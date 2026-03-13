英国の名門「トライアンフ所沢」2026年3月20日（金・祝）が埼玉県所沢市にグランドオープン

株式会社ダイワグループ

ダイワオートモビルズ株式会社（代表取締役：湯本謙治、埼玉県所沢市）は、トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社（代表取締役社長：大貫陽介、東京都港区）と正規販売店契約を締結し、2026年3月20日（金・祝）に「トライアンフ所沢」をグランドオープンいたします。

■ 英国を代表するプレミアム・モーターサイクルブランド

トライアンフは1902年に設立され、120年以上の歴史を誇る英国を代表するオートバイメーカーです。本物のデザインと個性、カリスマ性、パフォーマンスが調和した象徴的なバイクを生産し続けています。

■ アクセス良好、ツーリング拠点に最適なロケーション

トライアンフ所沢は、国道463号所沢入間バイパス沿いに位置し、圏央道・入間インターから約6.8km、関越自動車道・所沢インターから約11.4kmとアクセスの利便性に優れています。また、狭山丘陵をはじめとする豊かな自然環境に囲まれ、ツーリング拠点としても最適なロケーションです。

■ プレミアム感あふれる最新デザインの店舗

店舗外観は、ブラックとレンガ調の外壁を基調とした、シックでプレミアム感あふれる佇まいとなっています。

店舗内は、ブラックを基調としたスタイリッシュな車両展示エリアに加え、ウッドの温もりが心地よいラウンジ、レンガに囲まれた落ち着きのあるカフェスペースで構成。最新車両をはじめ、ウエアやアクセサリーを心ゆくまでご覧いただけるほか、ライダーの皆様がいつ訪れても心地よく、気軽に集える空間となっています。

また、新車納車の際にお客様に特別なひとときを過ごしていただけるよう、ショールーム内に専用のデリバリースペースを設置しています。お客様の大切なオートバイをお預かりするワークショップは店舗敷地内に併設し、クリーンでゆとりのある開放的な空間。オートバイの購入からアフターサービスまで、お客様のバイク・ライフを総合的にサポートいたします。

■ 地域に愛される店舗を目指して

ダイワオートモビルズ株式会社は、四輪事業を中心にブランドビジネスを展開する株式会社ダイワグループのグループ会社です。スタッフ一同、地域の皆様に愛され、親しんでいただける店舗づくりを目指してまいります。

トライアンフ・オーナーやファンの皆様には、新しく開設される「トライアンフ所沢」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【店舗概要】

店名：トライアンフ所沢（TRIUMPH TOKOROZAWA）

グランドオープン：2026年3月20日（金・祝）

運営会社：ダイワオートモビルズ株式会社

代表取締役：湯本 謙治

所在地：〒359-1151 埼玉県所沢市若狭3-2352-4

電話番号：04-2936-6706

トライアンフ所沢 公式サイト： https://www.triumph-tokorozawa.com

【お客様お問い合わせ先】

トライアンフコール：TEL 03-6809-5233

トライアンフ 公式サイト： http://www.triumphmotorcycles.jp/

【トライアンフについて】

1902年に設立されたトライアンフ モーターサイクルズは、オートバイ製造を開始して2022年で120周年を迎えました。30年以上にわたり、レスターシャー州ヒンクレーに拠点を置き、本物のデザインと個性、カリスマ性、パフォーマンスが調和した象徴的なバイクを生産し続けています。トライアンフはブランド・ポジショニングを「プレミアム・ライフスタイル・モーターサイクルブランド」と再定義し、その地位を確固たるものとするべくブランド力の強化を積極的に進めています。