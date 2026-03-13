強化する戦略に「サービス」を掲げた当社の考え方を発表
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、
同社が掲げる成長戦略の一つである「サービス」を軸とした経営の考え方について、
その補足となる内容を公開しました。
同社ではこれまで、企業理念「感謝が循環する経済へ」の実現に向けて、
企業の成長を支える複数の戦略を掲げてきました。
今回の発表では、その中でも特に重要な要素である「サービス」の考え方について、
経営現場でどのように実装していくのかを整理し公開しています。
▼ 企業理念・会社方針
https://lumission.world/jp/company/about/
■なぜ今「サービス戦略」なのか
現在、多くの企業では
・価格競争の激化
・人材不足
・顧客ニーズの多様化
・事業モデルの変化
といった環境変化が起きています。
こうした状況の中で企業が持続的に成長するためには、単に商品や技術を提供するだけでなく、
顧客に価値を届ける「サービス設計」そのものを経営戦略として捉える必要があると
当社では考えています。
サービスとは単なる接客や対応ではなく、
・顧客にどのような価値を提供するのか
・どのような体験を提供するのか
・どのように信頼を積み重ねるのか
といった、企業価値そのものを構成する重要な要素です。
■当社が考える「サービス」の役割
当社ではサービスを、単なる業務プロセスではなく、
企業価値を高めるための経営基盤の一つと位置付けています。
サービス設計を経営戦略として整理することで、
・顧客満足度の向上
・リピート率の向上
・ブランド価値の向上
・社員の働きがいの向上
といった複数の価値を同時に高めることが可能になります。
また、サービスの質を高めることは短期的な売上だけではなく、
企業の信頼資産を積み上げることにもつながります。
■「5方良し経営」とサービス設計
当社では、企業経営を
・会社良し
・従業員良し
・顧客良し
・世間良し
・次世代良し
の5つの視点から捉える「5方良し経営」を提唱しています。
サービス設計は、この5つの価値を同時に満たすための重要な要素です。
顧客に価値を提供するだけではなく、
従業員が誇りを持って働ける環境をつくり、
社会との信頼関係を築き、
長期的に企業が持続できる構造を整えることが、サービスの本質であると当社では考えています。
5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■サービス設計を支援する取り組み
当社では、企業がサービス価値を整理し、経営に活かすための支援として、
以下の取り組みを行っています。
● 社長の分身
経営者の判断基準や価値観を整理し、
組織で共有できる形にする支援サービス
https://lp.lumission.world/
● 5方良し経営セミナー
利益・人財・理念を同時に整える
経営の考え方を解説するセミナー
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
これらの取り組みを通じて、企業が持続的に成長するための経営基盤づくりを支援しています。
■ 今後の展開
今後は、
・サービス価値を高めた企業事例の公開
・業種別サービス設計レポート
・経営者インタビュー企画
・経営判断フレームワークの公開
などを通じて、企業経営におけるサービス戦略の重要性を社会に発信していく予定です。
当社は今後も、企業価値を高めるサービス設計の考え方を広く共有し、
日本企業の持続的成長に貢献していきます。
■ 会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact