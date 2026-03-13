【 相模原市 × 神奈川県 × eiicon 】相模原市橋本駅を中心とした広域スタートアップ支援ネットワーク形成事業「GLiS」、事業体の枠を超えた「GLiSコンソーシアム」を設置しました。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年3月13日、相模原市と神奈川県が共同で取り組む、相模原市橋本駅を中心とした広域スタートアップ支援ネットワーク形成事業「Greater Linear Startup Network（略称、GLiS（グリス））」において、事業体の枠を超えた支援によりディープテックスタートアップを生みだし育てるエコシステム形成を目指した共同事業体「GLiSコンソーシアム」を新たに設置したことをお知らせします。

https://glis-sagamihara-kanagawa.eiicon.net

eiiconは、「GLiS」および「GLiSコンソーシアム」の運営を相模原市・神奈川県より受託。市・県とともに、橋本駅周辺～県央多摩地域等の創業・起業機運醸成とスタートアップ成長促進を強力に推進してまいります。

■相模原市 × 神奈川県 × eiicon「GLiSコンソーシアム」

教育機関・研究機関・企業・スタートアップ・行政・投資家・金融機関などの

多様な主体が連携し、ベンチャー・スタートアップを一体支援。

ディープテックを育てるエコシステムの形成を目指します。

□目的

GLiSは、相模原市と神奈川県の共同事業で、橋本駅周辺～県央多摩地域等に集積する多様な主体が有する技術、研究成果、人材、実証環境等の地域資源を、支援や連携の仕組みを通じて有機的に接続し、スタートアップ、特にディープテックスタートアップの創出・成長および本エリア内外の企業による新規事業開発を促進することを目指します。

□活動方針

１. スタートアップ、特にディープテックスタートアップの創出・成長

および新規事業開発を支える地域資源の活性化

２. 産業・行政・教育機関や研究機関・金融機関・支援機関による広域的な人材交流と

オープンイノベーションおよびその支援の推進

３. 次世代イノベーターおよび触媒人材（カタリスト）の育成

４. 重点分野を軸とした産業・技術の集積と連携強化

５. スタートアップと地域ものづくりの共創促進

６. 実証・実装環境のオープン化と活用促進

７. 技術・事業を通じた地域のウェルビーイングへの貢献

８. 国内外との連携可能性の探索と段階的な展開

９. ネットワーク活動の可視化と価値発信

１０. 「Linear Innovation Valley」としてのブランド形成 など

※活動イメージ

金融機関・投資家に向けたベンチャー企業による事業プレゼンテーションイベント大学・学生・企業による産学連携ディスカッション技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム

□今後の取組

コンソーシアム会員において、支援ネットワークの活動の方向性などを意見交換するとともに、テーマ別のワーキンググループを設置して具体的な取組を進め、ベンチャー・スタートアップの成長支援に本格的に取り組みます。また、コンソーシアムに参加する新たなメンバー獲得にも取り組みます。

□GLiSコンソーシアム会員（分野別：五十音順）

事業会社（13）

IMV株式会社、SWCC株式会社、cometree、カヤバ株式会社、株式会社菊池製作所、

京王電鉄株式会社、相模湖リゾート株式会社、大和製罐株式会社、株式会社ティアフォー、

東海旅客鉄道株式会社 FUN＋TECHLABO、東プレ株式会社、富士工業株式会社、

日本ゼトック株式会社



大学・高専・研究機関（9）

青山学院大学、麻布大学、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所、

北里大学、相模女子大学、サレジオ工業高等専門学校、多摩大学、東海大学、

独立行政法人国立高等専門学校機構 東京工業高等専門学校



金融機関・ベンチャーキャピタル（7）

多摩信用金庫、株式会社日本政策金融公庫、平塚信用金庫、株式会社みずほ銀行、

株式会社三井住友銀行、株式会社山梨中央銀行、株式会社横浜銀行

支援機関（10）

株式会社AGORA、Greator Tokyo Innovation Ecosystem、

株式会社さがみはら産業創造センター、公益財団法人相模原市産業振興財団、

相模原商工会議所、一般社団法人首都圏産業活性化協会、

独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部、

独立行政法人中小企業基盤整備機構 Science Tokyo 横浜ベンチャープラザ、

独立行政法人中小企業基盤整備機構 農工大・多摩小金井ベンチャーサポート、

一般社団法人日本オープンイノベーション研究会

行政（2）

神奈川県、相模原市

※2026年3月13日現在 41団体

第一回意見交換会（2025年10月16日）

「相模原市・橋本駅を中心とした広域スタートアップ支援ネットワーク形成事業（GLiS）」

https://glis-sagamihara-kanagawa.eiicon.net

■GLiSが今年度支援！『GLiSテックプログラム DEMODAY 2026』

技術＆ディープテック系ベンチャー・スタートアップ特化型成長支援プログラムの

成果発表会を開催します。

2026年3月16日（月）14:45～15:30

会場：ほねごり杜のホールはしもと

（相模原市緑区橋本3ｰ28-1 ミウィ橋本８F多目的ホール）

参加費：無料

定員：150名（先着順、要事前申込）

主催：神奈川県・相模原市

運営：株式会社eiicon

詳細・参加申込： https://glisdemoday2026.peatix.com/

※13:00開始のスタートアップ支援イベント「SAGAMIHARA INNOVATION FES 2026」内にて開催

■神奈川県内最大級のイノベーションサミット内で開催 10社が登壇！

『Kanagawa×Sagamihara Startup Pitch』

投資家・CXO人材とつながるテック系スタートアップピッチを横浜・関内で開催します。

2026年3月24日（火）13:30～16:30

会場：横浜市次世代起業人材育成拠点

YOXO BOX（よくぞ ボックス）

（横浜市中区尾上町1-6）

参加費：無料（先着順、要事前申込）

主催：神奈川県・相模原市

運営：株式会社eiicon

詳細・参加申込： https://glispitch01.peatix.com/

※神奈川県内最大級のイノベーションサミット「Kanagawa Innovators Day 2026（KID2026）」プログラムとして開催

□相模原市 × 神奈川県 × eiicon「GLiS」に関するお問い合わせ

GLiS運営事務局（運営：株式会社eiicon ） TEL：03-6670-3273





※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。