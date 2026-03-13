【大阪高島屋】春の訪れを祝う北欧の魅力「北欧展」を開催！

写真拡大 (全14枚)

株式会社高島屋


　高島屋大阪店では、3月25日(水)から30日(月)までの6日間に「北欧展」を開催します。イースターを楽しむカラフルなアイテムや、時代を超えて響く北欧ヴィンテージを感じるアイテムなど、北欧の魅力が詰まった商品が多数ラインアップ。北欧の個性的でありながら日常に溶け込むデザインは、お部屋のインテリアやお出かけに身に付けたくなるアイテムばかり。待ちわびた春の訪れを祝う北欧の魅力を感じられる催しです。


詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/hokuou/

イースターを祝う見た目も楽しいアイテム


〈ロヴィ〉


【右】ラビット(高さ約9cm)各2,200円


【左下】エッグ(3色ミックス)(約4.5cm/6個入)3,960円


【左上】ツリー(フォレストグリーン)(高さ約16.5cm)2,640円





〈スヴェンスク・フスマン〉


ソックス(22.5～25cm、25.5～28cm)


左：イースターカラフルエッグ 1,870円


右：スティグ・リンドベリ・リネア 2,200円







〈オプトデザイン〉


トレイS Moomin Easter off-white(木製/約20×27cm)4,400円





お部屋に春を呼び込むインテリア雑貨


〈リトルファント〉


【左】マグカップ「Plum」(約径9×高さ10cm)4,950円


【右】マグカップ「Serve」(約径6.5×高さ7cm)3,850円






〈アルメダールス〉


キッチンタオル「タイム」


(リネン55％・コットン45％/約70×47cm)


3,190円







〈ゴットランドデザイン〉


チェアパッド(丸形・四角形)


(ゴットランドシープスキン/径〈丸形〉・角〈四角形〉とも約33cm)


各19,800円


[丸形6点・四角形4点限り]






北欧のデザインを身に付けるファッションアイテム


〈オイオイ〉


リーディンググラス(一般医療機器)


(販売名:ojeojeリーディンググラス)


各8,030円





〈ベックマンノルウェー〉


アーバンミディ


(再生ポリエステル、約幅29×奥行21×高さ44cm)


27,500円[30点限り]







〈オレアナ〉


ニットカーディガン


(ウール75％・シルク25％)169,400円


※サイズオーダー(XS～XL)となります。


※お渡しまで約1カ月頂戴いたします。






時代を超えて響く北欧ヴィンテージの感性


〈リサ・ラーソン〉


【左上】オブジェ(ペレ)(高さ約20cm)


69,300円[現品限り]


〈アラビア〉


ブルーコスモス


【右】コーヒーカップ＆ソーサー


(カップ:径約7cm、ソーサー:径約12.5cm)


22,000円[現品限り]


【左下】プレート(小)


(径約15.5cm)12,100円[現品限り]





〈ジョージ ジェンセン〉


グレープのブローチ


99,000円[現品限り]







「ライオンと花」


フレミッシュ織りの壁掛け(額入)


(約61×61cm〈額込み〉)


112,200円[現品限り]





※北欧(スウェーデン・デンマーク・ノルウェー・フィンランド)産以外の原材料を使用している商品および北欧以外で製造された商品もございます。


※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。
※価格表示のない小物等はコーディネート用です。
※いずれも写真はイメージです。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。


同時開催「北欧のテキスタイルと暮らし展」



詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/hokuou_textiles_exhibition/

『北欧のテキスタイルと暮らし展』


■3月25日(水)～4月13日(月)


■高島屋大阪店 7階グランドホール


■ご入場時間：午前10時～午後6時30分(午後7時閉場)


※最終日4月13日(月)は午後4時30分まで(午後5時閉場)



本展では暮らしの中で育まれた美しい手仕事をはじめ、デザイン性の高い


モダンな織物やプリントまで、北欧のテキスタイルの魅力をご覧いただきます。