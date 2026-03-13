桜スイーツと春のセイボリーを楽しむ期間限定アフタヌーンティー「春風と桜香るAfternoon Tea」登場

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営するホテル ザ セレスティン東京芝(所在地：東京都港区芝3-23-1)では、1階カフェ＆バーラウンジ「セレクロワ」にて、春限定のアフタヌーンティー「春風と桜香るAfternoon Tea」を2026年3月15日(日)～5月11日(月)の期間限定で提供いたします。

季節ごとに趣向を凝らしたアフタヌーンティーをご提供している「セレクロワ」では、今回は桜をテーマに、春らしい彩りでテーブルを華やかに演出するスイーツやセイボリーをご用意いたしました。セイボリー7種、スイーツ5種、スコーン2種の全14種に加え、フランスの紅茶ブランド「NINA'S(ニナス)」のセレクションティーを含むフリーフローとともにお愉しみいただけます。薩摩藩江戸屋敷跡に佇むホテルならではの落ち着いたラウンジ空間で、春の午後のひとときをゆっくりとお過ごしください。

■桜をテーマにした華やかなアフタヌーンティー「春風と桜香るAfternoon Tea」

春らしい彩りと軽やかな味わいをテーマに、セイボリーには「キスのベニエ」や「エビカツバーガー」、「豚タンスモークのピンチョス」など、味わいとボリュームのバランスを考えた品々をご用意。「桜エビと黒米のサラダ 五色あられ」や「桜パスタを使ったスナック」も取り入れ、春の食材がテーブルを華やかに彩ります。スイーツには「杏仁豆腐 桜ソース」やカヌレ、和菓子、「ミニクレープのブーケ」など、見た目にも華やかなデザートをラインアップ。桜風味とプレーンの2種類を揃えたスコーンには、世田谷餡子やバター、メイプルシロップを添えてご提供いたします。心弾む春のティータイムを心ゆくまでお愉しみください。

■「春風と桜香るAfternoon Tea」 概要

・提供期間：2026年3月15日(日)～5月11日(月)

・提供場所：1階カフェ＆バーラウンジ「セレクロワ」

・提供時間：14:30～21:00(L/O)

・販売料金(税込)：

ノンアルコールプラン 平日\5,500／土日祝\6,000

アルコールプラン 平日\6,500／土日祝\7,000

・内容：セイボリー7種、スイーツ5種、スコーン2種、

ウェルカムドリンク、カフェ/紅茶/ソフトドリンク各種

・公式サイト：

https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/restaurant/(https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=shiba&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

※仕入状況等により内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※数量限定での提供となり、予定数に達し次第終了いたします。

■総料理長 元小出満氏コメント

春の息吹を感じるパティシエ特製の愛らしいスイーツ達、鹿児島からの贈り物、郷土料理薩摩揚げ、その他多種多様な春を彩るかわいらしく、お腹も心も一杯になる「春風と桜香るアフタヌーンティー」をお楽しみ下さい。

【メニュー】

＜セイボリー＞

キスのベニエ、エビカツバーガー、スパイス薩摩揚げ、豚タンスモークのピンチョス、

桜エビと黒米のサラダ 五色あられ、クリーミーポテトと桜パスタのスナック、野菜の生ハム巻

＜スイーツ＞

杏仁豆腐 桜ソース、カヌレ、和菓子、ミニクレープのブーケ、本日のアイス

＜スコーン＞

桜風味のスコーン、プレーンスコーン(世田谷餡子／バター／メイプルシロップ添え)

＜飲み放題ドリンクメニュー＞

【ノンアルコールメニュー】

土日祝日限定モクテル、ノンアルコールスパークリングワイン、

季節のノンアルコールカクテル、季節のオリジナルドリンク、ブラッドオレンジジュース、

バタフライピーティー／カモミールティー／ローズヒップティー(ホット)、柚子ティー(ホット)、

厳選ダージリンティー(ホット)、厳選アールグレイティー(ホット／アイス)、

エッセーレココア(ホット／アイス)、カフェラテ(ホット／アイス)、カプチーノ(ホット)、

コーヒー(ホット／アイス)、NINA'S(ニナス)セレクションティー

※モクテル：カクテル気分を楽しめるノンアルコールカクテル

【アルコールメニュー】

ロゼスパークリングワイン、スパークリングワイン、スパークリングカクテル、

季節のオリジナルカクテル 、ソムリエ厳選ワイン(赤・白)、カンパリ、カシス、ジン&トニック、ジンバック、モスコミュール、スクリュードライバー

■カフェ＆バーラウンジ「セレクロワ」

一日の多彩なシーンに合わせてご利用いただけるラウンジ。江戸小紋の桜亀甲紋や薩摩家紋を取り入れた「KOMMON SCREEN」、切子細工を表現した「KIRIKO WALL」など、土地の歴史を感じさせる粋なインテリアが、都会のひとときを優雅に演出します。

・ランチ

平日 10:00～14:00(LO 14:00)

土日祝 11:00～14:00(LO 14:00)

・カフェタイム

平日 10:00～22:00(フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

土日祝 11:00～22:00(フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

・アフタヌーンティー

14:30～(予約制)

・バータイム

16:00～22:00(フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

カフェ＆バーラウンジ 「セレクロワ」

■ホテル ザ セレスティン東京芝について

東京都港区芝、東京タワーの程近く、薩摩藩の上屋敷跡に佇む隠れ家ホテル。「CROSS OVER TOKYO」をコンセプトに、江戸と薩摩の歴史や文化を現代のデザインで表現しています。レストランやラウンジでは鹿児島の食材を取り入れた料理を提供。宿泊者専用ラウンジ＆パティオやスパ施設など、光と緑に包まれた空間で心からの寛ぎをお愉しみいただけます。都心にありながら落ち着いた静けさに包まれ、都内主要エリアへのアクセスにも優れた立地。東京タワーを望む芝の街で、滞在の拠点として上質でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

・所在地：東京都港区芝3-23-1

・客室数：243室

・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

・参考料金：1 泊28,000円～(2名1室利用時、税込、食事なし)

・公式サイト：https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/(https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=shiba&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram(@thecelestinehotels(https://www.instagram.com/thecelestinehotels/))

客室：エグゼクティブコーナーツイン「つむぎ」スパ アマスタス宿泊者専用パティオ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W5LL5-XGDWo ]

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。