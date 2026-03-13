【鞄メーカー協和】HIDEO WAKAMATSUブランドから、新機構（特許出願中）搭載のバックパック「ドラフティ」3月14日（土）ハンズ26店舗において２モデル同時発売！

株式会社協和

株式会社協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：9,800万円、本社：東京都千代田区）は、ランドセルをはじめとした、ビジネスバッグ、スーツケースを企画・製造・販売する鞄の総合メーカーです。

この度、HIDEO WAKAMATSUブランドから、スマートな佇まいと湿気を効率よく排出させ、圧倒的な機能性と快適さを実現した革新的なビジネスバックパック「ドラフティ」を2026年3月14日（土）全国のハンズ26店舗で発売いたします。

ドラフティ

ビジネスリュックにおいてこれまで見過ごされてきたショルダーストラップの「蒸れ」に着目。

６年間をタフに使用する鞄づくりの開発で実現し続けてきた「背負い心地」のノウハウをアッパースペックに進化させ、さらに機能美と快適性を両立させました。

これまで培ってきた技術をビジネスバッグとして洗練されたスタイルに活かした機能は、特許出願中の新構造によりバッグの肩紐内部の湿気を効率的に外へ排出します。

機能美と実用性を高い次元で融合させ、多忙なビジネスパーソンの移動に、よりクリーンで爽やかな使用感を実現しました。

通気性を向上させたショルダーストラップ搭載

ドラフティ

BUSINESS MODEL

https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57510

GYM-WORK MODEL

https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57520

開発背景 ー 盲点は「背面」ではなく「肩」にある！

通勤時の満員電車や夏場の外回り。

背中以上に不快な熱気を感じるのは、重量が集中し肌に密着するショルダーストラップ部分です。

バックパック開発において、これまで通気性向上の主役は常に「背面構造」であり、肩紐の蒸れは長らく解決すべき課題として残されてきました。

そこで私たちは発想を転換し「肩紐そのものを冷やす」のではなく、内部の湿気がスムーズに抜けていく「通り道」を作る。この逆転の発想から開発と挑戦を重ねました。

更に通気性とともに機能美を両立させ、肩紐の常識を塗り替えた全く新しいビジネスリュックとして「ドラフティ」が誕生しました。

開発のかなめとなった「3つのハードル」を突破する新設計

肩紐はリュックの中で最も設計難易度が高いパーツ。

理由は「クッション性」「耐久性」「意匠性」という、相反する要素を高い次元で維持する必要があるからです。

ドラフティはこれらについて、革新的にアプローチしました。

【特許出願中】肩紐から湿気を逃がす「排気」構造

「肩紐そのものを涼しくする」のではなく、内部に溜まった熱気と湿気をサイドの通気口から物理的に排出する新構造を開発。肩周りの不快なムレや、シャツへの汗染みを抑える革新的なショルダーストラップを実現しました。

【日本製特殊芯材】体圧分散と通気を両立する「AQフロント」

通気性効果の比較特殊芯材で通気性を実現

医療・介護現場でも採用され、高級ベッドパッドの技術を応用した日本製の高性能特殊芯材「AQフロント」をショルダーストラップと背面の芯材に採用。優れた体圧分散で肩への負担を軽減しつつ、独自の立体構造が横方向へのスムーズな通気を可能にします。

【内蔵ワイヤー】ビジネスシーンに相応しい「デザイン性」の維持

体圧分散と通気を両立する

通気性を確保しながらも、内部に専用ワイヤーを組み込むことで、荷物の重さによる型崩れを防止。スーツスタイルを崩さないスマートな佇まいを常にキープします。

ドラフティとは

内臓ワイヤー搭載でスタイルをキープ

「ドラフティ」は、最大の特徴である、特許出願中の新構造「ドラフティ・ストラップ」から名付けられました。

機能と製品名を同一にすることで、これまでにない“ベンチレーション構造”の印象を真っ直ぐ届けたいという想いを込めています。さらに「Draft（風を通す・風を呼び込む）」という言葉の通り、革新的な排気構造と、医療現場の知見を活かした高い体圧分散、そしてビジネスシーンを彩る機能美を凝縮。これまでのリュックの概念を覆し、移動そのものを心地よい体験へと変えるビジネスリュックとして誕生しました。

ロゴにあしらわれた直線のラインは、内部に秘めた「形状を保つワイヤー」と、心地よく抜けていく「風（通気の気泡）」を象徴したものです。

目に見えない部分にまで注ぎ込まれた機能へのこだわりを、ミニマルなデザインへと昇華させました。

「ドラフティ」 の使いやすい機能

ドラフティ1.ショルダーストラップショルダーストラップ

ショルダーストラップには特許出願中の「ドラフティ・ストラップ」を採用。サイドの通気口から湿気を逃がし、ムレを軽減します。内部には、高級ベッドパッドにも使われる日本製芯材「AQフロント」を使用。空気や湿気を横に流す構造で、通気口から効率よく湿気を排出します。背中や腰にも同じ芯材を使用し、快適な通気性を実現しています。

2.高撥水性「ガイフ」を採用し高撥水性を実現！

本体生地は東レ製の日本製高品質ナイロン生地「ガイフ」を採用。撥水性に優れ、雨の日も安心です。

3.耐久性耐久性の高いファスナー

ファスナーは耐久性に優れたYKK製のファスナーを採用。

4.ワイヤーフレーム構造ワイヤーフレームが本体のフォルムをキープ

内部にスチールワイヤーを搭載し、型崩れを防止。荷物の量に関わらず、フォルムをしっかりとキープする構造で、どんなビジネスシーンでも型崩れしにくく、スマートなたたずまいをキープします。

スーツケースのハンドルにセットして持ち運びもスムーズです。

5．「ポケット」機能バツグンの収納力でスッキリ整理クイックアクセス

ビジネスモデルは、PCから小物までスッキリ整理できるオーガナイザーポケット仕様。ボトルホルダーはサイドからも出し入れでき、使いやすさ抜群です。外側正面上部には、クイックアクセスポケットを配置。外側から内側ポケットへスムーズにアクセスできます。

6.「エキスパンダブル」拡張機能拡張機能で自在にサイズアップ ※ビジネスモデル限定

ビジネスモデルは、荷物の量に合わせて２段階にサイズアップする拡張ファスナー付きです。

7.サイドポケット防水ポケットも装備した充実のサイドポケット ※ジムワークモデル限定

ジムワークモデルは、本体のサイドにポケットを装備。しかも内側には防水素材を使用し、折りたたみ傘やペットボトルも安心して収納できます。ポケットの中にすっぽり収まる設計で、持ったときの見た目もスマートです。

また、上部にはスマホやイヤホンの収納に便利なミニポケットも装備！細かいものもストレスフリーな収納が可能です。（ミニポケットの内装は防水生地ではありません）

8.充実した収納機能利便性の高いフルオープン構造※ジムワークモデル限定

ジムワークモデルのメイン収納にはPCや仕事道具をスマートに収納。

180度フルオープン構造の前面の大きな空間は、ジムや出張時の荷物の収納にも便利です。

HIDEO WAKAMATSU

1989年、HIDEO WAKAMATSUの歴史はパリ、ルクセンブルク公園前の小さなブティックから始まりました。

日本ならではの高度な技術力やハイテク素材、そして細やかな美意識をバッグのデザインとして表現。

そのものづくりは、単なる製品の枠を超え、ファッション美と機能性が融合した「世界に通用するアート」として、フランス、アメリカ、香港など世界各国で「日本発の機能美ブランド」として愛され続けています。

ブランドの根底にあるのは、「リズム感のある洗練されたデザイン」と「プロの理論ではなく、常にユーザーの“目線”に立つ」という誠実な精神です。

シンプルでありながら調和の取れたスタイルは、機能とともにパリの空気感（エスプリ）をまとい、持つ人の日常や心に力を与えます。

HIDEO WAKAMATSUはこれからも常に、鞄を使うシーンや人の内面にまでポジティブな変化をもたらす、美しくも実用的なプロダクトを提案し続けます。

https://hideo-wakamatsu.com/ja

「ドラフティ」 商品詳細

HIDEO WAKAMATSU ブランドロゴ

商品名 ： 「ドラフティ」

BUSINESS MODEL「ドラフティ」ビジネスモデル

https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57510(https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57510)

販売価格： 22,000円(税込)

サイズ ： 高さ450×幅260×奥行き95(135)mm

容 量 ： 約12（17）リットル

本体材料： ナイロン（日本製ガイフ(R)）

カラー ： ブラック

重 さ ： 約1,000g

※( )内はエキスパンダブル拡張時

GYM-WORK MODEL「ドラフティ」ジムワークモデル

https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57520(https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57520)

販売価格： 26,400円(税込)

サイズ ： 高さ500×幅290×奥行き220mm

容 量 ： 約30リットル

本体材料： ナイロン（日本製ガイフ(R)）

カラー ： ブラック

重 さ ： 約1,300g

「ドラフティ」販売概要

発売日

2026年3月14日（土）

販売先オフィシャルサイト：

BUSINESS MODEL

https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57510

GYM-WORK MODEL

https://hideo-wakamatsu.com/ja/products/85-57520

ハンズ各店舗：

■北海道・東北

札幌店 https://store.hands.net/sapporo/

仙台店 https://store.hands.net/sendai/

■関東

新宿店 https://store.hands.net/shinjuku/

渋谷店 https://store.hands.net/shibuya/

東京店 https://store.hands.net/tokyo/

銀座店 https://store.hands.net/ginza/

北千住店 https://store.hands.net/kitasenju/

町田店 https://store.hands.net/machida/

横浜店 https://store.hands.net/yokohama/

ららぽーと横浜店 https://store.hands.net/lala-yokohama/

アトレ川崎店 https://store.hands.net/atrekawasaki/

千葉店 https://store.hands.net/chiba/

大宮店 https://store.hands.net/omiya/

ららぽーと富士見店 https://store.hands.net/fujimi/

■中部

静岡店 https://store.hands.net/shizuoka/

名古屋モゾワンダーシティ店 https://store.hands.net/nagoyamozo/

名古屋松坂店 https://store.hands.net/nagoya-matsuzakaya/

■関西

心斎橋店 https://store.hands.net/shinsaibashi/

あべのキューズモール店 https://store.hands.net/abeno/

江坂店 https://store.hands.net/esaka/

京都店 https://store.hands.net/kyoto/

■中国・四国

岡山店 https://store.hands.net/okayama/

ミナモア広島店 https://store.hands.net/minamoa-hiroshima/

■九州・沖縄

博多店 https://store.hands.net/hakata/

熊本店 https://store.hands.net/kumamoto/

鹿児島店 https://store.hands.net/kagoshima/

オフィシャルショップ各店舗：モンサック

松戸店

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1149-1 プラーレ４階

TEL: 047(367)1150

北戸田店

〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東１丁目３番地１号 イオンモール北戸田SC３階

TEL: 048(449)0547

湘南モールフィル店

〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル２階

TEL: 0466(34)3880

イオン船橋店

〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-8 イオンモール新船橋１階

TEL: 047(434)3775

会社概要

会社名 ： 株式会社協和

所在地 ： 東京都千代田区東神田2-10-16

代表者 ： 古田嶋 徹

設 立 ： 1951年

URL ： http://kyowa-bag.co.jp/

事業内容 ： 鞄総合メーカー

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先

株式会社協和

TEL ： 0120-415-991

（平日9：30～17：00 ※年末年始休業・臨時休業有り）

ドラフティ