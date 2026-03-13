エディオンピースウイング広島で初開催！スタジアムを巡る本格周遊謎解きイベント「幻のミリオンシュート」2026年3月20日スタート

株式会社IKUSA

あそび総合カンパニー株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、2026年3月20日（金・祝）より、エディオンピースウイング広島にて開催する周遊型謎解きゲーム「幻のミリオンシュート」（主催：サンフレッチェ広島）を企画・制作しました。

本イベントは、広島サッカーミュージアムやエディオンピースウイング広島、ひろしまスタジアムパークを巡りながら謎を解き進める周遊型謎解きゲームです。参加者は物語の主人公となり、100万点が入る幻の必殺シュート「ミリオンシュート」の習得を目指して、スタジアム周辺に仕掛けられた謎に挑戦します。

本イベントは、エディオンピースウイング広島で初開催となる本格的な周遊型謎解きイベントです。スタジアムやミュージアムを実際に歩きながら楽しめる体験型コンテンツとして、サッカーファンの方はもちろん、家族や友人同士でも参加いただけます。

詳細を見る :https://asobu-promotion.com/lp/million-shoot/「周遊型謎解きゲーム『幻のミリオンシュート』」開催概要

【ストーリー】

あなたは、伝説の必殺シュート「ミリオンシュート」の存在を知る。

そのシュートは、決まれば100万点が入るという幻の技。

しかし、その技を習得するには、数々の謎を解き明かしながらスタジアムを巡る試練を乗り越えなければならない。

広島サッカーミュージアムやエディオンピースウイング広島、ひろしまスタジアムパークを巡りながら、隠された謎を解き明かし、幻の必殺シュート「ミリオンシュート」を習得しよう。

【概要】

イベント名：周遊型謎解きゲーム「幻のミリオンシュート」

開催期間 ：2026年3月20日（金・祝）～ 終了日未定

開催場所 ：エディオンピースウイング広島

参加費 ：大人 2,000円（税込）

小中学生 1,500円（税込）

※いずれも広島サッカーミュージアム入場料1名分込み

推定所要時間：1.5～3時間程度

※謎解きの特性上、個人差があります

キット購入場所：広島サッカーミュージアム受付（10:00～17:30）

持ち物 ：スマートフォンまたはタブレット

※LINEアプリおよびWebページが利用できる端末が必要です

主催 ：サンフレッチェ広島

企画制作 ：クロネコキューブ（株式会社IKUSA）

協力 ：ひろしまスタジアムパーク HiroPa

イベント詳細：公式サイトよりご確認ください。

https://asobu-promotion.com/lp/million-shoot/

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



