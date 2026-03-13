株式会社トモズ 川口駅東口に新しい“駅ナカ調剤薬局”「薬局トモズ川口駅前調剤店」2026年5月1日（金）オープン
株式会社トモズ
調剤薬局外観イメージ
首都圏中心にドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社トモズ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：角谷真司、以下トモズ）は、2026年5月1日（金）、JR川口駅東口改札外（駅施設内）に「薬局トモズ川口駅前調剤店」を開設いたします。
本店舗は、JR東日本グループが推進する「スマート健康ステーション(R)」構想と連携し、クリニック隣接による医療アクセス向上と駅ナカ立地ならではの利便性を両立した調剤サービスを提供します。通勤・通学やお買い物の動線上で、処方箋受付からお薬の受け取りまでをよりスムーズにご利用いただけます。
【店舗概要】
店舗名：薬局トモズ川口駅前調剤店
場所：JR川口駅 東口改札外1階（QBハウス横）
開設日：2026年5月1日（金）
支払方法：現金、交通系電子マネー、クレジットカード 等
【営業時間】
月・水・木・金：10:00～20:00
土・日・祝日：10:00～14:00
火曜定休（祝日の場合も同様）
【特徴】
・全国どちらの医療機関の処方箋でも受付しています。
・LINEミニアプリ「どこでも処方せん」で事前に処方箋を送れます。
・駅ナカでアクセス良好、雨の日でも濡れずに利用可能です。
【川口駅東口改札からのアクセス】
トモズは今後も、生活動線に寄り添った薬局づくりを進め、利用者にとって便利で身近な健康サポート拠点を目指します。
【About トモズ】
首都圏を中心に、調剤併設を基本としたドラッグストアを展開。
お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指し、地域に根ざしたヘルスケアサービスに取り組んでいます。