累計販売台数12万台超！大ヒット涼感アイテム「ハンズフリー3WAYファン」にシックなニュアンスカラーが新登場【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）。

ライフオンプロダクツ株式会社では「ハンズフリー3WAYファン」の2026年新色・ベージュを2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

服の中に風を送る3WAYハンズフリーファン！どこでも気軽に持ち運べて大活躍

服の中に直接送風する爽快感で大ヒットした「ハンズフリー3WAYファン」に、

トレンド感のあるくすみ系のベージュが新色として加わりました。

コーディネートに馴染む絶妙カラーで、夏の装いをシックにまとめてくれます。

「ハンズフリー3WAYファン」は、ネックストラップで首に掛ける、

クリップでパンツやスカートに挟む、背面のスタンドを使用して卓上ファンとして使うなど、

様々なシーンで活躍する便利な1台です。

PRISMATE（プリズメイト）

「ハンズフリー3WAYファン」PR-F080

価格：1,958円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/pr-f080/

POINT1■涼しさ&動きやすさが両立するハンズフリー

付属のネックストラップを使用で、

荷物を持っている時はもちろん、

野外フェスやアウトドアなど

両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。

POINT2■デスクファンとしても活躍

背面のスタンドを使えば、

デスク上でも快適に使用可能。

屋外でも室内でも便利な1台です。

POINT3■ベルトやボトムスに装着可能

本体のクリップをベルトやボトムスに挟めば、

トップスの中に直接涼しい風を送ることが

できます。

POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、

心地よい自然な風を再現したリズム風モードを

搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT5■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると

パーツが分離。

万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい

安全仕様です。

POINT7■SIAAマーク取得製品

羽根を除く本体プラスチック部に銀系抗菌剤を

練りこみ、無加工製品との比較では

抗菌率99.9%を実現。

毎日快適にご使用いただけます。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーピンク（SP）スモーキーブルー（SB）ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/392_1_aa481304856176e181fdb58cbe6f9899.jpg?v=202603130751 ]

販売情報

■2026年3月13日（金）より新色をLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/prismate/pr-f080

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供