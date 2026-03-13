freeeが制作したDM「粗品羊羹DM」が第40回全日本DM大賞の銅賞を受賞

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、日本郵便株式会社が主催する第40回全日本DM大賞でfreeeが制作したDM「粗品羊羹DM」が銅賞を受賞したことをお知らせします。なお、freeeは、昨年開催した第39回全日本DM大賞でも銅賞を受賞しており、2年連続の受賞となります。

■全日本DM大賞において2年連続で銅賞を受賞

全日本DM大賞はダイレクトメール（DM）の審査・表彰を通じて、DMの企画・表現技術の向上および広告メディアとしての役割・効果の紹介を図るとともに、DMの広告主・制作者にスポットを当てることでDMというメディアが広く認知され、多くの方に親しまれる存在となることを目的としているアワードです。

今回開催した第40回全日本DM大賞では、応募総数作品数128点の中でfreeeが制作した「粗品羊羹DM」は銅賞を受賞し、昨年開催した第39回全日本DM大賞で「IPO準備すごろく」でも銅賞を受賞しているため、freeeは2年連続で銅賞を受賞したことになります。

全日本DM大賞URL：https://www.dm-award.jp/

■銅賞を受賞した「粗品羊羹DM」について

「粗品羊羹DM」は、架電や営業に先立つ認知向上策のひとつとして企画した体験型DMです。認知の起点となる五感に訴えられることと、受け取り手が商談のシーンを想起することをクリエイティブコンセプトに、触感と味覚に訴える「羊羹」を同封したDMです。

コンセプトを踏まえて「重いバックオフィス業務を食べて軽くする」をメッセージに「重さ」（触覚）と「商談時の粗品に適当な食べ物」（味覚）を満たす羊羹を、該当部署の担当者にまで行き渡るよう6本同封した本DMでは、記憶に残る認知と多くの商談機会を創出しました。商談創出率の高さに加えて、羊羹の重みで業務負担を表現しようとしたアイデアが今回評価され、銅賞を受賞することとなりました。

第40回 全日本DM大賞で銅賞を受賞した「粗品羊羹DM」：https://www.dm-award.jp/winner/40th/bronze/bronze-06.html

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。