【相模原市】Linear Innovation Valleyを目指して！ 相模原市・橋本駅を中心とした広域スタートアップ支援ネットワーク形成事業におけるコンソーシアムを設置しました

・コンソーシアムの概要と経緯

神奈川県と相模原市が合同で実施する相模原市・橋本駅を中心とした広域スタートアップ支援ネットワーク形成事業「Greater Linear Startup Network（略称、GLiS（グリス））」において、新たにコンソーシアム（通称、「GLiSコンソーシアム」）を設置しました。

GLiSは、相模原市・橋本駅周辺を起点に、県央・多摩地域等（以下、「本エリア」という）といった広域的なエリアにおいて、教育機関・研究機関・企業・スタートアップ・行政・投資家・金融機関などの多様な主体が連携し、ベンチャー・スタートアップの研究開発から実証、社会実装、事業化までを一体的に支援することで、ディープテックスタートアップを継続的に生み出し、育てていくエコシステムの形成を目指す支援ネットワークです。

※ディープテック

社会課題を解決し生活や社会に大きなインパクトを与え、市場を形成し、新たな価値や事業へと発展していく技術および取組を指す

＜コンソーシアム会員＞（五十音順）令和８年３月１３日時点

新たに設置したGLiSコンソーシアムでは、本ネットワークに参画する多様な主体が集い、ネットワーク全体の方向性や活動状況を共有し、意見交換を行います。ネットワークのビジョンや活動方針に対する共通認識を醸成するとともに、コンソーシアム内に設置するワーキンググループでの検討状況や成果を共有し、今後の展開に向け、コンソーシアム会員同士で議論します。

GLiS詳細HP：URL https://glis-sagamihara-kanagawa.eiicon.net/(https://glis-sagamihara-kanagawa.eiicon.net/)

・事業の目的

本事業は、本エリア内に集積するスタートアップ、教育機関、研究機関、企業、行政、金融機関、投資家、支援機関等が有する技術、研究成果、人材、実証環境等の地域資源を、支援や連携の仕組みを通じて有機的に接続し、スタートアップ、特にディープテックスタートアップの創出・成長および本エリア内外の企業による新規事業開発を促進することを目的とします。

・活動方針

本エリアを中心に、スタートアップ、教育機関、研究機関、企業、行政、金融機関、投資家、支援機関および地域の住民が広域かつ継続的に連携するビジネスコミュニティを形成し、技術や研究成果を起点とした研究開発、事業開発、実証、社会実装を一体的に推進するため、以下の方針に基づき活動を推進します。

１. スタートアップ、特にディープテックスタートアップの創出・成長および新規事業開発を支える

地域資源の活性化

２. 産業・行政・教育機関や研究機関・金融機関・支援機関による広域的な人材交流とオープンイノ

ベーションおよびその支援の推進

３. 次世代イノベーターおよび触媒人材（カタリスト）の育成

４. 重点分野を軸とした産業・技術の集積と連携強化

５. スタートアップと地域ものづくりの共創促進

６. 実証・実装環境のオープン化と活用促進

７. 技術・事業を通じた地域のウェルビーイングへの貢献

８. 国内外との連携可能性の探索と段階的な展開

９. ネットワーク活動の可視化と価値発信

１０. 「Linear Innovation Valley」としてのブランド形成

・運営・意思決定体制

GLiSコンソーシアムでの協議に加え、ネットワークの中核的な意思決定を行う機関として、ボードミーティングを設置するほか、活動方針に沿って具体的な検討及び実践を推進するためのテーマ別ワーキンググループを設置し、実証・社会実装・事業化に向けた議論及び連携を促進します。

（ワーキンググループ例）

エリア社会実装・インキュベーションWG、スタートアップグロースWG、産学官連携・イノベーションWGものづくり×スタートアップWG

※ワーキンググループは、ネットワーク参画者の関心や課題などに応じて、柔軟に構成します。

・今後の取組

コンソーシアムでの議論を通じ、更なるコンソーシアム会員の獲得を進めつつ、ワーキンググループの立ち上げ、実証や社会実装へと進む取組の創出、スタートアップの成長支援の本格化を目指します。

（活動イメージ）金融機関・投資家に向けたベンチャー企業による事業プレゼンテーションイベント大学・学生・企業による産学連携ディスカッション技術＆ディープテック系ベンチャー・スタートアップ特化型成長支援プログラム

＜相模原市の取組＞

橋本駅南口周辺地区における、リニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）の設置及び新たなまちづくりの動きを捉え、リニア駅のまちづくりにより実現する産業の姿とその方法を描いた産業ビジョンとして、「リニア駅周辺まちづくりイノベーション戦略」を令和7年に策定しました。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026665/1003397.html