愛犬を手で洗う手間を大幅に軽減、ペットショップやコインランドリーでいつでもペットを清潔に。半自動ペット洗浄機 「TANDO」 日本正式発売開始

ヴェイン・エナジー株式会社

ヴェイン・エナジー株式会社（東京都港区。代表取締役社長：大越卓）は、このほどアジア発の半自動ペット洗浄機「TANDO（タンド）」を日本国内で正式に販売開始しました。

第一号機は神奈川県・江の島の犬グッズ専門店「DOG DEPT 湘南江ノ島店」内で既に稼働しており、2026年1月1日から実際に利用が開始されています。

「TANDO」は、飼い主自らが愛犬を洗浄できるセルフ型ペット洗浄機で、泥道や砂浜などで汚れた愛犬を自宅の風呂場に持ち帰らなくても、簡単かつ衛生的に洗い流せる画期的な設備として注目を集めています。

【TANDO が解決するペットオーナーの悩み】

ペットの散歩やアウトドア後に泥・砂・汚れを落としたいという悩みは、飼い主誰もが抱くもの。しかしこれまでは、次のような課題がありました：

●自宅の浴室で洗うと設備が汚れ、時間や手間も大きい

●プロのトリミングサービスに頼むと費用が高額

●ドッグランなどの公共施設やペットショップで、キャッシュレスで洗える設備が少ない



「TANDO」はこうした悩みを解消します！

【主な特長】

● タッチパネル操作の簡単設計

利用者は15分～45分まで時間を選択することができ、料金（1分当たりの利用料）はキャッシュレス決済に対応します。シャンプーやコンディショナー等の準備はいっさい不要です。



● 洗浄～シャンプー～コンディショナー～乾燥まで対応

温水（約38℃）と適切な水圧でペットに負担をかけず、ムラなく洗浄します。シャンプー・コンディショナー・ドライヤーは同一ヘッドで切り替え可能で、短時間でらくらくペットを洗えます。



● 安全・快適な設計

完全密閉ではなくオープン構造のため、濡れずにペットのストレスを抑えつつ、コミュニケーションを取りながら洗うことができます。角は丸みを帯びた安全設計です。



●コンパクトで高い設置性

筐体がコンパクトなため、コインランドリー、ペットショップ、犬用カフェ、ドッグラン、ペット共生マンション、街角スペースなど、様々な場所での導入が可能です。



【第一号機が江の島で稼働、高い評価！】



2026年1月より、江の島にある「DOG DEPT 湘南江ノ島店」に設置された第一号機が稼働中です。海岸で遊んだ後の愛犬を洗う利用者からは「自宅で洗う手間が省ける」「気軽に使える」との声が上がっており、今後の普及に期待が高まっています。

DOG DEPT 湘南江ノ島店で稼働中の1号機散歩を終えたペットオーナーが気軽に洗浄できる

【今後の展開について】

輸入商社ヴェイン・エナジー株式会社は、「TANDO」をペットオーナーの日常生活に寄り添う設備として、次のような展開を目指します：



●コインランドリーやペット共生マンションへの設置提案

●ペットショップ、ペットホテルへの導入促進

●全国のドッグラン・観光地での利用機会の拡大



ペット市場が年々拡大する中、TANDO は「飼い主とペットの新しい日常」として、新たな価値提案をする製品です。



●TANDOの設置可能性がある、すべての業種業界の販売代理店の方々を募集中です。

【製品仕様・価格】

製品名：TANDO（タンド）

形態：半自動ペット洗浄機

設置形態：屋外/屋内対応

主な機能：洗浄、シャンプー、コンディショナー、乾燥

操作方法：タッチパネル

支払い方法：キャッシュレス対応

販売価格（本体）：約350万円



【会社概要】



ヴェイン・エナジー株式会社

代表取締役社長：大越卓

事業内容：環境エネルギー関連ビジネスの企画・輸入・国内販売、ペットサービス関連機器の流通支援等



【本件に関するお問い合わせ先】



ヴェイン・エナジー株式会社

担当者：経営企画部 横溝

メール：yokomizo@vein-energy.com

発行日：2026年3月13日

発行：ヴェイン・エナジー株式会社