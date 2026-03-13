GREEN×EXPO 2027開催まで、3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大　3月18日(水)より常設店・ポップアップストアが続々7店舗オープン！

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の開催1年前が目前に迫った2026年3月18日（水）より、全国で新たに7つのオフィシャルストア（常設店2店舗、ポップアップストア5店舗）を順次オープン。

2027年の開催に向けた機運がますます高まる中、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のグッズをはじめとする公式ライセンス商品を、より多くの方々に直接お手に取っていただけるよう、オフィシャルストアの出店を大幅に拡大します。新たに常設店として「EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店」が3月18日（水）に、「EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」が3月27日（金）にオープン。さらに、東京・横浜・大阪の百貨店やイベント会場などでポップアップストアとして期間限定で出店します。これにより、常設店舗は既存の常設店4店舗と合わせて6店舗、ポップアップストアは5店舗の計11店舗となります。また、開催1年前の節目と店舗拡大を記念して、各オフィシャルストアにてお買い物をされたお客様を対象に、特製ステッカーをプレゼントする「オフィシャルストアキャンペーン」を実施いたします。

これから2027年の開催に向けて、オフィシャルストアはさらに拡大していく予定です。ぜひお近くの店舗に足をお運びいただき、GREEN×EXPO 2027のワクワク感をご体感ください。

新規オープン店舗一覧

■常設店舗

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店

場所 ：大宮高島屋内7階（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32大宮高島屋ビル7階）

営業時間：10：00 ～ 21：00（定休日はジュンク堂書店 大宮店に準ずる）

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

場所 ：MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店内１階（大阪市北区茶屋町7-20チャスカ茶屋町）

営業時間：10：00 ～ 22：00（定休日はMARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店に準ずる）

※2026年3月27日（金）オープン

■ポップアップストア

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 高島屋 横浜店

期間 ：（1）2026年3月18日（水）～31日（火）：1階 正面特設会場

（2）2026年4月1日（水）～14日（火)：7階 薔薇のラウンジ

（3）2026年4月15日（水）～21日（火)：8階 催会場

場所 ：横浜高島屋内（神奈川県横浜市西区南幸1-6-31）

営業時間：（1）10：00 ～ 20：00

（2）10：00 ～ 19：00

（3）10：00 ～ 19：00 ※最終日4月21日（火）のみ17：00まで

（定休日は横浜高島屋に準ずる）

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア そごう 横浜店

期間 ：2026年3月18日（水）～2026年3月31日（火）

場所 ：そごう横浜店内8階 催会場内特設会場（神奈川県横浜市西区高島2-18-1）

営業時間：10：00 ～ 20：00（定休日はそごう横浜店に準ずる）

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 大丸 東京店

期間 ：2026年3月18日（水）～2026年3月31日（火）

場所 ：大丸東京店1階 特設会場（東京都千代田区丸の内1-9-1）

営業時間：10：00 ～ 20：00（定休日は大丸東京店に準ずる）

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 里山ガーデンフェスタギフトショップ店

期間 ：2026年3月19日（木）～2026年5月6日（水）

場所 ：里山ガーデンフェスタ会場正面入り口ギフトショップ内

（神奈川県横浜市旭区白根町1425-4）

営業時間：9：30 ～ 16：00（定休日は里山ガーデンフェスタに準ずる）

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店

期間 ：2026年3月18日（水）～2026年3月24日（火）

場所 ：あべのハルカス近鉄本店ウイング館 2階イベントスペース

（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

営業時間：10：00 ～ 20：00（定休日はあべのハルカス近鉄本店に準ずる）

※最終日3月24日（火） のみ19：00まで

開催1年前記念！オフィシャルストアキャンペーンについて

期間中、各オフィシャルストア（オンラインストア・ポップアップストア含む）にて、公式ライセンス商品を税込2,000円以上お買い上げで、本キャンペーン限定の「特製ステッカー」を1枚プレゼントいたします。

ステッカーは、トゥンクトゥンクがお買い物袋を下げて歩く愛らしい姿が描かれた、エアメール風の特別なデザインです。

期間 ：2026年3月18日（水）～ 4月末予定（※各店なくなり次第終了）

対象店舗：EXPO 2027 オフィシャルストア 全店舗（オフィシャルオンラインストア含む）

条件 ：税込2,000円以上で1枚プレゼント※数量限定のため、先着順でのお渡しとなります。

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」