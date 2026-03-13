病院に行くほどでもないけど、毎日しんどい……「うつ未満」な心を軽くする新刊『うつ未満。「大丈夫」と言えない日の相談室』を発刊！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年3月25日（水）、新刊『うつ未満。「大丈夫」と言えない日の相談室』を発刊します。

「最近、なんでか分からないけど心がヘトヘト……」

私たちが普段朧げに捉えている「うつ」という言葉。

しかし実際の精神科の現場では、明確な基準を満たさなければ「病気」として診断・治療されることはありません。

病気ではない（と思う）けれど、心は確実に重く、何をするにも気力が湧かない。本書では、そんな医療の枠からこぼれ落ちてしまう“名もなき不調”を「うつ未満」と名付けました。



著者は、SNS総フォロワー数50万人を抱える大人気・精神科医Tomy先生。あえて「医学」の枠を飛び出し、現代人が抱える「病気ではないけれど、毎日がしんどい」というファジーな悩みに直球で向き合います。ただの理論ではなく、実際のリアルな悩みに優しく寄り添いながら、心を縛る思い込みを手放すヒントを綴ります。

「うつ未満」のタイプを診断するチェックリストも掲載

たとえば、

- 「周りは次々と人生のステージを進んでいくのに、自分だけが立ち止まっているようで焦る」- 「専業主婦なのに家事さえちゃんとできず、毎日虚しさと疲労感を感じる」- 「仕事は順調で人間関係も問題ないのに、なぜか心にぽっかり穴が開いた感じ」

といった、誰しもが一度は抱えるリアルなお悩みを本書では多数収録しています。

Tomy先生は、そんな一つひとつのお悩みに対し「人生に正解なんてない」「まずは堂々と手抜きをして、自分を休ませて」と優しく声をかけます。

「人生は今の積み重ねでしかない」「とりあえず続けられていればそれでいい」。

一発逆転を狙うのではなく、今の自分にできる小さな工夫を積み重ねていくことで、他人の目（他人軸）から解放され、自分らしい人生のハンドルを取り戻す。

本書は、暗いトンネルの中にいるように感じている人にとっての、小さなお守りとなる一冊です。

リアルな悩みにTomy先生が優しく回答。

【目次】

第1章：「休む」技術 ～罪悪感を持たずに心と身体をケアする～

第2章：「期待」を手放す ～他人に振り回されない～

第3章：「自分」を取り戻す ～自分軸の作り方～

第4章：「現実」と折り合いをつける ～あるがままを受け入れるには～

【著者プロフィール】

精神科医Tomy

1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。X（旧Twitter）が人気で、39万フォロワーを突破。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は36万部突破のベストセラーに。テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。

■書籍概要

書名：うつ未満。「大丈夫」と言えない日の相談室

著者：精神科医Tomy

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月25日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075043/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18478539/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます