2026年3月14日（土）より、新潟県立万代島美術館にて開催！ 「大カプコン展―世界を魅了するゲームクリエイション」
2026年3月14日（土）より、新潟県・新潟県立万代島美術館にて「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」 を、2026年6月21日（日）まで開催いたします。
新潟会場では、美術館ロビーにてゲーム体験イベントも開催いたします。
この春のお出かけに、ぜひ足をお運びください。
■大カプコン展 みどころピックアップ
本展は、カプコンの原点から最新技術までゲーム作りのこだわりに迫る展覧会。
開発者たちの手描きによる企画書や原画、ゲームタイトルの世界観を伝えるポスターやパッケージなどのグラフィックワーク、ゲーム素材を活かした体験型コンテンツ、日々進化するテクノロジーなど、ゲームができ上がるまでの壮大なプロセスと、そこに関わるクリエイターたちの想像力と実現力を紹介します。
【ポスター/メインアート】
歴代タイトルのパッケージに採用されたイラストの原画や発売当時、宣伝広告として使用されたポスターの実物を展示します。
【ドット絵時代の創意工夫】
ドット絵を描く際も、様々な制約の中で独特な知識と創意工夫があります。現在のデジタルツールでの制作とは異なる、黎明期のグラフィック制作を紹介します。
【プロジェクションマッピング（春麗）】
3DCG制作のリアルな作り込みや制作過程などを、プロジェクションマッピングによって紹介します。
【サウンドシアター】
懐かしい8bitサウンドから臨場感あふれる立体音響まで、ゲーム音楽の進化を体感できます。
【フェイシャルトラッキングミラー】
最新のキャラクター表情制作技術の一端を展示。鏡を模したモニターの前に座って表情を変えると、それに合わせてキャラクターの表情もリアルタイムで変化します。
【モーションキャプチャーミラー】
今やゲーム開発には欠かせない技術であるモーションキャプチャーの疑似体験コーナー。特殊なスーツや機材を使うことなく、誰もが簡単にモーションアクターの気分を味わえます。
【カプコンピクセルラボ】
タブレット端末をつかって、ドット絵の知識がなくても、絵心がなくてもカプコンの歴代キャラク
ターのドット絵を打てる体験コーナー。
※新潟会場は他会場とは展示内容が異なります。
詳しくは下記ホームページ下部の「会場別展示コーナー早見表」をご確認下さい。
■大カプコン展 特設サイト内「会場別展示コーナー早見表」(https://daicapcomten.jp/highlight.html)
■会場案内
大きい地図画像で確認(https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.92524500454434%2C139.05928499999993&spn=0.001635%2C0.002991&msa=0&mid=1mhKF3-BYTDRPvQ2OC_FgfxB8nfI&z=18)
新潟県立万代島美術館は、新潟市の中心部にある複合施設「朱鷺メッセ」の中、31階建の万代島ビル（ホテル日航新潟と同じ建物）5階にあります。
交通案内
電車のお越しの場合
最寄駅：新潟駅（上越新幹線、信越本線、白新線、越後線、磐越西線）から
バス：新潟駅バスのりばより
朱鷺メッセ・佐渡汽船線（バスターミナル17番線）に乗車、
「朱鷺メッセ」 バス停下車（260円、約15分）
徒歩：新潟駅前より約25分
タクシー：新潟駅前より約8分
車でお越しの場合
※美術館では駐車場の無料券はお出ししておりません。
※万代島C駐車場は「おもいやり駐車場」です。運転者が対象者の場合のみ駐車できます
万代島駐車場（A～E) お問い合わせ：025-246-8400（株式会社新潟メッセ）
※2026年4月1日（水）より、入場から30分無料
以後30分経過後30分/100円（入庫後24時間上限 1,500円）
万代島ビル駐車場（ビル1階及び中2階）お問い合わせ：025-249-1044
アクセス方法の詳細は、新潟県立万代島美術館公式ホームページ(https://banbi.pref.niigata.lg.jp/guide/access/)をご確認ください。
■イベント情報
１.「大カプコン展」開幕記念ステッカープレゼント！
「大カプコン展」開幕を記念して、新潟会場オリジナルステッカーをプレゼントいたします。
配布期間：2026年3月14日（土）～ 3月24日（火）※休館日（16日（月）） を除く
配布時間：10:00～ （開館と同時に開始）
配布場所：新潟県立万代島美術館 受付
配布人数：各日先着200名
※展覧会に入場される方、お一人様に1枚差し上げます。なくなり次第終了します。
※デザインは変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
２.「大カプコン展」開幕記念ギャラリーツアー
3月14日（土）「大カプコン展」開幕初日に
本展プロデューサー 牧野泰之が、展覧会の見
どころを語ります。
開催日時：2026年3月14日（土） 14：00～ （約1時間）
話：牧野泰之（株式会社カプコン プロデューサー）
進行：TeNYアナウンサー 岡田康
会場：新潟県立万代島美術館 企画展示室（要観覧券）
参加方法：申込不要。ご希望の方は5分前に展示室入口にお集まりください。
※都合により、内容等の変更、またはイベントを急遽中止する場合がございますので
予めご了承ください。
■「大カプコン展」ゲーム体験イベント
新潟会場では、展覧会と併せて、カプコンのゲームを体験できる様々なイベントを、新潟県立万代島美術館 ロビーのイベントスペースにて開催予定です。展覧会にお越しの際、ぜひお立ち寄りください。
※都合により、内容等の変更、またはイベントを急遽中止する場合がございます。予めご了承ください。
※イベントの最新情報は、大カプコン展（新潟）公式X（https://x.com/DaiCapTen_Ngt）
などにて、随時発信いたします。
１.懐かしのタイトルをプレイ！ カプコンゲームラウンジ
カプコンの懐かしのタイトルを、実際に遊んでみよう！
開催日時：2026年3月15日（日）、20日（金・祝）、22日（日） 各日11:00～16:00
開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）
開催内容：下記のタイトルを体験プレイすることが可能です。
・『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』
・『カプコン ベルトアクション コレクション』
・『ロックマン クラシックス コレクション』
※基本はお一人様1PLAYとさせていただきます。お待ちのかたがいらっしゃらない場合はその限りではありません。その場合でも30分で一度終了とさせていただきます。
参加方法：申込不要
２.巨大コントローラーを操れ！ 『鉄騎』体験イベント
「大カプコン展」 に展示されている、ロボットの操縦にフォーカスした作品『鉄騎』を体験しよう！
専用の巨大コントローラーで操作！ 激ムズだぞ！
開催日時：2026年3月21日（土） 14:00～16:00
開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）
開催内容：ロボットの操縦にフォーカスした作品『鉄騎』体験会。
専用の巨大コントローラーの実物を使い、操作の難しさを体験できるイベントです。約40のボタンや
ハンドル、フットペダルを操作して二足歩行型ロボットを操縦しよう。『鉄騎』の魅力に迫る！
参加方法：3月21日（土） 当日13:00からロビーにて整理券を配布予定。
人数に余裕があれば番号順に体験いただきます。（要観覧券）
※当日、整理券の配布予定時間等が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
大カプコン展（新潟）公式X（https://x.com/DaiCapTen_Ngt）などにて、
随時発信いたします。
３.展示と共に楽しむ『モンスターハンターライズ：サンブレイク』体験会
雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲーム、「モンスターハンター」シリーズ。これまでシリーズを遊ぶ機会がなかった方に向け、「大カプコン展」 の展示でも触
れられている『モンスターハンターライズ：サンブレイク』の体験版を遊んでいただけるイベントを
実施！
開催日時：2026年4月11日（土） 11:00～16:00
開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）
開催内容：『MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK DEMO』
参加方法：開館の10:00からロビーにて整理券配布。順番にお呼び出しします。（要観覧券）
整理券は40枚配布時点で終了。
機材・運営協力：NCC新潟コンピュータ専門学校
４.TeNY杯 『ストリートファイター6』 大会
大人気の『ストリートファイター6』でeスポーツ体験＆観戦しよう！
開催日時：2026年5月17日（日） 12:00～16:30
実況：岡田康（TeNYアナウンサー）
解説：ルイ（元プロゲーマー）
会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース)
参加方法：申込抽選制。4月1日（水） に参加者申し込み開始。
※申し込み者多数の場合は抽選とさせていただきます。
大会方式：16名によるダブルエリミネーション方式 グランドファイナルまでは2先(BO3)
使用機材：会場設置のゲーミングPC。 コントローラーは持参可
配信：なし
観覧方法：申込不要（要観覧券）
主催：TeNYテレビ新潟
機材・運営協力：NCC新潟コンピュータ専門学校
※大会の様子を撮影・配信する可能性があります。
※大会の進行具合によって、終了時間が遅くなる場合がございますので、予めご了承ください。
５.あの頃のゲーセンを思い出せ！ 『スーパーストリートファイターIIX』連勝チャレンジ！
カプコンと言えば数々の格闘ゲーム！ アニューズメント施設で見知らぬ相手と闘った
あの頃を思い出せ！
当時と同じくアーケード筐体でプレイできるぞ！ キミは何連勝できる！？
開催日時：2026年6月6日（土） 11:00～ 16:00予定
開催会場：新潟県立万代島美術館 ロビー（イベントスペース）
開催内容：『スーパーストリートファイターIIX -Grand Master Challenge-』（アーケード筐体）
※連勝チャレンジは上限10連勝
参加方法：新潟県立万代島美術館 ロビーにてお申し込みください。
順番にお呼び出しします。（要観覧券）
※ゲーム・イベントに関するお問い合わせは、TeNY事業部 025-283-8121まで
「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」開催概要
●展覧会名：大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション
●会期：2026年3月14日（土）～ 2026年6月21日（日）
●会場：新潟県立万代島美術館
（〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5-1 朱鷺メッセ内 万代島ビル5F）
●開館時間：10:00～18:00 ※観覧券の販売は17:30まで
●休館日 ：月曜日（ただし、3月23日（月）、5月4日（月・祝）は開館）
●観覧料
※価格は全て税込価格
※団体料金は有料20名様以上にて適用となります。
※障害者手帳をお持ちの方は観覧料免除
●前売券販売期間：2025年12月24日（水）～ 2026年3月13日（金）
●電子チケット販売場所
電子チケット（アソビュー！）
（https://www.asoview.com/channel/tickets/vXk6fmPDEG/）
コンビニエンスストア（セブンチケット）
（https://7ticket.jp/s/113841/p/20260621/1）
店頭購入：セブンコード：113-841 / 店内マルチコピー機からの申込0円
※WEBからのお申込110円（WEBシステム利用料）
●前売券販売箇所：新潟県立近代美術館、県内プレイガイドでも購入いただけます。
●主催：新潟県立万代島美術館、TeNYテレビ新潟、大カプコン展新潟実行委員会、読売新聞社
●特別協力：カプコン
●協力：新潟県立美術館友の会、NCC新潟コンピュータ専門学校
●後援 ：新潟県教育委員会、新潟市、新潟市教育委員会、新潟県eスポーツ連合、新潟日報社、
朝日新聞新潟総局、FM新潟77.5
●公式サイト：（https://daicapcomten.jp）
●公式Xアカウント：（https://x.com/DaiCapTen_Ngt）
●新潟県立万代島美術館公式Xアカウント：（https://x.com/niigata_banbi）
●新潟県立万代島美術館公式lnstagram：（https://www.instagram.com/niigata_banbi/）
(C)CAPCOM