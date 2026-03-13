◤弁護士法人かける法律事務所◢弁護士が教える「コンプライアンス実践研修」専用WEBページを公開！

弁護士法人かける法律事務所

弁護士法人かける法律事務所（大阪市中央区）は、このたび、企業向けに提供している管理職向けコンプライアンス研修サービスについて、内容や導入方法をまとめた専用WEBページを公開いたしました。

当事務所が実施する研修の特徴

「管理職向けコンプライアンス実践研修」WEBページトップ専用WEBページはこちら :https://www.kakeru-law.jp/lp/mgmt-compliance/■管理職に求められる「判断」を支える研修

ハラスメント、労務管理、情報管理、SNS・インターネット対応など、企業活動において管理職が直面するコンプライアンス上の判断場面は、年々増加しています。

研修の必要性を感じつつも、「管理職にどこまで理解してもらうべきか」「知識をどう実務の判断につなげるか」といった点で悩まれる企業様も少なくありません。

本研修では、管理職が実務の中で判断に迷いやすいポイントを整理し、法的リスクを踏まえた考え方や対応の方向性を共有することを目的としています。

■実務経験に基づく、現場を意識した内容

研修では、企業側の労務・コンプライアンス案件を日常的に取り扱う弁護士が講師を務め、管理職が判断を誤りやすい場面の整理実際に相談が多いトラブル事例の紹介「このような場面では、まず何を意識すべきか」という実務的な視点などを中心に解説します。

専門的な知識を一方的に伝えるのではなく、現場での判断や初動対応を考えるための研修として構成しています。

■企業の実情に応じて導入しやすい研修設計

本研修は、企業の規模や業種、課題感に応じて内容や実施方法を調整しながら提供しています。オンライン／対面など柔軟な実施形式管理職層の役割や実務を踏まえた内容構成研修後の相談対応や顧問サービスとの連携など、無理なく継続できる研修として活用いただけます。

研修導入をご検討中の企業様へ

新たに公開したWEBページでは、コンプライアンス研修を検討されている企業様に向けて、研修内容や導入のイメージを持っていただけるよう整理しています。

管理職向け研修の導入や見直しをご検討中の企業様は、ぜひご覧ください。

▼管理職向けコンプライアンス実践研修 専用ページ

https://www.kakeru-law.jp/lp/mgmt-compliance/

【本リリースに関するお問合せ先】

弁護士法人かける法律事務所

所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目5番23号小寺プラザ6階

営業時間：平日9時30分～17時30分

https://www.kakeru-law.jp/

＊弁護士法人かける法律事務所では、企業法務／ビジネス法務に役立つ法律情報を不定期（月に１回程度）にメールマガジンを配信しています。是非、この機会に登録ください（登録無料）。

https://www.kakeru-law.jp/mailmaga/