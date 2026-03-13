【名古屋】定員の3倍超の申込が殺到した話題の講座専門医が教える「ひざ痛の新常識」市民向け無料セミナーを3/21中日ビルで開催～

医療法人社団活寿会

医療法人活寿会ひざ関節症クリニック(所在地:東京都新宿区、理事長:尾辻 正樹）は、膝の痛みに悩む方やそのご家族を対象とした市民向け無料講座「知ろう！6つの膝新常識」を2026年3月21日（土）に名古屋中日ビル（栄駅）にて開催いたします。

本講座は、膝の痛みに関する正しい知識や治療の選択肢について専門医が分かりやすく解説する市民向け講座です。第1回開催時には定員の約3倍となる申し込みがあり、多くの反響をいただいたことから、このたび第2回目を開催する運びとなりました。

日本では膝の痛みに悩む人は約3,000万人いると推計されており、特に中高年世代では日常生活の質（QOL）を大きく左右する症状の一つとされています。一方で、膝の痛みについては「年齢のせいだから仕方ない」「手術しか方法がない」といったイメージから、適切な情報に触れる機会が少ないという課題もあります。

本講座では、膝関節治療を専門とする医師が、膝の痛みの原因や一般的な治療法に加え、近年注目されている再生医療を含めた新しい治療の選択肢について、一般の方にも分かりやすく解説します。

膝の痛みを抱えながら生活する方が、治療の選択肢について正しく理解し、前向きに治療を検討するきっかけとなることを目的としています。

■市民講座開催の背景

膝の痛みの主な原因の一つである変形性膝関節症は、加齢とともに増加する疾患です。

しかし実際には、

痛みを我慢して生活している

湿布や痛み止めのみで様子を見ている

手術に対する不安から受診をためらっている

といった方も多く、治療選択肢について十分に知られていない現状があります。

こうした背景から、ひざ関節症クリニックでは、医療機関として正しい情報を届ける取り組みの一環として、一般の方を対象とした市民講座を開催しています。



■ひざ関節症クリニック 医師

ひざの治療は早めがカギです。ひざ治療の現在地について、わかりやすくお伝えします。

将来も自分の足で歩き続けるために、ぜひご参加ください。

■開催概要

■講座名：知ろう！6つの膝新常識

■日時：2026年3月21日（土）10:00～11:00（開場 9:30）

■会場：中日ホール&カンファレンス 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F

■参加費：無料

■定員：100名 ※先着順

■プログラム

１.10:00～10:40 知ろう！6つのひざ新常識

２.10:40～11:00 自宅で手軽にできる膝痛改善のケア

申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejaQwpaIongpyqxVJWZUhlIcMC7ayjEoygwfgK6UaomICs8A/viewform





■第1回目（2026年2月21日）の様子

■取材について

本講座は、膝関節疾患に関する理解を深めていただくことを目的とした、市民向けの啓発講座です。

当日の講座の様子の取材や、医師へのインタビュー対応も可能です。

■取材申込先

ひざ関節症クリニック 本部

TEL：080-7275-0993

MAIL：pr@knee-joint.net



取材をご希望の際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

※撮影および参加者の顔出しにつきましては、ご本人の同意を得た範囲での対応となります。

■医療法人活寿会 ひざ関節症クリニックについて

ひざ関節症クリニックは、北海道から九州まで全国展開しており、

膝関節疾患の診療を専門とする医療機関として、再生医療の治療を提供しています。

患者さん一人ひとりの症状や生活背景を踏まえ、専門医が治療の適応を丁寧に判断し、最適な治療選択をサポートしています。



医療法人社団 活寿会 ひざ関節症クリニック

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-11 宝ビル9F

理事長：尾辻 正樹

電話番号（代表）： 03-6705-8994

サイトURL： https://www.knee-joint.net/

事業内容： ひざ痛専門の再生医療クリニック（自由診療）

設立：2015年3月