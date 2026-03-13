ジャヌ東京『2つのテラスを舞台に楽しむ、ジャヌ東京の春』愛犬とともに新緑と桜に包まれる「ピクニックat テラス」と東京タワーを望むテラスで味わう「イブニングハイティー」

ジャヌ東京

ラグジュアリーライフスタイルブランド「ジャヌ東京」（東京・港区、総支配人 柴田 厚志）は、人と人とのつながりを育み、心身の調和を取り戻して歓びを分かち合うことをコンセプトとし、その名がサンスクリット語で「魂」を意味する精神性のもと、この春のうららかな訪れを五感で楽しんでいただける2つのテラス体験をご用意いたしました。

イタリアンダイニング「ジャヌ メルカート」では、麻布台ヒルズの緑豊かな中央広場を望み、愛犬の同伴も可能なテラス席にて、春の息吹を映す彩り豊かな料理と、イタリアンビールやワインのフリーフローをお楽しみいただける「ピクニック at テラス」を3月13日 (金) より提供開始いたします。また、麻布台ヒルズの美しい自然と東京タワーを間近に望む「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」のテラス席では、春の訪れを告げるアートピースのようなセイボリーをシャンパンやカクテルのフリーフローとともにご堪能いただける「イブニングハイティー」を4月1日 (水) よりご提供いたします。

ジャヌ メルカート「ピクニック at テラス」

また、スプリングシーズンは、「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」のラウンジにて春の花々が咲き誇るかのような「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」、「ジャヌ パティスリー」では、愛らしい桜スイーツもお目見えし、春の装いに包まれます。

“Green & Wellness”を軸に、「緑に包まれ、人と人をつなぐ『広場』のような街」をコンセプトに開発された麻布台ヒルズには、全10種・約100本の桜が植えられており、エリアごとに開花期の異なる品種を配し、春の初めから終わりまで桜を長く楽しめるよう工夫された桜のゲートウェイが設けられています。春風に誘われて、麻布台ヒルズの中心に佇むジャヌ東京で、心躍る特別な春のひとときをご満喫ください。

■ 愛犬同伴でも楽しめる「ピクニック at テラス」

ジャヌ メルカート「ピクニック at テラス」

クラシックで賑やかなイタリアのマーケットをコンセプトにした、活気あふれるダイニング「ジャヌ メルカート」では、3月13日 (金) より、麻布台ヒルズの賑わいの中心となる中央広場とシームレスにつながるテラス席にて、春の息吹溢れる、目にも鮮やかなお料理とイタリアンビールやワインをフリーフローでお楽しみいただける「ピクニック at テラス」のご提供を開始いたします。ご友人同士のご利用はもちろんのこと、愛犬の同伴も可能で、都心にいながら緑豊かな空間で贅沢なピクニック気分をお楽しみいただけます。

セットのお料理は、国産生ハムとパルメザン、ムール貝の白ワイン蒸し、パンツァネッラ、カプレーゼなどのアペタイザーから、2種類のサンドイッチ、そしてメインの岩手県産奥州いわいどりのグリルまで、シェアスタイルで楽しめる7品を取り揃えています。視覚も味覚も喜ぶ、太陽の恵みをそのまま閉じ込めたようなイタリアのトラディショナルなサラダ、パンツァネッラは、旬の新鮮野菜に大きめにカットしたフォカッチャのクルトンが絶妙にマッチした一皿で、ホワイトバルサミコを効かせた甘酸っぱいドレッシングとレモンで仕上げた爽やかな味わいが魅力です。イタリアンビールやワインのフリーフロードリンクとともに、満足感たっぷりの内容でお届けいたします。

うららかな春の日差しに包まれるテラス席で、わくわくするような楽しいひとときをお過ごしください。

「ピクニック at テラス」

期間：3月13日 (金) - 6月8日 (月)

時間：11am - 10pm (LO 9.30pm) お席は120分制、ドリンクのLOは90分制

価格：10,800円 (税・サービス料込)

内容：

＜お料理＞

・国産生ハム パルメザン 自家製ピクルス

・ムール貝の白ワイン蒸し

・新鮮野菜のパンツァネッラ

・カプレーゼ

・鶏ムネ肉のサンドイッチ カポナータ ジェノベーゼソース ラクレット

・ツナのサンドイッチ 赤玉葱 オリーブ バルサミコビネガー

・岩手県産奥州いわいどりモモ肉のグリル セルバチコのサラダ

＜ドリンク＞

・ビール (ペローニ ナストロ アズーロ / アサヒ 熟撰 / アサヒ 黒生)

・ノンアルコールビール (モレッティ ゼロ )

・白ワイン (マァジ ソアヴェ クラシコ レヴァリエ ヴェネト)

・赤ワイン (バローネ リカーゾリ ブローリオ キャンティ クラシコ トスカーナ)

・ソフトドリンク (ウーロン茶 / オレンジジュース / コカ・コーラ / ジンジャーエール /グレープフルーツジュース)

備考：

雨天や風が強い日は店内のカウンター席にてご提供いたします

愛犬のご同伴は、テラス席に限らせていただきます

食材やワインの入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

テラス席は、ドリンクやアラカルトメニューでのご利用も可能です

ジャヌ東京 1階 「ジャヌ メルカート」

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/janu-tokyo-mercato/reserve/message

■ 春宵を彩る優雅なひとときを過ごす「イブニングハイティー」

ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス「イブニングハイティー」

麻布台ヒルズの豊かな緑と東京タワーを間近に望む「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」では、多彩なセイボリーとシャンパンやカクテルのフリーフローをお楽しみいただける「イブニングハイティー」を、6pmから9pmの時間限定でご提供しています。4月1日 (水) から5月10日 (日) までのスプリングシーズンは、「ブロッサムガーデン」がテーマ。山菜を飾り新芽をイメージした「ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味」や、花束を思わせる「サーモンとスモークチーズのブーケ」、菜の花やアリッサムを添えた「ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド」など、春の芽吹きを思わせる7品のセイボリーが並びます。フリーフロードリンクは、シャンパンをはじめ、季節のカクテルとして、桜リキュールと桜シロップをシャンパンに合わせた華やかな一杯「シルクロード」、そしてローズマリーとジンジャーを漬け込んだウォッカにクランベリージュースとエルダーフラワーシロップを組み合わせた「ボタニカルガーデン」の2種をご堪能いただけます。 東京タワーと麻布台ヒルズのダイナミックな景色が広がり、心地よい夜風を感じるテラス席で。あるいは、高い天井と大きなランプシェードが印象的な、春の日差しと開放感に満ちたラウンジ席で。自然と会話が弾む、高揚感に満ちたトワイライトタイムをお過ごしください。

ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス「イブニングハイティー」

「イブニングハイティー」

期間：4月1日 (水) - 5月10日 (日)

時間：6pm - 9pm (最終予約時間 7pm) お席は120分制、ドリンクのLOは90分制

価格：8,500円 (税・サービス料込)

内容：

＜お料理＞

・ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味

・シャンパンゼリーとローストハムのクリーム

・ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド

・サーモンとスモークチーズのブーケ

・ローストビーフと桜葉を巻いたトルティーヤ

・グリーンピース風味のロワイヤル

・マグロとアボカドのタルタル

＜ドリンク＞

・シャンパン / 赤・白ワイン / ビール

・季節のカクテル2種 / ジントニック / ソフトドリンク

備考：

雨天や風が強い日は店内にてご提供いたします

テラス席は、ドリンクやアラカルトメニューでのご利用も可能です

ジャヌ東京 5階 「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/janu-tokyo-lounge-bar/reserve/message

■ 春の花々がほころぶ季節に「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」

ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」

高い天井と大きなランプシェードが印象的な、光と開放感に満ちた空間が広がる「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」では、麻布台ヒルズの「グリーン＆ウェルネス」というテーマに寄り添いながら、季節ごとに異なるストーリーをもつアフタヌーンティーをご提供しています。4月1日 (水) から5月10日 (日) までの期間は、桜をはじめとする咲き誇る春の花々や、芽吹きのグリーンが美しいフラワーガーデンの世界観を表現した「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」をご用意いたします。

スイーツは、春の花々を描いたアートピースのような品々が並びます。「桜とルビーチョコレートムース」は、クレームブリュレとチェリーのジュレを、上品な桜の香りが広がるルビーチョコレートのムースで優しく包み込み、サクサクのシュクレに重ねた一品で、華やかな春の余韻がふわりと口いっぱいに広がります。「ラベンダーとホワイトチョコレートのタルト」は、ビーツでピンクに色付けしたサクサクのタルトに、フローラルな香りとハーブらしい清涼感を合わせ持つラベンダーのチョコレートクランチを敷き詰め、甘いホワイトチョコレートムースと合わせました。心躍るビジュアルと、繊細な味わいが印象的です。

遊び心豊かで多彩な味わいのセイボリーは、甘味とのバランスを意識した構成に仕立てています。「サーモンとスモークチーズのブーケ」は、円錐状のパイ、コロネにスモークオイルとデュカスパイスを加えた香り高いクリームチーズとサーモンを詰め込み、ベルローズを飾りバラのブーケを表現した一品。「ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味」は、タルトの中にズワイガニとカシューナッツクリーム、西京みそのまろやかな風味を合わせ、フレッシュな柚子でアクセントを添えました。トッピングには、タラの芽やこごみ、いんげんなどの山菜とあおさをあしらい、新芽を思わせる春らしいタルトに仕上げています。

スコーンは、しっとりとした食感の「プレーンスコーン」と、ジャスミンティーとレモンコンフィチュールを合わせた「シトラスジャスミンティースコーン」の2種をご用意。苺ジャムや豆乳ホイップ、糀みつ、レモンと桜風味餡とともに、お好みの組み合わせでどうぞ。

こだわりの紅茶やコーヒー、モクテルとともに、春の陽気を感じながら、花々が咲き誇る庭で過ごす心ほどけるひとときを。穏やかなティータイムをお過ごしください。

「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」

期間：4月1日 (水) - 5月10日 (日)

時間：12pm - 5pm (12pm-、12.15pm- 、3pm-、3.15pm- の2時間制) ※要予約

価格：平日 ８,800円 (税・サービス料込)

週末 10,100円 (税・サービス料込)

内容：

＜スイーツ＞

・パンナコッタ エルダーフラワージュレ

・グレープフルーツタルト

・ラズベリーローズロールケーキ

・桜とルビーチョコレートムース

・ココナッツブランマンジェ バタフライピージュレ

・ラベンダーとホワイトチョコレートのタルト

＜セイボリー＞

・ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味

・シャンパンゼリーとローストハムのクリーム

・ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド

・サーモンとスモークチーズのブーケ

＜スコーン＞

・シトラスジャスミンティースコーン

・プレーンスコーン

・コンディメント：苺ジャム、豆乳ホイップ、糀みつ、レモンと桜風味餡

ジャヌ東京 5階 「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/janu-tokyo-lounge-bar/reserve/message

■ 春を感じる 2種類の桜スイーツ

ジャヌ パティスリー「タルニー」ジャヌ パティスリー「桜のタルト」

ジャヌ東京1階「ジャヌ パティスリー」では、2026年3月10日 (火) から 5月11日 (月) までの期間、2種類の桜スイーツをご提供いたします。

季節ごとに咲く一輪の薔薇 「タルニー」

「ジャヌ パティスリー」のシグネチャーケーキ「タルニー」は、サンスクリット語で薔薇を意味するその名の通り、一枚一枚の花びらまで繊細に仕上げたアートのようなケーキ。ビジュアルの美しさだけでなく、香りと食感のバランスにこだわり、季節ごとに異なる素材を用い、その時だけの味わいをお届けしています。お手土産としても、特別な春の贈り物としても最適です。

3月10日 (火) からは、春限定フレーバーが登場します。桜風味のクリームで作った愛らしい桜色の花びらが咲く限定タルニー。オレンジのビスキュイを土台に、グリオットチェリーのジュレと白あんのムースを忍ばせ、抹茶のムースで全体を包み込みました。さらに、抹茶チョコレートと砕いたアーモンドでコーティングし、和と洋が融合した深みのある味わいに仕上げています。

桜の魅力を詰め込んだスペシャルスイーツ「桜のタルト」

桜味のムースで形作られた愛らしい球体の中に、甘酸っぱい苺のコンポートが隠れ、サクサクとしたタルト生地とともに絶妙なハーモニーを奏でます。

「タルニー」、「桜のタルト」

期間：3月10日 (火) - 5月11日 (月)

価格：イートイン1,700円 (税・サービス料込)、テイクアウト1,500円 (税込)

ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」

営業時間：平日11am - 7pm (LO. 6.30pm)、土日祝 10am-7pｍ (LO. 6.30pm)

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/janu-tokyo-patisserie/reserve/landing

ジャヌ東京 レストラン&バーのご予約・お問い合わせ

ダイニングエクスペリエンス (レストラン予約)

TEL：050-1809-5550 (9am - 9pm)

https://www.janu.com/janu-tokyo/ja/experiences/dining/

ジャヌ東京

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1-2-2 (麻布台ヒルズ内)

TEL：03-6731-2333 (代表)

公式サイト：https://www.janu.com/janu-tokyo/ja/

公式インスタグラム：@janutokyo

「ジャヌ東京」について

ホスピタリティ業界に新たな風を吹き込む「ジャヌ東京」は、都市や秘境、ビーチデスティネーションなど将来的に世界12カ所で展開するジャヌプロジェクトの第一弾となります。麻布台ヒルズにある、先見的なビジョンで定評のあるペリ・クラーク・アンド・パートナーズが設計を手掛けた「レジデンスA」タワーに位置し、自然光が差し込む122室の客室と8つのレストラン&バー、都内ホテル最大級の面積を誇る約4,000平方メートル のウェルネス&スパ施設を有しており、ジャン=ミシェル・ギャシー率いるデニストン設計事務所のデザインが、活気と遊び心に溢れた空間を提供します。

『ジャヌ』について

サンスクリット語で「魂」を意味する『ジャヌ』は、人と人とのつながりを育み、調和を取り戻して、歓びを分かち合うことをコンセプトとしたホテルとレジデンスであり、これまでにないビジョンを掲げるラグジュアリーライフスタイルブランドです。旅で心や身体と思考を回復させる、という新しい旅の時代を見据えて誕生したジャヌは、人生を変えるような体験を通じて人生を豊かにするという、アマングループの真摯な姿勢に基づいており、人と人との真のつながりや遊び心の表現、ソーシャルウェルネスにフォーカスした、ラグジュアリーホスピタリティの再定義を目指します。現在進行中の12のプロジェクトでは、ジャヌのミッションを継続し、目的を持ったつながりを育み、有意義な体験と出会いが、いつまでもゲストの記憶に残るような場を創造し、空間、デザイン、サービス、体験の指標となるウェルネス、フィットネス、スパのエキスパート、世界的に賞賛されたシェフ、そしてローカルのアーティストとのコラボレーションによって実現されます。