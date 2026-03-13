【春限定】牡蠣×シカゴピザ×パスタが夢の融合。『牡蠣チャウダーシカゴピザパスタ』3/16(月)販売開始。

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：藤田建）が運営する「大宮ガーデンファーム 大宮店」「肉バルGABURICO 大宮店」「名古屋テラス 名駅店」「ビストロバンビーナ 名駅店」にて、2026年3月16日(月)～5月31日(日)の期間限定メニューとして『牡蠣チャウダーシカゴピザパスタ』を販売いたします。

＼これは、パスタか。ピザか。チャウダーか。／

肉厚でぷりっぷりの春牡蠣を贅沢に使用！

旨みたっぷりのオイスターチャウダーと、こだわりのフォンデュソースを合わせたクリーミーな濃厚ソースが、もちもちパスタに絡み合う。

クリーミーでガツンと満足感のある新感覚のシカゴピザが春限定で新登場！

容赦ないボリュームはシェア必須です！

バスケット型のピザ生地に特製濃厚ソースを和えたもちもちパスタがずっしり詰まっているので、カットした瞬間に溢れ出すチャウダーの香りと湯気が圧巻！

惜しみなくトッピングしたぷりっぷりの牡蠣もとろ～り濃厚ソースと共にゴロゴロ溢れ出ます。

食べる前から、もう映えている…。

この期間しか食べられない、 夢の融合をぜひご体感ください。

【商品概要】

■商品名/価格

「牡蠣チャウダーシカゴピザパスタ」2,618円(税込)

■販売期間

2026年3月16日(月)～5月31日(日)

※本商品は予告なく終了する場合がございます。ご了承くださいませ。

【提供店舗】

店舗名：大宮ガーデンファーム 大宮店/肉バルGABURICO 大宮店

住所：〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-69 武蔵屋ビル 1F

営業時間：

月～金11:30～15:30/16:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

土日祝11:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

電話番号：048-782-9657

定休日：無

公式HP：https://store.gosso.co.jp/detail/garden_omiya/(https://store.gosso.co.jp/detail/garden_omiya/)

https://store.gosso.co.jp/detail/gaburico_omiya/(https://store.gosso.co.jp/detail/gaburico_omiya/)

店舗名：名古屋テラス 名駅店/ビストロバンビーナ 名駅店

住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-14-10 柳橋Food Market 5F

営業時間：

月～日16:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

電話番号：052-433-1457

定休日：無

公式HP：https://store.gosso.co.jp/detail/terrace_meieki/(https://store.gosso.co.jp/detail/terrace_meieki/)

https://store.gosso.co.jp/detail/bambina_meieki/(https://store.gosso.co.jp/detail/bambina_meieki/)

SNSで話題沸騰！思わず写真を撮りたくなる“映えグルメ”！

話題の「溶岩チーズハンバーグミートパスタ」や、カットした瞬間の溢れ出るチーズが圧巻の「シカゴピザ」など、思わず動画や写真を撮りたくなるようなワクワクする演出にこだわった料理を多数ご用意しております。今回の『牡蠣チャウダーシカゴピザパスタ』も、その系譜を継ぐ新たな"映え×うまい"の一皿です。

＼人気メニュー!!／一口で、沼。『溺れるスープスパ』

「溶岩チーズハンバーグミートパスタ」3,168円(税込)「溶岩チーズミートパスタ」2,618円(税込)「シカゴピザ」2,508円(税込)～「チーズ屋さんの穴あきチーズケーキ」748円(税込)

溢れんばかりに盛り付けられた濃厚スープに、モッチモチパスタが絡み合い、ひと口食べれば夢中になる“沼系”スープスパが誕生しました！

クリーム系・トマト系・オイル系など全8種のラインナップは、旨み・香り・コクが重なり、中毒級の美味しさ。旨みを爆上げさせる「追い粉チーズ」の背徳アレンジも必見です！

旨みが溶け込んだスープは、最後まで楽しむのがこの一皿の醍醐味。

〆にはご飯とチーズを加えて「追いリゾット」に。スープのコクをまとった濃厚な味わいが広がります。さらに、香ばしく焼き上げたバゲットを添えれば、スープに浸して楽しむのもおすすめ。

最後の一滴まで“沼落ち必至”で楽しめます。

そして、この“沼”から抜け出せなくなる『食べ放題プラン』もご用意しております！

本格ピッツァやシカゴピザとともに、話題の「溺れるスープスパ」を心ゆくまでご堪能ください。

【会社概要】



会社名：GOSSO株式会社

本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6F

代表者：代表取締役 藤田 建

設立：2005年12月

電話番号：03-6316-8191（代表）

URL：http://www.gosso.co.jp/

事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開