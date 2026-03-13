E18 上信越道 横川SA「不落石」プロジェクト・フィナーレイベント開催

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

NEXCO東日本 長野工事事務所（長野県長野市）は、E18 上信越自動車道（以下「上信越道」）横川サービスエリア（以下「SA」）にて開催中の、受験生応援キャンペーンにおきまして、合格発表や桜の開催時期に合わせ、「不落石（ふらくいし）」プロジェクト・フィナーレイベント」を開催します。

「不落石」プロジェクトとは？

本プロジェクトは、上信越道の北野牧岩塊掘削工事（別紙参照）の際、「落ちなかった」安山岩を使用しており、受験に「落ちない」という縁起を担いで作製されたお守りを、無料配布するものです。横川SA、長野県・群馬県の11の中学校・高校と連携したプロジェクトです。

【１】日時 令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日） （予定）

※春休み・桜開花・合格発表 に合わせて実施。

【２】場所 上信越道 【横川SA・上り線】メモリアル・トレインパーク（実車展示横）

【横川SA・下り線】トイレ棟連絡通路風除室

【３】配布対象 横川SAをご利用のお客さま

（ご本人のほか、ご家族・ご友人など、どなたでもお受け取りいただけます）

【４】イベント内容

１.「満開の桜」メッセージボードの特別展示

昨年11月より開始した本プロジェクトで、来場者の方々に記入いただいた桜の花びら型メッセージカードが、ボードを埋め尽くし「満開」となりました。インフラの現場から生まれた無骨な「不落石」と、数千枚の華やかな「桜のメッセージ」のコントラストは、この時期だけの特別なフォトスポットとなります。

２.「不落石」お守り 最終配布

受験を走り抜けた皆さまの合格報告や、新生活に向けた次の挑戦を応援する企画として、在庫限りとなりますが「不落石」お守りを配布します。

３.桜ボード写真シェアキャンペーン（横川SAプチギフト）

桜ボードを撮影した写真を、SNS等でご友人とのメッセージのやり取りで送信（または共有）し、インフォメーションカウンターで画面をご提示いただいた方に「横川SAプチギフト」をプレゼントします。（先着600名）

※インフォメーションカウンター開設時間

【横川SA上り線】 平日9:00～17:00 土日祝8:30～19:00

【横川SA下り線】 平日9:00～17:00 土日祝8:00～18:30

【５】プロジェクト実績（令和7年度）

・お守り配布数： 20,000個（昨年度実績 約7,000個）

・配布開始時期：令和7年11月28日（金）

※参考 当社HP： 【E18】上信越道 横川SAで受験生応援イベント開催 | NEXCO東日本(https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/kanto/2025/1128/00015515.html)

・連携学校 ： 安中市立安中第一中学校、安中第二中学校、松井田中学校、群馬県立高崎高校、

信州大学附属長野中学校、長野県立屋代高校、千曲市立屋代中学校、

飯山市立城南中学校、城北中学校、長野県飯山高等学校、

長野県下高井農林高等学校 （計11校）

【お客さま窓口】

NEXCO東日本お客さまセンター TEL：0570-024-024 または TEL：03-5308-2424