就職を希望する高校生の70%*を支える『Handy進路指導室』、高卒向け公開求人の検索サイト『高卒求人ナビ』をオープン。高校生の早期からの「業界研究」と「主体的な進路選択」が可能に

全国2,336校の高等学校で導入されている求人票管理システム『Handy進路指導室』を運営するハンディ株式会社（代表取締役 太田 靖宏、以下、当社）は、3月、高校生向け新卒求人情報をインターネット上で、会員登録なしで検索・閲覧できる検索サイト『高卒求人ナビ powered by Handy進路指導室』を開設いたしました。本サイトでは、セコム株式会社、マツダ株式会社、JFEスチール株式会社、東京地下鉄株式会社（東京メトロ）をはじめとする、高卒採用に積極的な企業の情報を掲載し、高校生向け求人情報を誰にとってもより身近なものにします。

*2026年1月31日時点。厚労省「令和7年度版全国高等学校便覧」記載データをもとに自社にて算出

◼︎開設の背景と目的

従来、高校生の就職活動は、求人が公開される7月1日以降の短期間で、学校に届いた紙の求人票の中から応募する企業を選ぶことが一般的でした。応募までわずか2ヶ月という時間的制約の中、主体的に広い視野で比較検討を行うことは困難な状況にありました。一方で、当社のシステム『Handy進路指導室』導入校では先行して求人のデジタル化とスマホ閲覧を実現。早期の情報収集により、解禁時点で既に生徒の企業研究が深まっているなど、デジタル活用の成果が数多く生まれています。

こうした中、2026年2月16日に開催された厚生労働省「第35回高等学校就職問題検討会議」にて、国の求人データベース「高卒就職情報提供サービス（以下、高卒Web）」の生徒・保護者利用を認める見解が示されました。これにより今後、高校生の就職活動におけるデジタル活用への転換は加速する見込みです。当社は、この流れと自社の知見を活かし、「高卒Web」の文字情報だけでは補えない写真・動画・先輩インタビューなどを付加した本サイトを開設します。 7月1日の解禁に先立ち「職場のリアル」に触れる機会を創出することで、進学後のビジョン形成を含む「キャリア探究」を促進。生徒が興味を持った情報を元に先生や保護者とじっくり相談するプロセスを生み出すことで、納得感のある進路決定を支援します。

「高卒求人ナビ」https://navi.handy.school/(https://navi.handy.school/)

各業界のリーディングカンパニーから地域密着の優良企業まで、幅広い企業様の情報を掲載。

◼︎高卒採用のルールに則った、運営方針

当社は、高等学校就職の規定を遵守し、学校・生徒・企業が安心して利用できる環境を提供いたします。

１. 4月～6月末の期間において求人情報は非掲載、「業界・企業研究」期間として運用

ハローワークの文書募集規制を鑑み、7月1日の求人公開解禁前は、具体的な求人条件（賃金や労働時間など）の掲示は行いません。企業の雰囲気や先輩社員のインタビュー動画など、仕事の魅力を伝える「広報活動（業界研究）」の情報に限定して公開し、生徒の早期キャリア観醸成を支援します。なお、7月1日以降は、順次各企業の求人情報が公開となります。また、掲載される求人情報は公開求人のみ(*指定校求人については『高卒求人ナビ』では閲覧できません)となります。

２.応募は従来通り、「学校（先生）」を通じて実施

本サイトはあくまで「企業を知る・探す」ためのサイトです。生徒が興味を持った企業への応募や職場見学の申し込みは、従来通り在籍校の進路指導教員を通じて行う仕組みとなっており、本サイトでは企業の連絡先情報は掲載しておりません。

◼︎『高卒求人ナビ』の活用のメリット

1. スマホで「いつでも・どこでも」。場所や時間の制約を解消し、家庭での会話のきっかけに

いまだ紙の求人票運用が中心の学校に通う生徒も、本サイトなら自身のスマートフォンからいつでも企業情報を閲覧可能です。「進路指導室に行かないと見られない」「紙では希望する条件の会社を探しきれない」といった物理的な制約を解消。自宅で保護者と一緒に画面を見ながら相談できるため、家庭内での進路に関する会話を活性化し、納得感のある選択を後押しします。

2. 文字だけでは伝わりにくい「職場のリアル」を動画・画像でチェック

生徒は、「会社の雰囲気」や「先輩社員の働く姿」を豊富な写真や動画で確認。仕事内容や雰囲気を具体的にイメージできるため、入社後の「思っていたのと違う」というミスマッチを防ぎます。

3. 「勤務地×職種」で自由検索。学校や地域の枠を超えた、新しい出会いの創出

生徒は学校に届く求人だけでなく、全国の優良企業や未開拓の業界と出会うチャンスが広がります。企業にとっても、これまで訪問できていなかった地域や学校の生徒へも、ダイレクトに求人情報を届けることが可能となり、企業を知ってもらうきっかけを作ることができます。

当社はこれからも、『高卒求人ナビ』『Handy進路指導室』を通じて、高校生一人ひとりが納得して社会への第一歩を踏み出せる環境づくりに尽力してまいります。テクノロジーの力で、学校の先生と共に、高校生のキャリア選択をより自由で自分らしい未来を自ら選び取れるよう、サポートして参ります。

◼︎ハンディ進路指導室について https://handy.school/

【ハンディ進路指導室 高校就職版】

求人企業と高校の進路指導室間での求人情報のやり取りを一手にデジタル化する、高校生向けの求人票管理システムです。長年「紙」や「手作業」に依存してきた校内の膨大な事務作業をDX化し、業務負担を大幅に軽減します。 本システムの導入により、高校生は個人のスマートフォンやタブレットで、時間や場所にとらわれず、主体的な就職活動を行うことが可能になります。また求人企業にとっても、高校生にダイレクトに情報を発信できるため、入社後のミスマッチ低減や、求める人材への効果的なアプローチが実現します。 2026年1月末時点では全国2,336校で導入されており、就職希望の高校生の約71.5%*の就職活動をサポートしています。

◼︎会社概要

社名：ハンディ株式会社

代表：代表取締役CEO 太田 靖宏

所在地：東京都港区芝大門2-11-8 住友不動産芝大門二丁目ビル2階

HP：https://handy.school/company