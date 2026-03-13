【丸源ラーメン】スタンプ3倍！アプリ入会キャンペーンを開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国238店舗展開中の『丸源ラーメン』は、2026年3月20日(金)より、公式アプリに新規入会いただいたお客様を対象に、初回特典がスタンプ3倍になるキャンペーンを開催いたします。

アプリ入会キャンペーンについて

新規入会したお客様の初回特典として、スタンプが3倍になるアプリ入会キャンペーンを期間限定で開催いたします。通常、ラーメン1杯につきスタンプ1個付与されるところ、期間中に初めてご飲食いただいたお客様には、ラーメン1杯につきスタンプが3個付与されます。スタンプが10個貯まると、次回使える500円引きのアプリクーポンが届きます。ぜひこの機会をお見逃しなく！

◼️開催期間：2026年3月20日(金)～2026年4月30日(木)

◼️ダウンロードはこちら：

「丸源ラーメン公式アプリ」https://www.syodai-marugen.jp/app/

※スタンプはお会計の翌日以降(１～２日)に反映されます

※デリバリーでのご利用は付与対象外です

※他のスタンプ付与特典との併用は出来ません

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、3種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。 ラーメンは醤油とんこつや塩ラーメン、味噌ラーメンなど種類が豊富なことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店、品川シーサイド店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X(旧twitter)：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：https://www.syodai-marugen.jp/app/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内789店舗(うち直営531店舗、FC258店舗)、海外100店舗(2026年2月28日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/