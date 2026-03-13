当たれば氷結1杯無料！「磯丸水産×キリン氷結」アプリ会員限定ルーレットキャンペーン開催　3月16日（月）スタート

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

海鮮居酒屋「磯丸水産」をはじめ、多数の飲食店を運営する SFP ホールディングス株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長： 佐藤誠）は、2026年3月16日（月）より「磯丸水産×キリン氷結」アプリ会員限定ルーレットキャンペーン開催」を実施いたします。

キャンペーン概要

キャンペーン名：磯丸水産×キリン氷結アプリ会員限定ルーレットキャンペーン

実施期間：2026年3月16日（月）～3月31日（火）

実施店舗：磯丸水産108店舗※2

※1：お一人様税抜1,000円以上のご飲食を頂いた方が対象となります。対象商品は氷結レモンまたは氷結無糖レモンサワーのいづれか1杯となります。

※2：一部店舗では、実施していない場合がございます。

詳細はこちらをご確認ください → https://isomaru.jp/app-shops/

キャンペーン参加方法

ご利用条件

期間中のアプリ会員特典

- 20歳未満の方のご利用はできません。- お一人様のお会計が1000円（税抜）以上でご利用いただけます。- 他のクーポンとの併用可能。- 使用期限：2026年3月31日（火）迄- クーポンをご利用の際は、スタッフまでお声がけください。- お会計後のご利用はできません。- 一部店舗でご利用できない場合がございます。- 詳細はキャンペーンページ(https://isomaru.jp/news/3252/)にてご確認ください。- 誤ってクーポンを利用済みにした場合、操作の取り消しやクーポンの変更はできませんのでご注意ください。- 本クーポン画像の無断転送・転用は禁じられております。（スクリーンショットしたクーポンはご利用不可）- クーポンを営利目的で第三者に貸与、販売、転売する事を禁止しております。なお、オークションならびにインターネットオークションへの出品も禁止します。

★お得がいっぱいの2週間★

１.会員登録で「タコさんウィンナー5個」

プレゼント！

２.ルーレットで当たると

「氷結無糖レモンまたは氷結レモン」のいづれか1杯プレゼント

３.ランク特典「さきいか」を1個プレゼント

公式アプリ詳細：https://isomaru.jp/app_introduction/

公式アプリFAQ：https://isomaru.jp/app-faq/

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

【X】フォロー＆リポストキャンペーンも開催！

期間中、磯丸水産公式【X】アカウントでフォロー＆リポストキャンペーンも実施します！

抽選で10名様に「氷結レモン」1ケース（350ml缶 24本）をプレゼント！

【キャンペーン詳細】

実施期間：3月16日（月）～31日（火）23：59迄

【応募条件】

１.アカウントフォロー

２.#磯丸水産 をつけて本投稿をリポスト

【投稿ルール】

・20歳以上の方に限ります。

・対象の投稿をリポストしていること。

・Xアカウントの保有公開アカウントであること（非公開アカウント・DMが不可に方は対象外）。

・公式アカウントをフォローしていること・キャンペーン期間内の投稿開催期間中に投稿されたもの

に限ります。

・締切後の投稿は対象外、お一人様1回限りの投稿。

・DM（ダイレクトメッセージ）で当選連絡が可能な方。

・日本国内在住者限定（発送先は日本国内に限ります）。

・本キャンペーンは、Xが後援、支持、または運営するものではありません。

磯丸水産について

目の前で焼ける楽しさ！名物磯丸焼き！

海辺の磯料理屋の楽しさを、駅前で気軽に体験できる海鮮居酒屋です。

水槽から引き揚げたばかりの活貝や、一番人気の蟹味噌甲羅焼や魚介を目の前で焼きながら楽しめます。新鮮なお刺身や一品料理もご用意しております。丼ぶりや定食も充実した女性のお客様にも人気のお店です！一部店舗でランチ販売やデリバリー、テイクアウトも実施しております。

磯丸水産公式サイト：https://isomaru.jp/

お得に楽しめる公式アプリ

2026年2月にお得に楽しめる公式アプリをリリースしました！

ダウンロード特典のタコさんウィンナー（5個）プレゼントに加え、次回の来店で「おつまみさきいか」もプレゼント！

更に、ランクアップ特典でドリンク1杯無料券も！

是非この機会にご来店ください♪

磯丸水産公式アプリについて

アプリダウンロード アプリダウンロード 公式X 公式Instagam

（iPhone用） （Android用）

SFPホールディングス株式会社について

◆SFPホールディングス概要◆

日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す

当社は「時流を先見した【こだわり】の限りなき追求」という経営理念のもと、「日本を豊かにする【食】の

専門店集団を目指す」というビジョンを掲げ、専門性の高いお店をひとつひとつ丁寧に出店しております。

当社が考える専門店とは料理が専門的であるということにとどまらず、スタッフ全員が料理やサービスに誇りをもち、お客様に喜びと感動を提供することにこだわり続けるお店です。

当社グループは、鮮魚・活貝を名物とする「磯丸水産」、鶏料理をメインとした「おもてなしとりよし」、「鳥良商店」、手間ひまかけた料理をお手頃価格で楽しめる町鮨「とろたく」などの業態を中心に、主に首都圏・関西圏において店舗展開しております。

【会社概要】

社名：SFPホールディングス株式会社

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24-7 萩原第二ビル8階

代表取締役：佐藤 誠

事業内容：飲食店の経営

設立： 1984年

ホームページ：https://sfpdining.jp/