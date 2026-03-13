ダイナースクラブ　プレミアムカード会員向け旅行デスク業務を受託

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小山佳延、以下、ＫＮＴ-ＣＴ）のグループ会社であるツーリスト インターナショナル アシスタンス サービス株式会社（本社：東京都港区、社長：内尾智子、以下ＴＩＡＳ）は、このほど、三井住友トラストクラブ株式会社（本社：東京都中央区、社長：五十嵐幸司、以下、三井住友トラストクラブ）が運営するダイナースクラブのプレミアムカード会員を対象とした、国内外の個人旅行およびパッケージツアー等に関する旅行デスク業務（ダイナースクラブ プレミアム旅行デスク）を受託いたしました。本サービスは、2026年4月1日より開始する予定です。

ダイナースクラブ プレミアム旅行デスクでは、会員の皆さまに向けて、旅のご相談から各種手配、滞在中のサポートまでを一体的に担う旅行デスクとして、24時間365日体制でサービスを提供いたします。概要は以下のとおりです。

■ サービス概要

・期 間：2026年4月1日～2029年3月31日（予定）

・受付時間：24時間365日

・対応言語：日本語、英語

■ 主なサービス内容

・国内外のパッケージ旅行、航空券、ホテル、JRの手配

・国内外の鉄道、リムジン、バンケットの手配

・宿泊を伴う一部レストラン、スパ、エステ、ゴルフ等の予約・手配

・劇場、美術館、遊園地、テーマパーク、コンサート、スポーツ観戦等のチケット手配

・ホテルのアップグレードやアーリーチェックイン等の特典提供を含む各種プレミアム旅行業務

ＴＩＡＳは、旅行会社ＫＮＴ-ＣＴを母体とするグループ企業として、旅行手配業務および各種カードの上級会員向けの旅行アシスタンス業務、コンタクトセンター運営などを行っております。2025年には、グループ会社の各コールセンターを集約し、高い専門性とホスピタリティをもってお客さまに最適のサービスを提供しています。これらで培ったスキルとノウハウで、ダイナースカードプレミアムカード会員の皆さまの多様なニーズに応え、24時間・年中無休の体制で、安心で快適な旅をサポートしてまいります。