(株)インボイス | 2026年3月24日(火) に、GO株式会社と日常経費のまとめ方で見える新しい経理DX共催セミナーを開催

この度、株式会社インボイス（代表取締役社長：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、GO株式会社（代表取締役社長：中島 宏 本社：東京都港区）と、【GO BUSINESS × インボイスが提案する 複雑化する日常経費を「一つにまとめる」両社の知見で見える新しい経理DX】 というテーマで共催セミナーを開催致します。

■セミナー概要

企業の成長に伴い、比例して増大するタクシー代や通信費、公共料金などの「日常経費」。

これらは事業継続に不可欠なコストですが、拠点や従業員ごとに管理が断片化し、複雑さを増す一方です。

こうした管理の分散は、単に現場や経理の工数を奪うだけでなく、不透明な利用実態やキャッシュの流出を招く大きな経営リスクにも繋がります。

本セミナーでは、GO株式会社と株式会社インボイスが両社の知見を融合し、

- 「いつ・誰が使ったか」が見えにくいタクシー利用- 拠点ごとに埋もれている通信費・水道光熱費のムダ

これらの「情報の入り口」を一本化し、複雑化した経費を一つにまとめることで実現する、「利便性と統制が共存する新しい経理DX」への具体的なステップを徹底解説いたします。

■このセミナーでわかること- タクシー経費に潜む「管理の穴」の実態- 通信費・水道光熱費の請求書処理が大変な理由と特徴- 「効率化」と「統制（ガバナンス）」を両立する方法- 「属人化した運用」から脱却するためのDXステップ■こんな方にオススメ- 現場の「立替精算」と、経理の「領収書回収・突合」に限界を感じている方- 多拠点・多店舗展開しており、各地から届く請求書の管理が煩雑になっている方- タクシーの業務利用における「利便性を上げると統制が緩む」というジレンマを解消したい方- 通信費や公共料金のコスト削減に着手したいが、内容把握が困難な方■本件に関するお問い合わせ

