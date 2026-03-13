温泉むすめ「大手町梨稟」×ドン・キホーテ公式マスコット「ドンペン」コラボグッズ販売のお知らせ

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット(本社：東京都豊島区／代表取締役CEO 池田洋人／以下、当社)は、当社子会社である株式会社エンバウンド（本社：東京都豊島区／代表取締役 森島昌洋／以下、エンバウンド）がコンテンツプロデュースを行う「温泉むすめ」において、温泉むすめ「大手町梨稟」とドン・キホーテ公式マスコット「ドンペン」とのコラボレーショングッズを、2026年3月15日（日）11:00よりドン・キホーテ秋葉原店にて販売開始することをお知らせいたします。

本企画は、好評を博した「高山匠美」とのコラボレーションに続く第二弾となります。今回は「大手町梨稟」がドンペンと共演し、ここでしか手に入らない限定デザインのコラボグッズとして登場いたします。

本商品は「ドン・キホーテ秋葉原店」限定販売となり、同店舗でのみお買い求めいただける特別なアイテムです。温泉むすめファンの皆さまはもちろん、ドンペンファンの皆さまにもお楽しみいただける内容となっております。

ぜひこの機会に、店頭にてお買い求めください。

大手町梨凛パネル大手町梨凛×ドンペンTシャツ

【取り扱い店舗】

ドン・キホーテ秋葉原店

東京都 千代田区外神田4丁目3-3

※在庫状況についてのお問い合わせにはお答えいたしかねます。

◆温泉むすめプロジェクトについて

「温泉むすめ」は、日本および世界各地の温泉地をモチーフとした二次元キャラクターを制作し、アニメ・漫画・キャラクター・声優などのIPコンテンツを通じて、温泉地や観光地の魅力を国内外に発信するために立ち上がった地域活性化プロジェクトです。

現在、日本及び台湾に130を超えるキャラクターが存在し、その中で28の国と地域で観光大使や温泉大使を拝命しています。

各温泉地では、キャラクターのグッズ販売（温泉むすめグッズは現地でしか販売できないルール）や温泉むすめを使った宿泊プランなど、地域がキャラクターを自由に利活用できる仕組み（温泉地でのキャラクター使用料・ライセンス費用は無償）を採用しています。また、キャラクターを演じる声優による現地ロケやトークイベントを現地で開催しています。これらの観光支援活動を通じて、地域観光における集客効果と経済効果が生まれています。

当社およびエンバウンドは、「温泉むすめ」を活用した地域活性化プロジェクトを推進し、地域社会への発展に貢献してまいります。

＜温泉むすめ公式＞

HP：https://onsen-musume.jp/

X：https://x.com/onsen_musume_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@onsen_musume

TikTok：https://www.tiktok.com/@onsen_musume_jp

コピーライト：(C) ONSEN MUSUME PROJECT

【株式会社エンバウンド 概要】

社名：株式会社エンバウンド（Enbound, Inc.）

代表者：森島昌洋

所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

事業内容：キャラクターコンテンツのプロデュース、キャラクターグッズの企画・制作、イベント企画・制作、各種コンサルティング

URL：https://onsen-musume.jp/company/

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/