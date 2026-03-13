『アイドルマスター シンデレラガールズ』より、[夢見りあむはやるしかない]のカードイラストをフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ユニオンクリエイティブ」より、「『アイドルマスター シンデレラガールズ』夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver. 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



●『アイドルマスター シンデレラガールズ』夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198460&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■『アイドルマスター シンデレラガールズ』夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver. 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：29,700円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：ユニオンクリエイティブ


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約263mm


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座



原型：シャンティ


塗装：モチコウ


製作協力：En craft


























イラストを忠実に再現した衣装は、フリルやリボン、装飾パーツまで細部に至るまで精巧に造形。


水着にはパール塗装を用いており、高級感のある仕上がりとなっています。


涙もクリアパーツで立体的に仕上げておりどの角度から見ても可愛らしい姿を楽しめます。


1/6スケールならではの情報量とボリューム感を、ぜひお手元でお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『アイドルマスター シンデレラガールズ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13193&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



【店舗情報】


