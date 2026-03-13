目黒川の桜とともに、店内でも桜を楽しむ春の和食体験。中目黒「米ル」「いぐち」で桜シーズン限定ランチを提供！

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

「中目黒米ル」では2026年3月14日から4月12日までの土日祝限定、「中目黒いぐち」では2026年3月20日から29日までの土日祝限定で、それぞれ春の季節を感じられるランチコースをご用意します。

都内でも有数の桜の名所として知られる目黒川。毎年春になると川沿いには約800本の桜が咲き並び、多くの人が訪れる花見スポットとして賑わいます。

今回の企画では、そんな目黒川のお花見とあわせて楽しめる春の和食ランチを提供し、中目黒ならではの季節の食体験を提案します。

また、店内にも桜の枝を飾り、外で桜を楽しむだけでなく、店内でも春を感じられる空間を演出。

目黒川のお花見とあわせて、日本の春を五感で楽しめる時間をお届けします。

目黒川のお花見とともに楽しむ、中目黒の春ランチ

目黒川沿いを歩きながら桜を楽しみ、その前後にゆっくりと食事を味わう。

今回の限定ランチは、そんな春の街歩きのひとときをより豊かなものにするために企画されたもの。

同じ中目黒エリアに店を構える2店舗ですが、それぞれのコンセプトに合わせた異なるコース内容で、春の味覚と和食体験を提供します。

「中目黒米ル」お米を主役にした春の和食コース

「中目黒米ル」では、桜の季節限定の「お花見ランチコース」を提供します。

同店の特徴は、毎月全国から厳選したお米を仕入れ、お客様自身が好きなお米を選び、土鍋で炊き上げるスタイル。

炊き立てのご飯を主役に、和の料理とともに楽しむコース料理を提供しています。

今回のランチでは、お花見のお弁当を広げるような感覚で春の料理を少しずつ味わえる内容をご用意。

八寸には桜をあしらい、花見の季節らしい盛り付けで春の景色を表現します。

炊き立ての土鍋ご飯は、炊き上がり直後の「煮えばな」から楽しむことができ、汁椀とともに日本のご飯文化を味わえる構成となっています。

さらにご飯のお供は八種をご用意し、お好みで選べるメイン料理とともに、お米を中心にした和食の魅力を堪能いただけます。

【お花見ランチコース】

価格：4,500円（税込）

提供期間 2026年3月14日～4月12日 ※土日祝限定

〈コース内容〉

・八寸（桜をあしらった盛り付け）

・汁椀

・煮えばな

・土鍋ご飯

・ご飯のお供 八種

・選べるメイン料理（やきすき、やきしゃぶ、米ルカレー、焼き魚より選択）

「中目黒いぐち」でも桜シーズン限定 花見ランチコースを実施

「中目黒いぐち」では、桜シーズン限定の花見ランチコースを提供します。

ウェルカムドリンクとしてロゼスパークリング、またはロゼノンアルコールスパークリングをご用意。

春らしい華やかな一杯から始まるコースは、焼鳥を中心に、いぐちならではの料理を少しずつ楽しめる構成となっています。

前菜には、いぐち手作りのレバーパテや、8時間煮込んだ鶏スープ、北海道十勝・新田牧場から空輸したカチョカバロチーズの焼き物などをご用意。

その後、焼鳥やピンチョスなどを楽しみながら、最後はお好みの〆料理で締めくくるコースとなっています。

【お花見ランチコース】

価格：4,500円（税込）

提供期間 2026年3月20日～3月29日 ※土日祝限定

〈コース内容〉

・ウェルカムドリンク

ロゼスパークリング または ロゼノンアルコールスパークリング

・いぐち手作りレバーパテ

・8時間煮込んだ贅沢鶏スープ

・北海道十勝 新田牧場より空輸 焼きカチョカバロ

・焼鳥(ねぎま、抱き身、手羽先、つくね)

・ピンチョス（砂肝、ハラミ、ハツ、トマト、ズッキーニ、ナス）

・選べる〆のお食事（親子丼、そぼろ丼、ラーメンより選択）

店内でも春を感じる桜の演出

桜の季節にあわせ、店内にも桜の枝を飾り、春を感じられる空間演出を行います。

桜は、中目黒の店舗だけでなく、「米ル」「上ル」「いぐち」など系列の複数店舗に設置予定。

街中で桜を楽しむだけでなく、店内でも春を感じながら食事を楽しめる空間を用意します。

なお、今回の桜シーズン限定ランチコースの提供は、中目黒エリアの「中目黒米ル」「中目黒いぐち」の2店舗限定となります。

中目黒 米ル

所 在 地 東京都目黒区上目黒1-5-10中目黒マンション 112

電話番号 050-5890-5952

営業時間

月～金 18:00 - 23:00

土・日 17:30 - 23:00

※上記日程のみランチ営業 11：30～14：30

ご 予 約 https://yoyaku.toreta.in/29/#/

サ イ ト https://gf-restaurant.jp/komeru/1

Instagram https://www.instagram.com/nakameguro_komeru/ (https://www.instagram.com/nakameguro_komeru/)

中目黒 いぐち

所 在 地 東京都目黒区上目黒１丁目２－９ ハイネス中目黒 109

電話番号 03-6451-2995

営業時間 17:00 - 23:00

ご 予 約 https://yoyaku.toreta.in/nakameguroiguchi/

サ イ ト https://gf-restaurant.jp/iguti/1

Instagram https://www.instagram.com/nakameguroiguchi/

■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp