ミガログループのDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を三井不動産レジデンシャル初のオール顔認証マンション(R)「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」に導入

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) は、三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：嘉村 徹、以下「三井不動産レジデンシャル」）が開発する「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」（以下、本物件）に、DXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入したことを、お知らせいたします。

本物件は、三井不動産レジデンシャルとしては初の「FreeiD」導入物件となり、全ての専有部に「FreeiD」を導入し、さらに施設予約サービス「FreeiD Reserve」も利用可能な「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。共用ラウンジには、株式会社カネカの独自技術による次世代照明（カネカ有機EL照明）を採用し、居住者の皆様に上質で快適な空間を提供。先進技術を掛け合わせることで、これからのスマートな都市生活を提案いたします。2026年2月に完成し、入居開始は3月中旬を予定しております。

■ 「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」への「FreeiD」導入の経緯

三井不動産レジデンシャルが展開している「Park Axis」シリーズは、都市生活を送る人々に向けて「上質な都市時間」を提供することをコンセプトにした賃貸マンションブランドです。

「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」は横浜市中区に位置しており、観光地と生活環境が融合し、交通アクセスの良さと落ち着いた住宅街が共存している便利で住みやすいエリアです。

今回、ミガログループのDXYZは本物件のエントランス・EVホール・宅配ボックス・メールコーナー・駐車場・ワーキングルーム入口・シアタールーム・個別ルームに加え、各戸の玄関にも顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。最先端の顔認証技術により、なりすましなどの不正を防止し、居住者の皆様に高い安全性と安心感をご提供します。また、施設予約サービス「FreeiD Reserve」※1も導入し、顔認証でコワーキングスペース等の共用施設予約を実現します。スマートフォンなどから手軽に予約し、利用当日は顔をかざすだけでスムーズに入室できるため、より直感的でストレスフリーな施設利用体験を提供します。居住者間の円滑なシェアを促進し、共用空間の価値を最大化することで、豊かなコミュニティライフをサポートします。両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年2月末時点FreeiD導入344棟竣工）。尚、主に分譲住宅向けに提供している「FreeiDマンションPlus」※2では、ハードウェアトークンを使用することでマンション売買時に必要となる顔認証登録の切替えがより便利かつセキュアに実現可能です。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」※3やマイナンバーカード連携サービス※4も実証事業を進めています。

※1 マンション内の共用施設やオフィスの会議室などを、予約者が顔認証で利用できる予約サービス（2025.3.19リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2272/)）

※2 顔認証IDプラットフォームFreeiDから新サービス 「FreeiDマンションPlus」登場 ～ハードウェアトークンでスムーズな顔認証運用を実現～ (2025.08.28リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2448/))

※3 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※4「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」 物件概要

・所在地：神奈川県横浜市中区若葉町2-23-1

・交通：東急本線「日ノ出町」駅 徒歩7分、横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩7分、京浜東北線「関内」駅 徒歩10分

・戸数：186戸

・間取り：1LDK・2LDK

・竣工時期：2026年2月

・入居開始時期：2026年3月中旬（予定）

・物件サイト： https://www.mitsui-chintai.co.jp/resident/original/pax_isezakichodori/

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【三井不動産レジデンシャル株式会社】

代表者：代表取締役社長 嘉村 徹

本社：東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号

事業内容：中高層住宅事業、戸建住宅事業、賃貸住宅事業、シニアレジデンス事業、

市街地再開発事業、マンション再生事業、海外事業

企業HP：https://www.mfr.co.jp/

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証プラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/