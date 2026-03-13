【神戸須磨シーワールド】シャチやクラゲについて学んでみよう！飼育員と楽しく学ぶ教育プログラム「生きものスマシースクール」 4月～6月に開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）では、海の生きものについて学べる教育プログラム「生きものスマシースクール」を2026年4月～6月に開催いたします。

「生きものスマシースクール」は小学生を対象とした教育プログラムです。4月～6月の「生きものスマシースクール」では子どもたちに大人気のシャチと幻想的な姿が魅力的なクラゲについて詳しく学べる２つのテーマで開催いたします。

「シャチについて学んでみよう！」では、トレーナーの解説を聞きながらシャチを間近で観察いただけます。「クラゲについて学んでみよう！」では、普段は入ることのできないバックヤードのクラゲの観察や、クラゲの成長過程を学ぶことができます。さらに、どちらのプログラムも最後にキーホルダー作りを行い、プログラムで学んだことをお土産としてお持ち帰りいただけます。

本イベントに参加を希望される方はシャチまたはクラゲのどちらかご興味のあるプログラムを選択いただき、受付期間中に公式ホームページより事前にお申込みください。

■生きものスマシースクール 概要

参加対象：小学校1年生～6年生までのお子様と保護者

※お子様1名につき保護者1名の同伴が必要です

保護者はお子様1名につき1名までとさせていただきます

※未就学児を連れての参加はできません

参 加 費 ：無料 ※別途入館料が必要になります

募集期間：各月ごとにシャチ、クラゲそれぞれのプログラムの参加者を募集いたします

4月分受付期間 2026年3月13日（金）14：00～3月19日（木）12：00まで

※5月、6月分の開催日時、募集については後日公式ホームページにてご案内いたします

募集URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/8547/

※当選発表は当選者への通知メールをもって代えさせていただきます

＜イベント内容＞

１.「シャチについて学んでみよう！」

開催日程：2026年4月4日（土）、11日（土）、18日（土）、25日（土） 計4日間

開催時間：11:50～13:20

参加人数：各日12組24名

内 容 ： １.レクチャー「シャチについて学んでみよう！」

２.シャチを観察

３.おさらいと工作「キーホルダー作り」

２.「クラゲについて学んでみよう！」

開催日程：2026年4月5日（日）、12日（日）、26日（日）、29日（水・祝） 計4日間

開催時間：10:00～11:30

※4月5日（日）は10:20開始となります

参加人数：各日10組20名

内 容 ：１.レクチャー「クラゲについて学んでみよう！」

２.バックヤードにてクラゲを観察

３.おさらいと工作「キーホルダー作り」

※天候及び動物の状況などにより、内容の変更や中止となる場合がございます

※イベント開催中はオルカホールの展示をご覧いただくことができません。予めご了承ください

