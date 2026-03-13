福岡の店舗網拡充「近鉄の仲介　千早営業所」2026年3月22日（日） 開設

近鉄不動産株式会社

近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区/取締役社長：倉橋 孝壽）は2026年3月22日（日）に、福岡県で4店舗目となる「近鉄の仲介 千早営業所」を開設しますのでお知らせします。

当社は、近畿圏・首都圏・東海圏・広島圏および福岡圏において不動産仲介・買取事業を行う「近鉄の仲介」を展開しております。福岡エリアにおいては、2022年の「福岡天神営業所」開設を皮切り

に、積極的に店舗を拡大してまいりました。この度、発展を続ける福岡市東区の中核拠点「千早」に出店することで、さらなるサービスの向上とシェア拡大を図ります。

当営業所は、身近に相談できる不動産窓口として、アクセスのよいJR鹿児島本線「千早」駅、西鉄貝塚線「西鉄千早」駅近くの高架下に開設します。店内にはプライバシーに配慮した個室の相談ブースに加え、相談会を開催できるセミナールームを設け、売買のみならず不動産に関する相続や有効活用など幅広いニーズに専門スタッフがお応えします。

また、周辺にお住まいの方々の買い替えや売却ニーズにスピーディーに対応するとともに、より地域に密着した営業活動を行い、地域の方々の信頼に応える営業所を目指してまいります。

この度の開設により「近鉄の仲介」のネットワークは、近畿圏36営業所・首都圏4営業所・東海圏7営業所・広島圏6営業所・福岡圏4営業所の計57営業所となります。引き続き、全国100営業所体制の構築によるネットワークの拡大を目指すとともに、各エリアにおける更なるサービスの拡充に努めてまいります。

営業所位置図【近鉄の仲介 千早営業所 概要】

所 在 地：福岡県福岡市東区千早4丁目93番2号

交 通：JR鹿児島本線「千早」駅

西鉄貝塚線「西鉄千早」駅 高架下（徒歩1分）

営業開始日：2026年3月22日（日）

営 業 時 間：10：00～18：00

定 休 日：水曜日・木曜日

連 絡 先：ＴＥＬ：092-661-2333

ＦＡＸ：092-661-2334

ﾌﾘｰｺｰﾙ：0800-111-0788

E-mail：e-chihaya@kintetsu-re.co.jp

【千早営業所 外観】