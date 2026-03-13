無糖・無果汁「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」、6種のオリジナルフレーバーで本日3月13日、接客現場の新定番として登場

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」）は本日3月13日より、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、および一般消費者向け（BtoC）通販サービス「LOHACO」（ロハコ）において、無糖・無果汁タイプの「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」（6種）を発売します。

近年、健康志向の高まりを背景に、飲料分野では甘さを控えた無糖タイプの需要が拡大しています。アスクルにおいても、接客時の提供を想定した飲み切りサイズの無糖RTD（※）小容量商品が好調に推移し、特に宿泊施設や理美容サロン、銭湯・温浴施設などの対人サービス業では、来店時のおもてなしとして無糖飲料へのニーズが高まっています。現場ではフルーツやハーブを使ったフレーバーウォーターを手作りで提供するケースも見られる一方、市場に流通する商品は有糖タイプが主流という課題がありました。こうした背景を踏まえ、 “そのまま提供できる350mlの小容量・無糖・無果汁タイプ”の「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」を開発しました。本商品は、フルーツとボタニカルの香りを生かした6種のオリジナルフレーバーで展開します。

（※） Ready to Drinkの略。カップ容器やペットボトルに入っておりすぐに飲める飲料のこと

「フレーバーウォーターおもてなしの香る水」

■商品開発背景

近年、健康志向の高まりを背景に、飲料分野では甘さを控えた無糖タイプの需要が拡大しています。日常的な水分補給にとどまらず、来客時やサービス提供時の飲料としても無糖タイプを選択するニーズが高まっており、アスクルにおいても、コロナ禍以降、接客用飲料としての無糖RTD小容量商品が好調に推移しています。

当社が戦略業種として注力する宿泊施設や理美容サロン、銭湯・温浴施設などの対人サービス業では、来店時のおもてなしとして、フルーツやハーブを使用した手作りのフレーバーウォーターを提供する場面が多く見られます。一方で、市場に流通するフレーバーウォーターは有糖タイプが主流であり、無糖タイプの商品は限られているのが現状です。

こうした市場環境に加え、当社において無糖RTD小容量商品の支持が高いことを踏まえ、対人サービス業のお客様が接客時にそのまま提供できる350mlの小容量・無糖・無果汁タイプの「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」（6種）を開発しました。本商品は、手作りのおもてなし飲料に代わる選択肢として、現場の時短・簡便化に寄与するとともに、華やかで心地よさを感じられるパッケージデザインにより、“特別感のある一杯”を提供します。なお、容器には100％リサイクルペットボトルを採用し、エシカル消費のニーズにも対応しています。

■フルーツとボタニカルの香りを生かし、“ありそうでなかった万人に愛される味‘を追求

「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」は、フルーツとボタニカルの香りを生かした独自の味わいで、6種のフレーバーで展開します。商品の開発にあたり、フレーバーの人気傾向に関する市場動向を踏まえ、香りと味わいの設計を行いました。味のチューニングを重ね、お客様が心地よく楽しめる“ありそうでなかった万人に愛される味”を追求しました。すっきりとした後味でリフレッシュにも最適な仕上がりとなっています。

■ウェルカムドリンクの“特別感”を演出するパッケージデザイン

本商品は、おもてなしの一杯として提供されるシーンを思い描き、手に取った瞬間にささやかな高揚感や“おもてなし”の心が伝わるよう、特別感と非日常性を感じられるデザインを目指しました。さらに、フルーツやボタニカルを取り入れた全6種のフレーバーをイメージし、視覚的にも華やかで心地よさを感じられるように仕上げました。

さらに、角型ボトルを採用しており、転がらずに縦・横どちらの向きでも保管でき、小型冷蔵庫や限られたスペースでも効率よく収納できます。

アスクルでは、あらゆる仕事場における必需品のニーズに応えるため、アスクルオリジナル商品を含めた取扱商品の大幅拡充に努めています。これからも商品・サービスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する「エシカル eコマース」として進化してまいります。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21550/table/519_1_8ba1b6bb0886de1cca55543913147996.jpg?v=202603130251 ]

※本リリースに掲載の情報は発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますのでご了承ください。