2026年3月14日（土）より、新潟県立万代島美術館にて開催！　「大カプコン展―世界を魅了するゲームクリエイション」

株式会社カプコン

2026年3月14日（土）より、新潟県・新潟県立万代島美術館にて「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」 を、2026年6月21日（日）まで開催いたします。

新潟会場では、美術館ロビーにてゲーム体験イベントも開催いたします。

この春のお出かけに、ぜひ足をお運びください。

■大カプコン展 みどころピックアップ

本展は、カプコンの原点から最新技術までゲーム作りのこだわりに迫る展覧会。

開発者たちの手描きによる企画書や原画、ゲームタイトルの世界観を伝えるポスターやパッケージなどのグラフィックワーク、ゲーム素材を活かした体験型コンテンツ、日々進化するテクノロジーなど、ゲームができ上がるまでの壮大なプロセスと、そこに関わるクリエイターたちの想像力と実現力を紹介します。

【ポスター/メインアート】

歴代タイトルのパッケージに採用されたイラストの原画や発売当時、宣伝広告として使用されたポスターの実物を展示します。

【ドット絵時代の創意工夫】

ドット絵を描く際も、様々な制約の中で独特な知識と創意工夫があります。現在のデジタルツールでの制作とは異なる、黎明期のグラフィック制作を紹介します。

【プロジェクションマッピング（春麗）】

3DCG制作のリアルな作り込みや制作過程などを、プロジェクションマッピングによって紹介します。

【サウンドシアター】

懐かしい8bitサウンドから臨場感あふれる立体音響まで、ゲーム音楽の進化を体感できます。

【フェイシャルトラッキングミラー】

最新のキャラクター表情制作技術の一端を展示。鏡を模したモニターの前に座って表情を変えると、それに合わせてキャラクターの表情もリアルタイムで変化します。

【モーションキャプチャーミラー】

今やゲーム開発には欠かせない技術であるモーションキャプチャーの疑似体験コーナー。特殊なスーツや機材を使うことなく、誰もが簡単にモーションアクターの気分を味わえます。

【カプコンピクセルラボ】

タブレット端末をつかって、ドット絵の知識がなくても、絵心がなくてもカプコンの歴代キャラク

ターのドット絵を打てる体験コーナー。

※新潟会場は他会場とは展示内容が異なります。

詳しくは下記ホームページ下部の「会場別展示コーナー早見表」をご確認下さい。

■大カプコン展 特設サイト内「会場別展示コーナー早見表」(https://daicapcomten.jp/highlight.html)

■会場案内

大きい地図画像で確認(https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.92524500454434%2C139.05928499999993&spn=0.001635%2C0.002991&msa=0&mid=1mhKF3-BYTDRPvQ2OC_FgfxB8nfI&z=18)

新潟県立万代島美術館は、新潟市の中心部にある複合施設「朱鷺メッセ」の中、31階建の万代島ビル（ホテル日航新潟と同じ建物）5階にあります。

交通案内

電車のお越しの場合

最寄駅：新潟駅（上越新幹線、信越本線、白新線、越後線、磐越西線）から

バス：新潟駅バスのりばより

朱鷺メッセ・佐渡汽船線（バスターミナル17番線）に乗車、

「朱鷺メッセ」 バス停下車（260円、約15分）

徒歩：新潟駅前より約25分

タクシー：新潟駅前より約8分

車でお越しの場合

※美術館では駐車場の無料券はお出ししておりません。

※万代島C駐車場は「おもいやり駐車場」です。運転者が対象者の場合のみ駐車できます

万代島駐車場（A～E) お問い合わせ：025-246-8400（株式会社新潟メッセ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5678_1_9ef6853add0e387ae3b79cdc71017bc1.jpg?v=202603130251 ]

※2026年4月1日（水）より、入場から30分無料

以後30分経過後30分/100円（入庫後24時間上限 1,500円）

万代島ビル駐車場（ビル1階及び中2階）お問い合わせ：025-249-1044

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5678_2_e3401b67be70169dd991292aa2f6c6f1.jpg?v=202603130251 ]

アクセス方法の詳細は、新潟県立万代島美術館公式ホームページ(https://banbi.pref.niigata.lg.jp/guide/access/)をご確認ください。

■イベント情報

１.「大カプコン展」開幕記念ステッカープレゼント！

「大カプコン展」開幕を記念して、新潟会場オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

配布期間：2026年3月14日（土）～ 3月24日（火）※休館日（16日（月）） を除く

配布時間：10:00～ （開館と同時に開始）

配布場所：新潟県立万代島美術館 受付

配布人数：各日先着200名

※展覧会に入場される方、お一人様に1枚差し上げます。なくなり次第終了します。

※デザインは変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

２.「大カプコン展」開幕記念ギャラリーツアー

3月14日（土）「大カプコン展」開幕初日に

本展プロデューサー 牧野泰之が、展覧会の見

どころを語ります。

開催日時：2026年3月14日（土） 14：00～ （約1時間）

話：牧野泰之（株式会社カプコン プロデューサー）

進行：TeNYアナウンサー 岡田康

会場：新潟県立万代島美術館 企画展示室（要観覧券）

参加方法：申込不要。ご希望の方は5分前に展示室入口にお集まりください。

※都合により、内容等の変更、またはイベントを急遽中止する場合がございますので

予めご了承ください。

■「大カプコン展」ゲーム体験イベント

新潟会場では、展覧会と併せて、カプコンのゲームを体験できる様々なイベントを、新潟県立万代島美術館 ロビーのイベントスペースにて開催予定です。展覧会にお越しの際、ぜひお立ち寄りください。

※都合により、内容等の変更、またはイベントを急遽中止する場合がございます。予めご了承ください。

※イベントの最新情報は、大カプコン展（新潟）公式X（https://x.com/DaiCapTen_Ngt）

などにて、随時発信いたします。

１.懐かしのタイトルをプレイ！ カプコンゲームラウンジ

カプコンの懐かしのタイトルを、実際に遊んでみよう！



開催日時：2026年3月15日（日）、20日（金・祝）、22日（日） 各日11:00～16:00

開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）

開催内容：下記のタイトルを体験プレイすることが可能です。

・『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』

・『カプコン ベルトアクション コレクション』

・『ロックマン クラシックス コレクション』

※基本はお一人様1PLAYとさせていただきます。お待ちのかたがいらっしゃらない場合はその限りではありません。その場合でも30分で一度終了とさせていただきます。

参加方法：申込不要

２.巨大コントローラーを操れ！ 『鉄騎』体験イベント

「大カプコン展」 に展示されている、ロボットの操縦にフォーカスした作品『鉄騎』を体験しよう！

専用の巨大コントローラーで操作！ 激ムズだぞ！



開催日時：2026年3月21日（土） 14:00～16:00

開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）

開催内容：ロボットの操縦にフォーカスした作品『鉄騎』体験会。

専用の巨大コントローラーの実物を使い、操作の難しさを体験できるイベントです。約40のボタンや

ハンドル、フットペダルを操作して二足歩行型ロボットを操縦しよう。『鉄騎』の魅力に迫る！

参加方法：3月21日（土） 当日13:00からロビーにて整理券を配布予定。

人数に余裕があれば番号順に体験いただきます。（要観覧券）

※当日、整理券の配布予定時間等が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

大カプコン展（新潟）公式X（https://x.com/DaiCapTen_Ngt）などにて、

随時発信いたします。

３.展示と共に楽しむ『モンスターハンターライズ：サンブレイク』体験会

雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲーム、「モンスターハンター」シリーズ。これまでシリーズを遊ぶ機会がなかった方に向け、「大カプコン展」 の展示でも触

れられている『モンスターハンターライズ：サンブレイク』の体験版を遊んでいただけるイベントを

実施！

開催日時：2026年4月11日（土） 11:00～16:00

開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）

開催内容：『MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK DEMO』

参加方法：開館の10:00からロビーにて整理券配布。順番にお呼び出しします。（要観覧券）

整理券は40枚配布時点で終了。

機材・運営協力：NCC新潟コンピュータ専門学校

４.TeNY杯 『ストリートファイター6』 大会

大人気の『ストリートファイター6』でeスポーツ体験＆観戦しよう！



開催日時：2026年5月17日（日） 12:00～16:30

実況：岡田康（TeNYアナウンサー）

解説：ルイ（元プロゲーマー）

会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース)

参加方法：申込抽選制。4月1日（水） に参加者申し込み開始。

※申し込み者多数の場合は抽選とさせていただきます。

大会方式：16名によるダブルエリミネーション方式 グランドファイナルまでは2先(BO3)

使用機材：会場設置のゲーミングPC。 コントローラーは持参可

配信：なし

観覧方法：申込不要（要観覧券）

主催：TeNYテレビ新潟

機材・運営協力：NCC新潟コンピュータ専門学校

※大会の様子を撮影・配信する可能性があります。

※大会の進行具合によって、終了時間が遅くなる場合がございますので、予めご了承ください。

５.あの頃のゲーセンを思い出せ！ 『スーパーストリートファイターIIX』連勝チャレンジ！

カプコンと言えば数々の格闘ゲーム！ アニューズメント施設で見知らぬ相手と闘った

あの頃を思い出せ！

当時と同じくアーケード筐体でプレイできるぞ！ キミは何連勝できる！？

開催日時：2026年6月6日（土） 11:00～ 16:00予定

開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）

開催内容：『スーパーストリートファイターIIX -Grand Master Challenge-』（アーケード筐体）

※連勝チャレンジは上限10連勝

参加方法：新潟県立万代島美術館 ロビーにてお申し込みください。

順番にお呼び出しします。（要観覧券）

※ゲーム・イベントに関するお問い合わせは、TeNY事業部 025-283-8121まで

「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」開催概要

●展覧会名：大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション

●会期：2026年3月14日（土）～ 2026年6月21日（日）

●会場：新潟県立万代島美術館

（〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5-1 朱鷺メッセ内 万代島ビル5F）

●開館時間：10:00～18:00 ※観覧券の販売は17:30まで

●休館日 ：月曜日（ただし、3月23日（月）、5月4日（月・祝）は開館）

●観覧料

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5678_3_2244954744f639f173fc6b30b4732ee9.jpg?v=202603130251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5678_4_5f820e4986b3f1b5445859bcdff940db.jpg?v=202603130251 ]

※価格は全て税込価格

※団体料金は有料20名様以上にて適用となります。

※障害者手帳をお持ちの方は観覧料免除

●前売券販売期間：2025年12月24日（水）～ 2026年3月13日（金）

●電子チケット販売場所

電子チケット（アソビュー！）

（https://www.asoview.com/channel/tickets/vXk6fmPDEG/）

コンビニエンスストア（セブンチケット）

（https://7ticket.jp/s/113841/p/20260621/1）

店頭購入：セブンコード：113-841 / 店内マルチコピー機からの申込0円

※WEBからのお申込110円（WEBシステム利用料）

●前売券販売箇所：新潟県立近代美術館、県内プレイガイドでも購入いただけます。

●主催：新潟県立万代島美術館、TeNYテレビ新潟、大カプコン展新潟実行委員会、読売新聞社

●特別協力：カプコン

●協力：新潟県立美術館友の会、NCC新潟コンピュータ専門学校

●後援 ：新潟県教育委員会、新潟市、新潟市教育委員会、新潟県eスポーツ連合、新潟日報社、

朝日新聞新潟総局、FM新潟77.5

●公式サイト：（https://daicapcomten.jp）

●公式Xアカウント：（https://x.com/DaiCapTen_Ngt）

●新潟県立万代島美術館公式Xアカウント：（https://x.com/niigata_banbi）

●新潟県立万代島美術館公式lnstagram：（https://www.instagram.com/niigata_banbi/）

(C)CAPCOM