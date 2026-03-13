累計販売台数12万台超！大ヒット涼感アイテム「ハンズフリー3WAYファン」にシックなニュアンスカラーが新登場【ライフオンプロダクツ株式会社】
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）。
ライフオンプロダクツ株式会社では「ハンズフリー3WAYファン」の2026年新色・ベージュを2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
服の中に風を送る3WAYハンズフリーファン！どこでも気軽に持ち運べて大活躍
服の中に直接送風する爽快感で大ヒットした「ハンズフリー3WAYファン」に、
トレンド感のあるくすみ系のベージュが新色として加わりました。
コーディネートに馴染む絶妙カラーで、夏の装いをシックにまとめてくれます。
「ハンズフリー3WAYファン」は、ネックストラップで首に掛ける、
クリップでパンツやスカートに挟む、背面のスタンドを使用して卓上ファンとして使うなど、
様々なシーンで活躍する便利な1台です。
PRISMATE（プリズメイト）
「ハンズフリー3WAYファン」PR-F080
価格：1,958円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/pr-f080/
POINT1■涼しさ&動きやすさが両立するハンズフリー
付属のネックストラップを使用で、
荷物を持っている時はもちろん、
野外フェスやアウトドアなど
両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。
POINT2■デスクファンとしても活躍
背面のスタンドを使えば、
デスク上でも快適に使用可能。
屋外でも室内でも便利な1台です。
POINT3■ベルトやボトムスに装着可能
本体のクリップをベルトやボトムスに挟めば、
トップスの中に直接涼しい風を送ることが
できます。
POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載
弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、
心地よい自然な風を再現したリズム風モードを
搭載。
お好みに合わせて最適な風量をお選びください。
POINT5■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
POINT6■安全仕様のネックストラップ
ストラップに強い負荷が一時的にかかると
パーツが分離。
万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい
安全仕様です。
POINT7■SIAAマーク取得製品
羽根を除く本体プラスチック部に銀系抗菌剤を
練りこみ、無加工製品との比較では
抗菌率99.9%を実現。
毎日快適にご使用いただけます。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーピンク（SP）
スモーキーブルー（SB）
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/392_1_aa481304856176e181fdb58cbe6f9899.jpg?v=202603130751 ]
販売情報
■2026年3月13日（金）より新色をLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/prismate/pr-f080
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供