タイ・回し寿司 活 プロムナード店 3月オープン！
プロムナード店が 3月にオープン！
タイ王国内5号店となる、「回し寿司 活 プロムナード店」が3月にオープンいたします！
ソフトオープン ：2026年 3月18日（水）
グランドオープン：2026年 3月21日（土）
ショッピングモール「The Promenade（ザ・プロムナード）」について
The Promenade（ザ・プロムナード）は、バンコク北東部ラームイントラ地区にあるショッピングモールで、隣接する大型商業施設「Fashion Island」と一体となった複合ショッピングエリアの一部です。ヨーロッパの街並みをイメージした外観が特徴で、中庭やテラスを備えた開放的な造りとなっています。館内にはレストランやカフェ、ファッション店舗、映画館、フィットネス、子ども向け施設などがあり、買い物や食事、娯楽を一度に楽しめる施設です。
周辺環境
プロムナードがあるラームイントラ地区は、バンコク中心部から北東に位置する住宅エリアで、近年は大型商業施設や交通インフラの整備が進む発展エリアです。周辺には住宅地やインターナショナルスクール、ゴルフ場などがあり、ファミリー層の居住も多い地域です。隣接するFashion Islandを含む大型ショッピングエリアは、地域の生活拠点として多くの来訪者を集めています。最寄りはMRTピンクライン「Outer Ring Road - Ram Inthra」駅で、中心部からのアクセスも徐々に向上しています。
店舗イメージ
店舗概要
店舗名：回し寿司 活 プロムナード店（Mawashi Sushi Katsu The Promenade）
所在地：587, 589, 589/7-9 Ram Inthra Rd, Khan Na Yao, Bangkok 10230, Thailand
アクセス：MRT ピンクライン Outer Ring Road - Ram Inthra 駅より徒歩5分
営業時間：10:00 - 23:00
総席数：151席
Google Mapを見る(https://www.google.com/maps?ll=13.826464,100.676634&z=14&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&cid=7673695648150159583)
タイ国内の店舗
セントラルワールド店（Central World）
所在地：B332/5T Floor 3 Central World 4,4/1-4/2, 4/4 Ratchadamri Road, Phathumwan, Bangkok, 10330
オープン：2024年 12月
席数：256席
セントラルパーク店（Central Park）
所在地：5th Floor, 946 Rama IV Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500 Dusit Central Park
オープン：2025年 9月
席数：171席
メガバンナー店（MegaBangna）
所在地：SHPC.L1.1216, SHPC.L1.1216-O, SHPC.L1.1218, 38/1-3 39 Samutprakarn
オープン：2025年 10月
席数：181席
フューチャーパーク店（Future Park）
所在地：2nd floor Future Park Rangsit & Zpell, 94 Phaholyothin Rd., Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130
オープン：2025年12月
席数：189席
タイの店舗の最新情報は、公式instagramにて随時更新しています！
活美登利の詳細については、以下をご参照ください。
公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/
公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/
公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/
【店舗一覧】
〈回し寿司活〉
目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋
〈寿司活〉
ジョイナス横浜
【会社概要】
社名：株式会社活美登利
代表取締役社長：土屋秀仁
所在地：東京都品川区
事業内容：寿司レストランの経営
【報道に関するお問い合わせ先】
株式会社活美登利 広報担当：花村 健
E-mail：hanamura@katumidori.co.jp
TEL：03-6417-9550