アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING～第 2 週の出店者 15 組が決定しました！～

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）では、2026 年 4 月 4 日（土）、4 月５日 （日）&４月 11 日(土)、4 月 12 日（日）の計 4 日間開催する「アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING」において、第２週（4 月 11 日・12 日）の出店者 15 組が決定しました。

（※第 1 周 4 月 4 日・5 日の出店者は 2 月 27 日にリリースいたしました）

本イベントは、生きものをモチーフに作品やオリジナルグッズを制作するクリエイターを招いた物販イベントです。2025 年開催時には多くのお客様にご来場いただいたことを受け、今回は開催日数を 4 日間に拡大し、2 週にわたり実施いたします。

第 2 週の出店者にサタケシュンスケ、お魚デザイン＊おととご と。、うみハマ～深い海にハマる～、イラスト雑貨「なぎこあ ら」、さめのよる、へいわの格好、みりん、サメ革モノ専門店 アトリエシャーク、影縫い、orca.creation、Kinkadesign、 3DSolutioner、PINEMA、こまち、Gullig の15 組が決定！

第 2 週は、可愛いイラストを用いたグッズや、針金・3D プ リンターを活用した作品など、多種多様なジャンルの 15 組が 出店します。第 1 週とはまた異なるクリエイターが集まり、毎週末訪れたくなるイベントとなっています。さまざまなグッズ を通して、生きものへの興味や関心をより深めていただければ嬉しいです。

イベント概要

・イベント名：アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING

・開催日：2026 年 4 月 4 日（土）、4 月 5 日（日）、4 月 11 日（土）、4 月 12 日（日）計 4 日 ・開催時間：10:00～18:00

・開催場所：アトア館内 2 階 MARINE NOTE

・参加料：無料 ※別途アトアの入館料が必要です

・主催：AQUARIUM × ART atoa ・協力：クリエイターズラッシュ!!

・備考：クリエイターの来館日程につきましては、出店者紹介をご確認ください。

■クリエイターズフェスタ 2025 の様子を YouTube(https://youtube.com/shorts/-j0rFeMwyLI?si=9mKZ-PKVghXtEZR5) にて公開中

出店者紹介

１.サタケシュンスケ

「イラストレーションを通して人と社会を繋ぐ」をテーマに活動中。主な実績に神戸須磨シーワール ド公式キャラクターデザイン、ジーライオンアリーナ北広場アニマルオブジェなどがある。

動物の絵を描くことが大好きな私にとって、これ以上ないくらい嬉しい場所でのイベントです！

ぜひ たくさんの方に見てもらいたいです。（クリエイター来館スケジュール：4 月 12 日のみ）

ホームページ(https://shunsukesatake.com/)

２.お魚デザイン＊おととごと。

深海生物やモルモットのオリジナルイラストグッズを制作・販売しています。深海生物とモルモット のハイブリッドオリジナルキャラクター「深海ほっかモル」など、他にはない世界観をお楽しみください。

アトアの素敵空間の中で自分の作品を展示、販売できる日がくるなんて、幸せすぎます！

クセつよ作品多めですが、ぜひご覧ください。（クリエイター来館スケジュール：両日）

SNS：X(https://x.com/ototogoto)

３. うみハマ～深い海にハマる～

深海好きが集まる場所、それが「うみハマ」。深海イベント企画/深海探査体験/深海コミュニティ運営などをしています。オリジナルキャラクター「うみハマズ」もよろしくね！

素敵な場所を提供してくださり、本当にありがとうございます！1 人でも多くの海好きさんと繋がれるのを楽しみにしています！（クリエイター来館スケジュール：両日）

SNS：X(https://x.com/shinkaiumihama)

４. イラスト雑貨「なぎこあら」

グラフィックデザイナー／イラストレーター

深海生物やヒトデを中心に、日常で使いやすいイラスト雑貨制作を行っております。リアルな物から緩い物まで幅広いテイストの描き分けを得意とし、「全て 1 人」の見ていて楽しい雑貨屋さんをコンセプトにしています。

素敵なイベントに参加させていただけて光栄です！アトアの素敵な空間や、作品を通じて海の生き物の魅力が伝わり、更に好きになっていただける…その一助になれれば嬉しいです。宜しくお願いいた します。（クリエイター来館スケジュール：両日）

SNS：X(https://x.com/koala_create)

５. さめのよる

作家のさめのよると申します。「日々がちょっと楽しくなるアイテム」を目指し、レトロな雰囲気の水辺の生き物グッズを制作しています。グッズはサメを中心に、魚をはじめとした生き物で展開中です。文字のデザインにもこだわっていますので、ぜひ見ていただけましたら嬉しいです。

アトアという素敵な空間で出展をさせていただき、ありがとうございます。レトロかわいい雰囲気や、サメがお好きな方にぜひお立ち寄りいただけましたら嬉しいです！（クリエイター来館スケジュ ール：両日）

ホームページ(https://lit.link/samenoyoru)

６. へいわの格好

いきもの好きのフィギュア作家です。「ゆるくてへいわ」をコンセプトに、ペンギンやサメ、カニ、メンダコなど、海のいきものフィギュ アを制作しています。ひとつひとつ手作りしているので、表情や姿にちょっぴり個性があります。お気に入りの子を見つけていただけたら幸いです！

初めて参加させていただきます。小さなフィギュアたちが、日常にちょっとした癒しをお届けできましたら幸いです。素敵な空間でお会いできるのを楽しみにしております！（クリエイター来館スケジュール：両日）

ホームページ(https://lit.link/heiwanokakko)

７. みりん

オリジナルキャラクター「もぷちゃぷ」を描くイラストレーター。シンプルでやさしいタッチで、『かわいい』と『わくわく』を届けている。

アトアでイベントを開催できることをとても嬉しく思い ます。『かわいい』と『わくわく』を感じてもらえる空間をお届けします。 （クリエイター来館スケジュール：4 月 12 日のみ）

ホームページ(https://fanme.link/@mirin_mi)

８. サメ革モノ専門店アトリエシャーク

世界でも珍しいサメ革専門のレザーブランドです。軽くて丈夫な気仙沼産ヨシキリザメ皮革の財布や 各種革小物をご用意いたします。ふだん中々見たり触る機会の少ないであろうサメ革。ぜひレザーに なった鮫を見て触って体感しにきてください！（クリエイター来館スケジュール：両日）

SNS：Instagram(https://www.instagram.com/ateliershark_official)

９. 影縫い

一本の針金を丁寧に曲げて、クジラや生き物の立体作品を制作しています。光を当てると針金の隙間から美しい影の線が浮かび上がり、作品がもう一つの表情を見せ始めます。光と影を針金の線が紡ぐ幻想的な世界を通じて、ささやかな感動をお届けできれば嬉しいです。

針金とその影が織りなす世界をアトアでお披露目できることを楽しみにしています。一本の針金が紡ぐ生き物と影の変化を会場で 直接感じてください。心に残る鑑賞体験を針金の線で紡いでいけるようお待ちしています。 （クリエイター来館スケジュール：両日）

SNS：X(https://x.com/ka_gen_ui)

１０. orca.creation

デザイナー／イラストレーター

グッズ制作・販売、イベント出店などを中心に活動中。 シャチ、ウ ミウシ、サメ、深海魚など海の生き物たちを描いています。代表作は「100 種類のウミウシ」。生き 物たちの世界を日常にお届けするをモットーに活動しています。 大好きな海の生き物たちのそばでグッズを並べられることを心から嬉しく思います！

今回は来館はなしでの参加となりますが、可愛い子たちを送り出しますので、ブースを覗いていただ けたら嬉しいです！（クリエイター来館スケジュール：なし）

SNS：Instagram(https://www.instagram.com/orca.creation)

１１. Kinkadesign（キンカデザイン）

「可愛くてカラフルな海洋生物をもっと身近に」をコンセプトにイルカやクジラ、サメ、深海魚な ど、海で暮らすいきものたちをカラフルでやさしいタッチで描いています。

水族館で「かわいい！」 と思った気持ち。 「この子はどこに住んでいるの？」と気になった気持ち。 その小さな「好き」が「海」を知るきっかけになったら嬉しいと思いながら制作しています。

イラストは、親子で会話が生まれることを大切に。

「この魚は深い海にいるんだよ」

「サメって実はこんな種類がいるんだよ」

そんなやりとりが、作品から広がっていったら嬉しいです。 ふと目にしたときに、海のことを思い出してもらえますように。 耐水ステッカーや MOTEL アクリルキーホルダーなど、毎日使えるアイテムとして展開しています。

このたび、アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING に参加します。初めてアトアを訪れたとき、「いつかこの空間で出展してみたい」と思っていました。アトアで出会ったいきものたちも含めて、イラストでも楽しんでもらえたら嬉しいです。Kinkadesignのブースも、アトアの世界観に寄り添いながら、皆さまに楽しんでいただける空間にで きたらと思っています。（クリエイター来館スケジュール：両日）

ホームページ(https://kinkadesign.bluefieldnet.com/)

１２. 3DSolutioner（スリーディーソリューショナー）

私たちは、「この地球で一緒に住むどうぶつたちと共に暮らしていくための作品づくり」を大切にし ています。3D プリンターでのものづくりを通して、どうぶつごとにテーマや想いを込めながら作品を日々創作しています。

水族館というわくわくする場所でのイベントに参加できて嬉しいです。皆様の思い出の一 部を少しでも彩れたら幸いです。（クリエイター来館スケジュール：なし）

ホームページ(https://3dsolutioner.myshopify.com/)

１３. PINEMA

PINEMA は映画や童話、アニメで見たことある、"あるある"な展開やストーリーをモチーフにしたア クセサリーブランドです。みんな大好きサメ映画、小さい頃熱中した恐竜図鑑、ゾクゾクする都市伝 説。制作者のフィルターを通してストーリー仕立てのアクセサリーになっています。水生生物や恐竜 などをモチーフに、ワクワクする雑貨を制作しています。（クリエイター来館スケジュール：なし）

SNS：Instagram(https://www.instagram.com/pinema_official/)

１４. こまち

見ると思わず笑みがこぼれるような【 もふ もち どうぶつ 】達を中心に あたたかく描く、京都府在住のイラストレーター。 企業様との商品コラボや挿絵担当、 各地イベント出展や商業施設での POPUP 等でオリジナルグッズの販売を行なっています。

私も大好きなアトアにクリエイターとして関われる事大変光栄に思っています。 お子さまからお年寄りの方まで、笑みがこぼれるようなあたたかな「もふもちどうぶつ」達より海の お友達を中心にお届けします！（クリエイター来館スケジュール：4 月 12 日のみ）

SNS：Instagram(https://www.instagram.com/komatiko_)

１５. Gullig

ハリネズミをモチーフにしたキャラクター作品を制作。 「小さな幸せを届ける旅」をテーマに、イラストや雑貨を展開しています。

アトアで自身のグッズを販売できることをとても嬉しく思います。可愛いグッズを沢山届けます！ 会場で皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。（クリエイター来館スケジュール：両日）

SNS：X(https://x.com/design_yusk)

※『アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING』第 1 周 4 月 4 日・5 日の出店者情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000362.000084116.html)

（ 2 月 27 日にリリース）

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください