雨風太陽の「ポケマルおやこ地方留学」、農林水産省「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得

株式会社雨風太陽

生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ（ポケマル）」を運営する株式会社雨風太陽（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：高橋 博之、証券コード：5616、以下「当社」）が運営する、小学生のお子さんと親御さんが生産者のもとで自然に触れて命の大切さを学ぶ、地方留学プログラム「ポケマルおやこ地方留学」が、このたび農林水産省の「令和7年度 農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得したことをお知らせいたします。

【概要】

「ポケマルおやこ地方留学」は、農林水産省が実施する「令和7年度農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」制度において、農山漁村の課題解決に寄与する取組として正式に証明書の発行を受けました。

本制度は、企業のリソースを活用して農山漁村の振興に貢献する活動を国が公認するものです。当プログラムが、生産者との交流を通じて都市と地方を繋ぎ、持続可能な地域社会の構築（社会的インパクトの創出）に寄与している点が評価されました。

今回の認証により、参加者の皆様には、ご自身の滞在が単なる消費活動に留まらず、訪問先の農地や漁場の維持、さらには日本の食の未来を支える一助となっていることを実感いただける、より社会貢献性の高い体験価値を提供してまいります。また、地域側にとっても、一時的な観光客ではない「継続的な関係人口」を受け入れるための、より強固で持続的な連携体制を構築してまいります。

【評価されたポイント】

今回の取得にあたっては、以下の点が農山漁村の課題解決および振興に貢献するものとして評価されました。

・地域経済の活性化とウェルビーイングの向上

親子で農山漁村に関わる機会を創出し、地域資源を活用した体験価値を提供することで、地域の所得向上と参加者のウェルビーイングの双方を実現。

・災害レジリエンスの向上

都市住民が特定の地域との継続的な関係（関係人口）を築くことで、有事の際にも助け合えるレジリエンスの強化に寄与。

・分断の解消

都市と地方、生産者と消費者の分断を解消し、持続可能な社会を未来につなぐための具体的なアクションであること。

【背景】

当社は「都市と地方をかきまぜる」をミッションに掲げ、都市住民と地方の生産現場をつなぐことで、地域課題の解決を目指しております。現在、日本の農山漁村は人口減少や高齢化という深刻な課題に直面しており、地域社会の維持には、移住といった定住人口のみならず、特定の地域と継続的に関わる「関係人口」の創出が不可欠となっています。

こうした中、農林水産省では民間企業の参画を後押しするため、農村振興への貢献を可視化する取組証明書の発行を行っています。当社は「ポケマルおやこ地方留学」を通じて、都市部の親子が農漁業体験や地域住民との交流を行う機会を提供してまいりました。

今回の証明書取得は、当社の活動が単なる体験プログラムに留まらず、有事の際にも助け合える地域コミュニティの強化や、持続可能な農村振興の具体的なアクションとして評価されたものと認識しております。

【企業の皆様へ：農山漁村振興に向けた共創パートナーの募集】

当社では、全国1,605以上の地域、約9,000名の生産者ネットワークを保有しています。自社のリソースを農山漁村の振興に活かしたい、あるいは地域課題の解決を通じた社会的インパクトの創出を目指したいという企業の皆様に対し、それぞれの取り組み意図に合致する生産者や地域を丁寧にご紹介させていただきます。

日本の食と農を支える地域に新たな活力を生み出すため、共に手を取り合い、新しい価値を創出していきましょう。本制度の活用や地域連携に関心をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【「ポケマルおやこ地方留学」とは】

「ポケマルおやこ地方留学」は、都市部の親子が地方の生産者のもとに1週間滞在し、子どもは生産現場でのアクティビティ、親はテレワークや地域交流を行う、関係人口創出型の旅行プログラムです。

2022年の開始以来、全国各地で開催し、延べ513世帯（2025年夏まで）の親子が参加。「食べることは、命をいただくこと」を実感する究極の食育体験として、高い満足度をいただいています。

公式HP: https://oyako.travel/

【会社概要】

「都市と地方をかきまぜる」をミッションとし、全国の生産者を媒介に、都市と地方をつなぐことで地域を持続可能にし、将来にわたって活力ある日本社会を残したいと願う会社です。複数の領域で都市と地方をかきまぜ、あいだをつなぐ「関係人口」を生み出しています。

会社名： 株式会社雨風太陽

代表者名： 高橋博之

所在地： 岩手県花巻市仲町1-29 HANAMAKI BASE

東京オフィス： 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子ビル3F

事業内容：

・食品事業：産直アプリ「ポケットマルシェ」、ふるさと納税プラットフォーム「ポケマルふるさと納税」等

・旅行事業：宿泊予約サイト「STAY JAPAN」、子ども向け企画旅行「ポケマルおやこ地方留学」等

・地方婚活支援事業：結婚相談所「ちほ婚！」

・自治体事業：関係人口創出、販路拡大等の自治体支援サービス

・インパクト共創事業：インパクト共創に関するサービス

URL：https://ame-kaze-taiyo.jp/