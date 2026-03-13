大河ドラマを契機に、有馬温泉「太閤の湯殿館（資料館）」にて企画展を開催
一般財団法人 神戸観光局
太閤の湯殿館 外観
蒸し風呂遺構
幸せを呼ぶ ハート形フォトスポット 岩風呂遺構
神戸市立太閤の湯殿館では、有馬温泉の歴史を紹介し、湯山遺跡発掘調査で発見された、蒸し風呂、岩風呂遺構等を展示しています。
このたび、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、発掘調査の様子を紹介したパネル展示や、湯山遺跡関連の出土品を展示する企画展を開催することになりましたので、下記のとおりお知らせします。
１．対象施設
神戸市立太閤の湯殿館（資料館）
住所: 神戸市北区有馬町1642
TEL : 078-904-4304
HP :https://arimaspa-kingin.jp/taiko-01.htm
２．開催期間
2026年3月19日（木曜）～11月10日（火曜）
営業時間:9時～17時（入館は16時30分まで）
定休日 :第2水曜日
施設の営業等の詳細はホームページを参照ください。
３．企画展示内容
・湯山遺跡発掘調査パネル展示
・湯山遺跡出土品 ※7月9日（木曜）以降に展示予定
・岩風呂遺構のフォトスポット、
・有馬温泉や豊臣秀吉関連の書籍コーナーを設置
４．お問い合わせ
有馬温泉の館「金の湯」
TEL:078-904-0680
（定休日:第2火曜、第4火曜）
HP:https://arimaspa-kingin.jp
〇神戸市イベントページ（「おでかけKOBE」のURL）
https://event.city.kobe.lg.jp/event/FERs79RPeOfTHiENCCTU