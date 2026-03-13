Ai CMO株式会社、AIと広報のプロが連携する「PR完全運用代行サービス」を提供開始--月額10万円から、プレスリリースの企画・原稿作成・配信まで一括代行

Ai CMO株式会社

Ai CMO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：高田 竜次）は、中小企業・スタートアップ向けの「AI × プロのPR 完全運用代行サービス」の提供を開始いたしました。

近年、GoogleのAI Overview（SGE）の普及により、従来型のSEO施策だけでは検索流入を維持することが困難になりつつあります。AIが情報を引用・要約する際の参照元は、PR TIMESをはじめとする信頼性の高いメディアへの掲載記事が中心となっており、プレスリリースの継続的な発信が企業の情報資産を形成する上で極めて重要な施策となっています。

一方で、多くの中小企業・スタートアップでは「PRの重要性はわかっているが、原稿を書く時間がない」「何を発信すべきかわからない」「ネタが社内に尽きてしまった」という課題を抱えており、広報活動が後回しになるケースが後を絶ちません。

こうした課題を解決するため、弊社はAIの文章生成能力と広報のプロフェッショナルの知見を掛け合わせた完全運用代行サービスを開発・提供開始いたします。

新サービス「AI × プロのPR代行」の特徴

詳細を見る :https://ai-cmo.co.jp/lp/ai-pro-pr/

１. 従来PR会社比1/3以下のコストで高品質なPRを実現

従来の広報代行会社では月額30万円以上が相場でしたが、本サービスはAIを積極的に活用した業務効率化により、月額10万円（税抜）からの提供を実現しました。コストを抑えながらも、原稿のクオリティや配信頻度において従来サービスと同等以上のアウトプットを提供します。

※PR TIMES等のプレスリリース配信サービスの利用料は別途お客様負担となります

2. 「チャットで送るだけ」の完全丸投げ運用

お客様はSlack・Chatwork・LINEなどのチャットツールで「この製品のリリースをPRして」と送るだけ。ネタの企画・提案から、AIによる原稿作成、PR TIMESへの入稿・画像設定・公開設定まで、すべてを代行します。お客様の作業は最終確認のOKを出すだけです。

3. AI検索（SGE）時代を見据えた情報資産化戦略

GoogleのAI Overview（SGE）は、信頼性の高い一次情報を優先的に学習・引用します。プレスリリースや公式発表などの一次情報を継続的に発信している企業は、AI検索の回答に組み込まれやすくなり、ブランドの認知度と信頼性が飛躍的に向上します。

「AI × プロのPR代行」の料金プラン

スタンダードプラン / 月額10万円 ( 税抜 ）

実稼働：何本でも対応可能。（目安月4~10本程）

チャットで「これPRして」と送るだけ。最終確認のOKを出すだけでOKです。

提供内容

- PR原稿作成（AI活用）- PR TIMESへの入稿・設定- 画像選定・装飾- 公開設定（予約配信）- SNS投稿文作成- 月1回定例MTGプレミアム / 月額20万円 ( 税抜 ）

広報担当者がいない企業に最適。月20万円で、AI武装した広報担当者を雇うイメージです。

スタンダードプランに加え、以下2点の全ての機能提供。

Ai CMO株式会社について

- 月2回定例MTG- 企画・ネタ発掘提案詳細を見る :https://ai-cmo.co.jp/lp/ai-pro-pr/

CMO領域の業務を、AIと人的支援の双方を用い、アウトソーシング支援を実施する会社です。

マーケティングは、現状や前提を以て、どの領域で何をやるか一つで、CAC(Customer Acquisition Cost)が10倍程度変わってきます。弊社は全体整理・施策立案から介在します。

結果、認知領域に課題があれば誰に何を届けるかというPRプランニングやSEO/AIO対策、もし販売/受注/継続領域に課題があれば広告運用からMA/CRMなど、数ある前提と多彩な課題に、厳選された歴戦の10年プレーヤーが対応します。

施策・数値整理、施策立案、その後のPMや実行支援までを一気通貫で支援しつつ、実行領域では積極的にクライアントの社員へリスキリングいたします。

◆申込・お問い合わせ

LP：https://ai-cmo.co.jp/lp/lp-lab/

E-mail：info@ai-cmo.co.jp

TEL：050-1720-3724

◆企業情報

社名：Ai CMO株式会社

代表取締役：高田 竜次

所在地：東京都目黒区中町2-37-17 ジュネパレス中町B

設立：2025年 5月7日

事業内容：マーケティングコンサルティング事業及び、AIシステムやソリューションの提供

会社ホームページ：https://ai-cmo.co.jp/