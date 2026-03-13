地方崩壊を救え｜最大62億円の文科省公募・最終締切5月15日、ジョリーグッドが高校統廃合危機の都道府県にVR×AI教育と申請書自動生成で逆転支援開始

株式会社ジョリーグッド

医療VRと360度AI解析の株式会社ジョリーグッド（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：上路健介）は、文部科学省が令和7年度に開始する「産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業」（1都道府県最大62億円）の公募に向け、地方自治体向けVR×AI教育ソリューションと申請書AI自動生成ツールの提供を開始しました。同時に、全国の地域パートナー企業の募集も本格化し、地方の教育格差解消と産業人材確保の両立を目指します。最終締切は令和8年5月15日（金）12時です。

■ 背景：30年で245市町村から高校消失、地域経済の「心臓部」が停止

【高校統廃合で245市町村が教育機会を完全喪失】

1990年から2019年の30年間で、1市町村1高校体制の約2割にあたる245市町村で公立高校が統廃合により消滅しました。この10年間だけでも243校が統廃合され、全国約65%の市町村で高校が0～1校のみという深刻な状況です。高校の消失は単なる教育問題を超え、地域の「心臓部」である若者流出の決定打となっています。

【年間22人×6年で132人流出、人口1万人の1.3%が消失】

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によると、高校統廃合により年間22人、6年間で132人（人口10,000人の1.3%）の転出超過が発生しています。これは子育て世代の人口流出加速を意味し、地域経済の縮小と税収減少の悪循環を生み出します。2026年から2032年にかけて18歳人口はさらに減少し、東北では2020年比78.4%まで激減する見込みです。

【国が3,000億円投入、地方教育インフラ再構築の最後の機会】

こうした危機に対し、文科省は「N-E.X.T.ハイスクール構想」として約3,000億円規模の予算を投入し、過去最大の教育改革に着手しました。1都道府県最大62億円という巨額予算は「ハコモノ改修」ではなく、県全体をカバーする「教育DXインフラ構築」を求めており、地方が生き残るための最後の大型支援となります。

■ 全産業対応VR×AIパッケージと申請書案自動生成で自治体の負担を大幅削減

▼ 医療現場実証済みVR×AI教育パッケージ

全国250以上の医療・教育機関で実証されたVR技術と360度AI解析により、農業・工業・商業・医療など全産業の実践的体験学習を提供します。広島大学・ハーバード医科大学の研究でVR学習効果4倍が実証されており、文科省が求める「圧倒的体験・探究学習・他校への波及」要件を完璧にクリアします。全県スマホ配信システムにより、地方の高校生も都市部と同水準の先端教育を受講可能になります。

▼ AI申請書3分自動生成＋地域パートナー網構築

独自開発のAIシステムにより、地域ごとの教育課題をベースにした、複雑な事業計画書をAIが3分で自動生成します。都道府県の申請負担を完全解消します。同時に各都道府県の地域パートナー企業（メディア・広告・採用支援等）との連携により、開発リスクゼロで数十億円規模の国家事業に参画する仕組みを構築しました。地域企業は「地元パイプ役」に専念するだけで長期安定収益と地域ブランドを獲得できます。

▶ 都道府県教育委員会の方はこちら

貴県の採択可能性を今すぐAI診断で確認してください。3分で完了し、申請書サンプルも即座に生成されます。

https://lp.jollygoodplus.com/Innov_hs/

⚠️ 最終締切まで76日・第3回申請締切5月15日12時

▶ 地域パートナー企業を募集します

各都道府県で、高校や地域の企業、そして自治体の皆さんとネットワークを持っている「地域パートナー」の企業を募集しています。貴社の地元ネットワークを数十億円規模の国家事業に転換してください。協業シミュレーションで収益可能性を今すぐ確認できます。

https://lp.jollygoodplus.com/Innov_hs/partner/

■ 代表取締役CEO コメント

株式会社ジョリーグッド

代表取締役CEO 上路健介

地方の高校生が住む場所によって未来の選択肢を狭められる――これは技術的には、もうすでに解決できる問題です。77日後の締切までに、地方が都市部を逆転する教育インフラを必ず構築します。



■ 株式会社ジョリーグッド https://jollygood.co.jp

株式会社ジョリーグッドは、医療VRと360度AI解析のリーディングカンパニーとして、全国250以上の医療・教育機関に導入実績を持ちます。広島大学・ハーバード医科大学との共同研究でVR学習効果4倍を実証し、日米特許を取得した独自技術により、地方教育DXの標準仕様確立を目指しています。

【お問い合わせ】株式会社ジョリーグッド 広報担当

Email: press@jollygood.co.jp / TEL: 03-4455-2694