【制汗剤 ベストコスメ Awards 2025受賞記念*¹】同シリーズのメルサボン薬用デオドラントボディウォッシュから″ベスコス記念ボトル”を発売。数量限定でAmazon・楽天から順次発売！

株式会社ジャパンゲートウェイ（所在地：東京都中央区／代表：伊藤英信）が展開するボディケアブランド「MELLSAVON（メルサボン）」は、2025年に発売した「メルサボン 薬用デオドラントロールオン 無香料」が、本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty』において高い評価を受けたことを記念し、「メルサボン デオドラントボディウォッシュ（医薬部外品）」の限定企画品を”ベスコス記念ボトル”発売します。

今回の限定記念品は、汗や皮脂汚れが気になるこれからの季節に向けて洗浄力*²と泡持ち*³を見直し、さらに、メルサボンらしい清潔感と上品さを感じさせるピンクポンプを採用した特別仕様です。充実内容の記念ボトルは価格は現行品から据え置きとし、当面はAmazon、楽天市場のEC専売商品として、各チャネルにて順次開始します。

メルサボンのデオドラントボディウォッシュは、「美容液で洗う」という発想のもと展開されている薬用ボディウォッシュです。トリプルクレイ処方*⁴のシルキー泡で、気になるニオイを吸着・洗浄・除去*⁵しながら、うるおいをまとう洗い上がりへ導くことを特長としています。

ブランド誕生以来大切にしてきた“かわいい”“美しい”デザイン性に加え、汗・ニオイ悩みに応える機能性*⁵を兼ね備えたシリーズとして展開しています。

*1 メルサボン薬用シリーズの【薬用デオドラントロールオン（無香料）】が、” LDK the Beauty ベストコスメAward 2025 “制汗剤（ロールオン）部門”にて 最高ランクのBestを受賞。*2 *3 現行品（メルサボン 薬用デオドラントボディウォッシュ）対比*4 カオリン、ベントナイト、含硫ケイ酸アルミニウム＜吸着剤＞*5【有効成分】イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム

薬用メルサボン及び企画背景

メルサボンが展開する薬用デオドラントシリーズは、汗・ニオイ悩みに応える機能性と、毎日使いたくなるデザイン性の両立を目指して展開されています。

特に制汗剤「メルサボン 薬用デオドラントロールオン 無香料」は、“LDK the Beauty”（株式会社晋遊舎）2026年1月号 ベストコスメ Award 2025 “制汗剤（ロールオン）部門”で、最高ランクのBestを受賞しました。

今回の限定企画品は、この受賞を記念する商品であると同時に、薬用デオドラントの効果効能を多くの方に届けるための企画です。

汗をかくヒトを応援する、メルサボンからのメッセージ

メルサボンは、汗をかくことそのものをネガティブに捉えるのではなく、何かに夢中になり、打ち込み、前に進む日々の象徴として捉えています。

スポーツ、仕事、子育て、部活、通勤通学、イベント、仲間と過ごす時間。汗をかくたび、年齢を問わずそれは青春のまんなかにいる、もっと前向きに支えたい。

そんな思いを込めて、本企画は汗をかく全てのヒトに向けた応援のメッセージでもあります。

商品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Kl-lO17Nhl8 ]

気になるニオイもスッキリ洗浄！２つの有効成分*⁵が、体臭・汗臭を抑え、洗うたびうるおう肌に。

＜薬用デオドラントボディウォシュ＞

”ベスコス記念ボトル”【医薬部外品】

商品名：メルサボン 薬用デオドラントボディウォッシュ

（左）スイートホワイトブーケ（右）フレッシュフルーティーフローラル

内容量：各400ｍL

価格：税抜1,150円 税込1,265円

【効能・効果】体臭・汗臭・殺菌・にきび

【有効成分*⁵】

イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム

”ベスコス記念ボトル”のポイント

今回発売する”ベスコス記念ボトル”は、現行品対比、いくつかの点で改善があります。

汗をかく青春に、メルサボンからエール！第19回（2026年）日本高校ダンス部選手権 春の公式大会を応援

- 洗浄力アップ*²汗や皮脂汚れが気になる時期に向けて、洗い上がりの満足感を高めるため、洗浄設計を見直しました。- 泡持ちアップ*³泡のへたりにくさにも着目し、全身をより心地よく洗える使用感を目指しました。- 気持ちが高揚する上品な蒸着ピンクポンプ限定企画品では、毎日のバスタイムにさりげない高揚感を添える、上品な蒸着ピンクポンプを採用。清潔感のあるデザインに、限定感のある華やかさを加えました。- 価格は据え置き内容アップグレードとなりますが、価格は据え置き。毎日のボディケアとして手に取りやすい設計を維持しました。- 当面はEC専売で展開Amazonや楽天市場等のEC専売商品として展開します。一部のドラッグストアで取り扱いする可能性があります。

メルサボンは従来より、汗やニオイの悩みに寄り添うだけでなく、汗をかきながら夢中で何かに打ち込む方々を応援してきました。日々のなかで流れる汗は、努力や成長、自分らしさの証でもあります。メルサボンは、そうした青春の瞬間を前向きに支えるブランドでありたいと考えています。

その一環として協賛させていただいているのが、日本最大規模の高校ダンス大会「日本高校ダンス部選手権Dance Stadium（主催：一般社団法人ストリートダンス協会、産経新聞社、フジテレビジョン）です。

来たる春の公式大会（2026年3月予定）では、優勝校他に”ベスコス記念ボトル”をプレゼントします。また、出場者には薬用デオドラント商品（脇用・足用の制汗剤）等を用意しており、挑戦の先にある達成感や喜びに寄り添いながら、汗をかくことをもっと前向きに捉えるきっかけを届けてまいります。

https://dancestadium.com/

SNSキャンぺーン

＜Instagramキャンペーン＞

メルサボン公式Instagramにて本商品が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

■応募期間

3月13日（金)夕方 ～ 4月5日（日）23:59

■応募方法

次の１.２.で応募完了。３.で確率アップ。

１.メルサボン公式Instagram（@mellsavon_official）フォロー

２.キャンペーンの投稿に“いいね”＆コメント

３.キャンペーン投稿をストーリーズ等でリポストすると、当選確率アップ！

■当選品

20名様に薬用ボディウォッシュのベスコス記念ボトル1本をプレゼント

※色を選ぶことはできません。ご了承ください。

メルサボン薬用デオドラントボディウォシュ 商品内容

今回発売する”ベスコス記念ボトル”及び現行品は、気になる皮脂・汗などニオイの元を、2種の有効成分*⁵でしっかり洗浄・除去し、体臭・汗臭を防止します。

ミネラルを豊富に含んだ粒子の細かい白泥（ホワイトクレイ）のトリプルクレイ処方*⁴で汚れを吸着、ニオイを抑える茶エキス*⁶、潤いを逃さない吸着型ヒアルロン酸*⁷、透明感のある肌に導くビタミンC誘導体*⁸を配合。ニオイも身体も洗うたびにうるおいまとうキレイな肌へ導きます。

<薬用デオドラントボディウォシュ>【医薬部外品】

商品名：メルサボン 薬用デオドラントボディウォッシュ

（紫）スイートホワイトブーケ（ピンク）フレッシュフルーティーフローラル

内容量：各400ｍL

価格：税抜1,150円 税込1,265円

効能・効果：体臭・汗臭・ニキビ防止。肌の清浄・殺菌・消毒

有効成分*⁵：イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム

1.擦らず洗う新常識！トリプルクレイ処方*⁴で汚れをしっかり吸着・除去

ミネラルを豊富に含んだ3種のクレイ成分*⁴によって、ゴシゴシ擦らなくても皮膚の余分な脂や汚れを抱え込み、水と一緒に簡単に洗い流すことができます。肌への負担も軽減しながら、しっかりと美容成分を残します

2. 3種のチャエキスが気になるニオイを抑制

種類と産地が異なる3種のチャエキス*⁶を配合。加齢臭の原因物質として知られるノネナールを抑制する効果も期待できます

3. ヒアルロン酸の約17倍の吸着力！「吸着型ヒアルロン酸*⁷」配合

通常のヒアルロン酸は1gあたり6Lもの水分を保持できるといわれていますが、 水ですぐ流れ落ちてしまうというデメリットがあります。そこでメルサボンでは、水をかけても流れにくい持続性のある「吸着型ヒアルロン酸*⁷を採用しています。吸着力は従来のヒアルロン酸の約17倍と言われており、これにより洗っても流れ落ちないベール(ヒアロベール)を作ることでうるおいが持続し、美容成分をしっかりと浸透*⁹させることが期待できます。

*6 ウーロン茶エキス、紅茶エキス、チャエキス（１）*7 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム＜保湿成分＞*8リン酸Ｌ-アスコルビルマグネシウム＜保湿成分＞*9角質層まで

メルサボン薬用デオドラントシリーズラインアップ

<薬用デオドラントボディウォシュ>

【医薬部外品】

商品名：メルサボン 薬用デオドラントボディウォッシュ

（左）スイートホワイトブーケ（右）フレッシュフルーティーフローラル

内容量：各400ｍL

価格：税抜1,150円 税込1,265円

効能・効果：体臭・汗臭・ニキビ防止。肌の清浄・殺菌・消毒

LDK the Beauty ベストコスメ Awards 2025“制汗剤（ロールオン）部門”, 同誌 “制汗剤部門” ベストバイ＆A＋評価2025年8月号

<薬用デオドラント制汗剤（ロールオン）>

【医薬部外品】

商品名：メルサボン 薬用デオドラントロールオン

（左）無香料（右）スイートホワイトブーケ

内容量：25mL

価格：税抜900円 ／ 税込990円

効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

【有効成分】塩化ベンザルコニウム液、パラフェノールスルホン酸亜鉛

LDK the Beauty “制汗剤部門” 2025年8月号A評価

<薬用デオドラント制汗剤（スティック）>

【医薬部外品】

商品名：メルサボン 薬用デオドラントスティック

（左）無香料 （右）フレッシュフルーティーフローラル

内容量：20g

価格：税抜900円 ／ 税込990円

効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

【有効成分】イソプロピルメチルフェノール、クロルヒドロキシアルミニウム

<薬用デオドラント制汗剤（足クリーム）>

【医薬部外品】

商品名：メルサボン 薬用デオドラント3Dクリーム足用 無香料

内容量：30g

価格：税抜2,050円 ／税込2,255円

効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

【有効成分】クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール

＜リンク先＞

■メルサボンブランドサイト

https://www.mellsavon.com/basic

■メルサボンデオドラントシリーズブランドサイト

https://www.mellsavon.com/deodorant/

■メルサボン公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UClUbwAr-zha4zmT3fQCtyPQ

■メルサボン公式TikTok

https://www.tiktok.com/@mellsavon_official

■メルサボン公式Instagram

https://www.instagram.com/mellsavon_official

■メルサボン公式X

https://x.com/Mellsavon_JAPAN

■公式オンラインショップJ.G.PLAZA

https://jgplaza.jp/products/c/mellsavon/

■J.G.PLAZA楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/jgplaza/c/0000000109/

■J.G.PLAZA Amazon店

https://www.amazon.co.jp/mellsavon

＜お客様お問い合わせ＞

株式会社ジャパンゲートウェイ お客様コールセンター

TEL : 03-5545-0661 10:00～18:00(土日祝日除く)