Tony Elumelu Foundation、新たに3名の諮問委員を任命

ラゴス、ナイジェリア, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- アフリカの若手起業家を支援する有力な慈善財団であるTony Elumelu Foundation（TEF）は本日、同財団の諮問委員会の新メンバーとして3名の著名人を発表しました。

・Harvard Business SchoolのPaul Gompers教授。ベンチャー・キャピタルと起業家精神の第一人者です。

・IKEA Foundationの元CEOであり、グローバルな助成金活動と持続可能な開発において約20年の実績を持つPer Heggenes氏。

・Crescent EnterprisesのCEOであり、アラブ首長国連邦のビジネス・慈善活動担当特使を務めるBadr Jafar閣下。



The Tony Elumelu Foundation Appoints Three New Advisory Board Members



Tony Elumelu Foundationの創設者であるTony O. Elumelu氏は次のように述べています。

「起業家精神は、アフリカの長期的繁栄に向けた最も強力な原動力です。

私たちはBadr Jafar閣下、Per Heggenes氏、およびPaul Gompers教授を当財団の諮問委員会に迎えます。

革新的なソリューションの推進と戦略的な慈善活動におけるBadr閣下の経験は、私たちがミッションを拡大し、経済的包摂へのコミットメントを共有するグローバル・パートナーとアフリカとの架け橋を築く上で大いに役立つことでしょう。アフリカの起業家を支援するために影響力を拡大し、組織的能力を強化し続ける上で、Per氏のキャリア経験は非常に貴重なものとなります。Paul Gompers教授とTony Elumelu Foundationの長年にわたる学術的な関わりは、TEFの活動に関するHarvard Business Schoolのケーススタディを含め、起業家精神がアフリカにおける最も強力な開発の原動力であるという世界的な認識を反映したものです。」

今回の任命は、世界的な声を集め、アフリカの解決策を支持する財団の能力を反映しています。

今回の就任について、Badr Jafar閣下は次のように述べています。「アフリカの起業家精神が未来を再構築している今、Tony Elumelu Foundationの活動を支援できることは光栄です。UAEは、イノベーションと分野横断的なコラボレーションのための世界的なプラットフォームとして存在感を高めており、持続可能なインパクトを大規模に推進するために、地域、セクター、および世代間の架け橋を築く一助となることを楽しみにしています。」

今回の就任について、Per Heggenes氏は次のように述べています。

「Tony Elumelu Foundationは、世界で最も野心的でインパクトのある起業家支援プラットフォームを構築してきました。アフリカの若手起業家たちが世界的な課題の解決においてますます中心的役割を果たすようになっているこの時期に参加できることを嬉しく思います。経済的自立、レジリエンス、および包摂的成長への道筋として起業家精神を強化するという財団の使命を支援することを楽しみにしています。」

今回の就任について、Paul Gompers教授は次のように述べています。

「起業家精神は、イノベーション、雇用創出、および経済変革の重要な原動力です。Tony Elumelu Foundationは、資本、トレーニング、および長期的なコミットメントが一体となったときに何が可能になるかを実証してきました。諮問委員会に加わり、アフリカの起業家エコシステムを深化させ、機会を大規模に拡大するという財団の使命に貢献できることを嬉しく思います。」

詳細についてはこちらをご覧ください：TEF年次報告書およびインパクト・レポート。

お問い合わせ先：moyo.awotile@tonyelumelufoundation.org

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2931787/Board_Announcement.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

