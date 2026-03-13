1都3県で開催される初の国際博覧会開催まであと1年！「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 大丸東京店」オープン

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店は、1都3県で開催される初めての国際博覧会「GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）」の開催1年前に合わせ、3月18日（水）から3月31日（火）まで当社では初となる「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 大丸東京店」をオープンいたします。

大丸東京店では、関西と1都3県を結ぶ東京駅隣接の立地を活かし、「大阪から横浜へ」次の万博開催の魅力を伝え、機運醸成を図るため、2025大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とGREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の新作コラボ商品をはじめとする、公式ライセンス商品を取り揃えたオフィシャルポップアップストアをオープンします。

商品の一例をご紹介します。

■トゥンクトゥンクとミャクミャクの新作コラボ商品

トゥンクトゥンク＆ミャクミャク

巾着 オレンジ

税込 880円

トゥンクトゥンク＆ミャクミャク

巾着 黒

税込 880円

トゥンクトゥンク＆ミャクミャク

ジッパーポーチ ブルー

税込 880円

(C)Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

■GREEN×EXPO 2027 1年前 記念商品

トゥンクトゥンク

横濱ハーバー ダブルマロン

（4個入り・ステッカー入り）

税込 1,000円

(C)Expo 2027

２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

■オープンを記念して、「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 大丸東京店」で税込2,000円以上お買い上げの方、先着500名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。＊なくなり次第終了となります。

■GREEN×EXPO 2027について

日本では 1990 年の大阪花の万博と同じ最上位クラスの園芸博であり、１都３県で開催される初の国際博覧会です。「幸せを創る明日の風景」をテーマに、2027年3月19日から9月26日まで、神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催します。