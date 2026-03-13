【Dessin】『あの人に聞いた最高の普通な日々。#04』デッサンの想いを体現する方々が登場するWEBコンテンツを公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」（https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/(https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/)）は、3月13日（金）より、 “何気ない日々が特別である”というデッサンの想いを体現する方々をピックアップしたWEBコンテンツ『あの人に聞いた最高の普通な日々。#04』を公式オンラインストアにて公開いたします。

WEBコンテンツの公開に合わせて、出演者が着用しているシャツやセットアップなどの新作アイテムを発売いたします。

全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる幅広い商品を展開しております。

デッサンがブランド誕生当初より商品などに使用し大切にしている言葉「Extraordinary Ordinary（最高の普通さ）」。

シンプルなデザインながら素材にこだわり長く着られるアイテムや、どんなシーンにもなじみ活躍するアイテムなど、日常にそっと寄り添いながら特別感を与えてくれる商品をラインアップしています。

2025 AWシーズンよりスタートしたブランドオリジナルコンテンツ『あの人に聞いた最高の普通な日々』。

デッサンの想いを体現する素敵な方々をピックアップし、その人の暮らしや大切にしていること、考え方にフォーカスした内容をお届けしています。

第4弾となる『あの人に聞いた最高の普通な日々。＃04』を、3月13日（金）より公開！

今回登場するのは、広告や雑誌など幅広いメディアで活躍するモデル、小池翼さんとDonaさんご夫妻です。

お二人が日々の暮らしの中で大切にしている考え方や、休日の過ごし方、そしてお互いを思いやりながら過ごす「最高の普通な日々」をぜひチェックしてみてください。

デッサンのオリジナルコンテンツ『あの人に聞いた最高の普通な日々』をどうぞお楽しみください。

WEBコンテンツはこちらから :https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/lookbook/2026ss/vol1/『あの人に聞いた最高の普通な日々。#04』【ドナツバさんインタビュー ～ 撮影＆取材を終えて～】

モデルの仕事が日常の一部であり日常が仕事の一部でもあるので"最高の普通"は私たちの暮らしのテーマでもあると思いました。

普段から大切にしている会話を言葉だけでなくデッサンのお洋服を通して生まれた空気や印象で

一緒に楽しむことができました。

ファッション、カフェ、仕事、お互いの好きを尊重し共有し長く続いていく"最高の普通"をつくっていきたいです。

いつもはモデルの撮影でお世話になっているので私たちのパーソナルな部分を引き出していただけたことがとても新鮮で楽しかったです！

ありがとうございました！

【Brand Concept】

アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル

海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル

【商品のお取扱い】

■公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/

■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/