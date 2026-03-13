「がっちりマンデー！！」など数々のTV番組で初の鼻専用美顔器と取り上げられ、こっそり芸能人も愛用している話題の鼻専用美顔器「フォーネス」から最新機種が登場！

株式会社コニー

株式会社コニー（本社：大阪府／ブランド名：ルクセア）は、小鼻を実現する業界初の鼻専用美顔器「Fornez（フォーネス）」シリーズより、この春、最新機種「フォーネスAURA（オーラ）」を発売いたします。

ハイスペックでスタイリッシュになった最新のフォーネスを、2026年4月下旬よりロフト、ビックカメラ、蔦屋家電にて販売予定です。

フォーネスAURA機能

EMSだけではない、先端機能がこの１台に。

●最新・鼻専用EMSプログラム

従来の12種類からさらに幅広い筋肉運動ができる20種類のEMS周波数を、鼻専用のプログラムとして設計。鼻全体の筋肉を効果的に刺激し、小鼻効果を高めます。

●音波振動

挟むだけよりも音波振動を加えることで、鼻の形状が整いやすくなります。音波とEMSを組み合わせたフォーネス独自の「音波EMS-R」（特許出願中）で小鼻効果がより高まります。

●デュアル光美容

光の波長によってお肌を整える光美容。色の波長によってその効果は様々ですが、フォーネスAURAには青と赤の2色を同時に発光します。

青：400～450nm波長は、毛穴ケア、余分な皮脂を抑制

赤：600～650nm波長は、肌にハリ・弾力を与えます

●ワイドカーボンシリコン

鼻全体をカバーできるワイドカーボンシリコンを開発。従来より大きく、鼻全体にEMSと音波、光を伝えることができます。

フォーネスAURAが完成するまで

2021年に“鼻は加齢とともに大きくなる”ことを発見し研究開発が始まる。2023年に初の鼻専用美顔器として登場した「フォーネス」。発売当時は注目されなかったが、SNSでフォーネスを装着している姿が話題になると、新しい美容トレンドとして注目され、数々のメディアにも取り上げられる。

2025年には「ちびまる子ちゃん」とのコラボレーションデザインを出し、かわいい“見せたくなる美容家電”へと進化し、2026年2月「がっちりマンデー！！」で初の鼻専用美顔器としてフォーネスが取り上げられ、幅広い世代で鼻美容の必要性が高まっていく。

フォーネスは鼻美容の必要性を発信し続け、研究開発から５年、さらに小鼻へと導いてくれる最高機種「フォーネスAURA」が完成しました。

SNSで3000万再生突破の“フォーネス”

フォーネスは2021年の研究開始から鼻美容の必要性を発信し続けています。多くのご愛用者の方々もその効果を発信していただき、現在SNSでは累計3000万回以上再生されるなど、若い世代や芸能人を中心にすでに話題を呼んでいます。

近年の美容家電市場は20～30代女性を中心に拡大中。そこに新しい鼻美容という新しい習慣が加わることで、

・美容アイテムとしての実用性

・鼻美容という新しい習慣のはじまり

・親子やギフト需要への広がり

といった複数の切り口でメディア露出を狙える商品となっています。

販売情報

・発売予定：2026年4月下旬～

・販売先：ロフト、ビックカメラ、蔦屋家電

お問い合わせ先

株式会社コニー ルクセア事業部

マーケティング担当：坂内（ばんない）

Mail: bannai@cony.co.jp

TEL: 03-3288-1006

公式サイト: https://luxcear.jp/