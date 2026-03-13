強化する戦略に「サービス」を掲げた当社の考え方を発表

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

同社が掲げる成長戦略の一つである「サービス」を軸とした経営の考え方について、

その補足となる内容を公開しました。

同社ではこれまで、企業理念「感謝が循環する経済へ」の実現に向けて、

企業の成長を支える複数の戦略を掲げてきました。

今回の発表では、その中でも特に重要な要素である「サービス」の考え方について、

経営現場でどのように実装していくのかを整理し公開しています。

▼ 企業理念・会社方針

https://lumission.world/jp/company/about/

■なぜ今「サービス戦略」なのか

現在、多くの企業では

・価格競争の激化

・人材不足

・顧客ニーズの多様化

・事業モデルの変化

といった環境変化が起きています。

こうした状況の中で企業が持続的に成長するためには、単に商品や技術を提供するだけでなく、

顧客に価値を届ける「サービス設計」そのものを経営戦略として捉える必要があると

当社では考えています。

サービスとは単なる接客や対応ではなく、

・顧客にどのような価値を提供するのか

・どのような体験を提供するのか

・どのように信頼を積み重ねるのか

といった、企業価値そのものを構成する重要な要素です。

■当社が考える「サービス」の役割

当社ではサービスを、単なる業務プロセスではなく、

企業価値を高めるための経営基盤の一つと位置付けています。

サービス設計を経営戦略として整理することで、

・顧客満足度の向上

・リピート率の向上

・ブランド価値の向上

・社員の働きがいの向上

といった複数の価値を同時に高めることが可能になります。

また、サービスの質を高めることは短期的な売上だけではなく、

企業の信頼資産を積み上げることにもつながります。

■「5方良し経営」とサービス設計

当社では、企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の5つの視点から捉える「5方良し経営」を提唱しています。

サービス設計は、この5つの価値を同時に満たすための重要な要素です。

顧客に価値を提供するだけではなく、

従業員が誇りを持って働ける環境をつくり、

社会との信頼関係を築き、

長期的に企業が持続できる構造を整えることが、サービスの本質であると当社では考えています。

5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■サービス設計を支援する取り組み

当社では、企業がサービス価値を整理し、経営に活かすための支援として、

以下の取り組みを行っています。

● 社長の分身

経営者の判断基準や価値観を整理し、

組織で共有できる形にする支援サービス

https://lp.lumission.world/

● 5方良し経営セミナー

利益・人財・理念を同時に整える

経営の考え方を解説するセミナー

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

これらの取り組みを通じて、企業が持続的に成長するための経営基盤づくりを支援しています。

■ 今後の展開

今後は、

・サービス価値を高めた企業事例の公開

・業種別サービス設計レポート

・経営者インタビュー企画

・経営判断フレームワークの公開

などを通じて、企業経営におけるサービス戦略の重要性を社会に発信していく予定です。

当社は今後も、企業価値を高めるサービス設計の考え方を広く共有し、

日本企業の持続的成長に貢献していきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact