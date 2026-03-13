累計販売台数12万台超！大ヒット涼感アイテム「ハンズフリー3WAYファン」にシックなニュアンスカラーが新登場【ライフオンプロダクツ株式会社】

写真拡大 (全14枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）。


ライフオンプロダクツ株式会社では「ハンズフリー3WAYファン」の2026年新色・ベージュを2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


服の中に風を送る3WAYハンズフリーファン！どこでも気軽に持ち運べて大活躍




服の中に直接送風する爽快感で大ヒットした「ハンズフリー3WAYファン」に、


トレンド感のあるくすみ系のベージュが新色として加わりました。


コーディネートに馴染む絶妙カラーで、夏の装いをシックにまとめてくれます。



「ハンズフリー3WAYファン」は、ネックストラップで首に掛ける、


クリップでパンツやスカートに挟む、背面のスタンドを使用して卓上ファンとして使うなど、


様々なシーンで活躍する便利な1台です。



PRISMATE（プリズメイト）
「ハンズフリー3WAYファン」PR-F080
価格：1,958円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/pr-f080/




POINT1■涼しさ&動きやすさが両立するハンズフリー

付属のネックストラップを使用で、


荷物を持っている時はもちろん、


野外フェスやアウトドアなど


両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。








POINT2■デスクファンとしても活躍

背面のスタンドを使えば、


デスク上でも快適に使用可能。


屋外でも室内でも便利な1台です。








POINT3■ベルトやボトムスに装着可能

本体のクリップをベルトやボトムスに挟めば、


トップスの中に直接涼しい風を送ることが


できます。








POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、


心地よい自然な風を再現したリズム風モードを


搭載。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。







POINT5■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると


パーツが分離。


万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい


安全仕様です。








POINT7■SIAAマーク取得製品

羽根を除く本体プラスチック部に銀系抗菌剤を


練りこみ、無加工製品との比較では


抗菌率99.9%を実現。


毎日快適にご使用いただけます。







商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーピンク（SP）

スモーキーブルー（SB）

ベージュ（BG）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/392_1_aa481304856176e181fdb58cbe6f9899.jpg?v=202603130751 ]


販売情報


■2026年3月13日（金）より新色をLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/prismate/pr-f080



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供