防災備品や車中泊に最適な「COBスクエアハンギングライト」をオリジナルプリント.jpが提供開始

株式会社イメージ・マジックCOB（チップオンボード）LEDを搭載した充電式の【COBスクエアハンギングライト】

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、2026年3月12日（木）より、新商品として高輝度COB LEDを採用した充電式「COBスクエアハンギングライト(https://originalprint.jp/zakka/COB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88)」の販売を開始いたします。

◆驚きの明るさと多機能を両立。日常から「もしも」の時まで頼れる1台

近年、防災意識の高まりやアウトドアレジャーの普及、車中泊需要の拡大により、手軽に持ち運べる高機能な照明器具のニーズが増加しています。

この度「オリジナルプリント.jp」が新たにラインナップに加えた「COBスクエアハンギングライト」は、コンパクトなサイズ感ながら、基板の上にLEDチップを直接張り付けた面発光で広範囲を明るく照らすCOB（チップオンボード）LEDを搭載。USB Type-Cによる充電式を採用しており、電池交換不要で繰り返し使用可能です。

吊り下げに便利なフック付きで、テント内の照明や車中泊の室内灯、さらには災害時の備蓄品としても幅広く活躍します。

◆フルカラープリントで、世界にひとつのライトを制作

吊るす・持つ・置くの3WAY仕様が便利！充電式（Type-C対応）でエコ＆経済的

本製品は、ライトの表面および裏面のプラスチック部分に、単色からフルカラーまで自由なデザインをプリントすることが可能です。

1点から注文できるため、個人での利用はもちろん、アウトドアショップのオリジナル商品や、企業の防災意識を高めるノベルティ、イベントの記念品としても最適です。

Web上のデザインツールを使って、写真やロゴを配置するだけで、誰でも簡単にプロ仕様のオリジナルライトを作成いただけます。

◆製品の特徴

画像左：ライトの表面にフルカラー印刷が可能 画像右：裏面には単色のパッド印刷でさりげなくアピールも

■ 高輝度COB LED採用

小型ながらも強力な光を放つCOB LEDを搭載。スポット的な光ではなく、面で発光するため広範囲を効率よく照らします。

■ USB Type-C対応の充電式

乾電池が不要な経済的な充電式。付属または市販のType-Cケーブルで、PCやモバイルバッテリーから手軽に給電が可能です。

■ 持ち運び・設置が自由なハンギング仕様

可動式ハンドルを搭載しているので、角度を変えれば「吊るし」「手持ち」「スタンド」としてシーンに応じた使い分けができます。

非常時の室内灯やキャンプ時のテント内照明、倉庫の作業灯など様々なシチュエーションに対応可能！

◆商品概要

商品サイズ詳細Type-C-USBケーブル・取り扱い説明書・保証書付き

商品名

COBスクエアハンギングライト(https://originalprint.jp/zakka/COB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88)

素材：ABS 他

サイズ： W80×H80×D46（mm）

プリント箇所・方法：

表面 UV硬化インクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoUVinkjet)

裏面 パッド印刷(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoPad)

充電方式： USB Type-C

価格：1点あたり 税込1,025円～（プリント代込）

対象：個人、クリエイター、法人・団体

発売日： 2026年3月12日

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/