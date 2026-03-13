梅田・阪急三番街で「台湾旅行体験」。台湾甜商店 梅田阪急三番街店が3月20日（金・祝）全面リニューアルオープン！

グレイス株式会社

台湾の美食とスイーツ専門店「台湾甜商店（たいわんてんしょうてん）」（運営：グレイス株式会社、本社：大阪市北区、代表取締役：管 卓明）は、梅田・阪急三番街にある「台湾甜商店 阪急三番街店」を、2026年3月20日（金・祝）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは「MORE TAIWAN」をテーマに、内装・メニュー・接客を全面刷新。「MORE TAIWAN」とは、台湾の街並みや食文化、温かい接客など、台湾らしさをより深く体験できる店舗づくりを目指した阪急三番街店独自のコンセプトです。カフェの居心地の良さと台湾の「九份老街」の雰囲気を融合させた、新しい「台湾旅行体験」を楽しめる店舗へと生まれ変わります。

テーマは「MORE TAIWAN」

まるで、台湾旅行をしているような体験型店舗へリニューアル

台湾甜商店は「心を癒す、台湾時間」をコンセプトに、2017年にオープンし、台湾美食・スイーツを通じて台湾の文化を、日本全国の皆さまにお届けしてまいりました。

近年、日本では台湾人気が高まり、台湾グルメや旅行への関心も年々高まっています。そこで、台湾甜商店 梅田阪急三番街店では、「MORE TAIWAN」をテーマとして掲げ、より台湾を感じられる店舗とするべく、店舗の内装、メニュー、接客を一から見直し、関西一台湾気分を味わえる店舗を目指します。

公式ホームページ：https://taiwan-ten.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/taiwan_ten/

公式X：https://x.com/taiwan_ten

公式LINE：https://lin.ee/bvxcit9

リニューアル注目ポイント１. 老街（オールドストリート）×カフェの内装

店内は、台湾の人気観光地「九份老街」の雰囲気と、カフェのようにくつろげる居心地の良さを融合させた空間デザインへと生まれ変わります。

※老街（ラオジェー/オールドストリート）

趣のある赤レンガを用いた店内装飾や、提灯を活かした温かみのある照明など、まるで「九份老街」でスイーツや小吃（シャオツー/台湾の軽食や屋台グルメの総称）を楽しんでいるような雰囲気を演出します。壁面には台湾各地の風景写真を飾り、店内にいながら、まるで台湾を旅しているかのような空気感を感じられる空間に仕上げました。

また、客席にはゆったりと座れるローテーブル席を中心に配置し、よりリラックスして過ごせる設計に。客家花布を使用したクッションや、台湾に関する書籍を自由に手に取って読めるコーナーを設け、お客様が台湾の文化に触れられる空間となっています。

台湾の街並みを感じる賑わいと、カフェのような心地よい滞在体験をあわせ持つ空間で、梅田にいながら台湾旅行気分を味わえる店舗を目指しました。

リニューアル注目ポイント２. 小籠包・タピオカドリンク・豆花など、カスタマイズメニューを強化

今回のリニューアルではメニュー構成を見直し、これまで展開してきた台湾スイーツや台湾美食に加え、新たな商品を拡充しました。台湾グルメとスイーツの両方を楽しめる、より充実した商品ラインナップへと進化しています。

また、タピオカドリンクや豆花などの既存人気メニューについては、素材の組み合わせを自由に選べるカスタマイズ性を強化。お客様が自分好みの一品を楽しめる、選ぶ楽しさのあるメニュー体験を提供します。

梅田阪急三番街店限定メニューとして登場するのが、台湾グルメにかかせない「小籠包（ショーロンポー）」です。

台湾から直輸入した濃縮チキンブイヨンを使用し、現地の味わいを丁寧に再現。

ジューシーな餡を薄皮で包み込み、ひと口頬張れば、旨味たっぷりのスープが口いっぱいに広がる本格的な味わいに仕上げました。

単品でのご注文のほか、ルーロー飯とミニスイーツが付いたお得なセットメニューもご用意いたします。

小籠包 単品：

3個入り 420円

5個入り 680円

小籠包 セット：980円～

台湾甜商店の看板メニューである、タピオカドリンクメニューにも梅田阪急三番街店限定の自分好みの組み合わせを楽しめる「カスタムティードリンク」を新たに展開します。

ドリンクベースは「果肉入りフルーツティー」「ミルクティー」「ストレートティー」の3種類から選択いただけ、そこに紅茶（アールグレイティー）、ジャスミン茶、金萱烏龍茶、四季春烏龍茶、白桃烏龍茶の5種類から、お好みの台湾茶を組み合わせていただけます。すべてのドリンクには台湾甜商店自慢のタピオカを使用いたします。多彩なトッピングを加えることで、自分だけのカスタマイズドリンクをお楽しみいただけます。

カスタムティードリンク：530円～

また、豆乳を使った台湾の国民的スイーツ「豆花（トウファ）」も、自分好みにカスタマイズできる「選べるトッピング！招牌豆花」として登場いたします。タピオカや芋圓（ユーユェン／サツマイモやタロイモの台湾式団子）、ピーナッツなど、多彩なトッピングを自由に組み合わせることで、自分だけの豆花をお作りいただけます。

選べるトッピング！招牌豆花：850円～

さらに、台湾で人気の食べ歩きスイーツ「台湾ドーナツ」も展開いたします。ドーナツに「脆皮醬（ツゥイピージャン）」をつけて揚げることで、外はザクッと香ばしく、中はふんわり軽い、今までにない食感が特徴です。定番の「プレーン」「ミルク」「チョコ」の3種類をラインナップします。梅田阪急三番街店では、アツアツの台湾ドーナツにバニラアイスを添えた「ドーナツアイスプレート」も登場し、午後のティータイムや食後のデザートにもぴったりの一品となっています。

台湾ドーナツ：

プレーン 350円

ミルク 360円

チョコ 380円

ドーナツ食べ比べ（プレーン、ミルク、チョコ）370円

台湾ドーナツ アイス乗せプレート：各種680円

キャラメルドーナツプレート

チョコドーナツプレート

黒糖ドーナツプレート

※価格は全て税込みです。

台湾グルメからスイーツまで幅広く楽しめるメニュー構成で、梅田にいながら台湾の食文化を体験できる店舗を目指します。

リニューアル注目ポイント３. 台湾の温かさを感じる接客

梅田阪急三番街店は台湾甜商店ブランドの旗艦店として、スターの接客品質向上にも取り組みます。

※台湾甜商店を運営するGLG Familyでは、スタッフを光り輝く星にたとえ「スター」と呼んでいます。

スター全員が改めて台湾甜商店ブランド理念を学び、声出しや豊かな表情、お客様へのアイコンタクトを徹底。作業としての接客ではなく、お客様一人ひとりと向き合う温かい接客を目指します。

台湾の街で感じるような、親しみやすく活気のあるサービスを通して、お食事だけでなく「台湾らしい体験」を提供いたします。

リニューアルオープン記念キャンペーンを実施

台湾甜商店 梅田阪急三番街店では、リニューアルオープンを記念し、2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）にお客様への感謝を込めたキャンペーンを実施いたします。

2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）の期間中、店内で1,000円以上ご注文のお客様各日先着100名様に、【甜ミルクティー1杯】と【次回来店時に使える特典付きクーポン】を贈呈いたします。

来店回数に応じて以下の特典をご利用いただけます。

・1回目：タピオカトッピング1品無料

・2回目：ミニ台湾カステラプレゼント

・3回目：お会計から500円引き

■クーポン注意事項

※その他サービス等の併用不可。

※段階を飛ばして使用することはできません。

※カステラのフレーバーは選べません。

※お好きなカスタムドリンクはMサイズ／アイスを無料とします。トッピング、サイズアップ等は差額を頂戴いたします。

※内容変更予告なし終了の可能性があります。

※譲渡、換金不可

ぜひこの機会に、リニューアルした台湾甜商店 梅田阪急三番街店へお越しください。

台湾甜商店 梅田阪急三番街店 店舗情報

リニューアルオープン日：2026年3月20日（金・祝）

営業時間：11：00 - 22：00（フードL.O.21:00／L.O.21:30）

住所：大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 南館 B2F

座席数：38席

その他店舗一覧はこちらから。

https://taiwan-ten.com/shop/

運営会社について

運営会社のグレイス株式会社は「台湾と日本の虹橋へ」というキャッチフレーズのもと、食を通じて台湾の素晴らしさを日本へお届けしています。その功績が讃えられ、2022年には台湾交通部観光局より「観光貢献賞」を受賞しました。

丁寧なおもてなしや細部までこだわる勤勉・真面目さで心を掴む日本と、情熱と活気が溢れ陽気で素朴な人情味ある台湾。これら双方の優れた点を結び合せ、これまでにない価値観や新しい文化を創出していきたいとわたしたちは考えています。

2026年のスローガンは「CROSS（クロス）」。

それぞれの文字には、私たちが大切にしたい5つの想いを込めています。

C＝Courage（勇気）── 新しい挑戦を恐れず、一歩を踏み出す勇気を。

R＝Return（原点回帰）── これまでの歩みを見つめ直し、初心を忘れずに。

O＝Open（心を開く）── 柔軟に学び、吸収し、成長し続ける姿勢を。

S＝Synergy（共鳴・協働）── 仲間と力を合わせ、ひとりでは生み出せない価値を創造する。

S＝Spirit（スピリット／精神）── 目に見えない力を信じ、情熱と誠実さで未来を照らす。

“CROSS”──それは、人と人、文化と文化、そして過去と未来をつなぐ架け橋となる私たちの決意です。

会社名：グレイス株式会社

所在地：大阪府大阪市北区天満4-4-16

設立：平成24年2月

代表者：代表取締役 管卓明

事業内容：

1. 台湾朝食・スイーツ専門店運営

2. 原材料輸入・輸出/通関

3. ホテルブランド企画・飲食店コンサルティング

HP：https://www.glg-family.com/

▼運営ブランド

台湾甜商店：https://taiwan-ten.com/

wanna manna：https://wanna-manna.com/

万華：https://banka1220.com/

BREAD,ESPRESSO & ：https://www.bread-espresso.jp/

別府館/台湾 西門町店

楽鍋/喜鍋

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。