日本郵便×よしもと漫才劇場「手紙文化振興」プロジェクト

吉本興業株式会社

吉本興業株式会社と日本郵便株式会社近畿支社は、この春、大阪の地を離れ東京へと移籍する人気芸人に対し、ファンからのエールを届ける『行ってらっしゃい、最高の6組！大阪マンゲキ卒業メンバーに手紙を書こうキャンペーン』を3月13日(金)より実施いたします。

本プロジェクトは、デジタルコミュニケーションが主流の現代において、日本郵便が推進する「手紙文化」の温かさをよしもと漫才劇場のファン層へ届けることを目的としています 。

ファンの皆さまが「直筆のメッセージ」を送る場を設けることで、手書きならではの情緒的価値を再発見し、芸人とファンの絆をより強固なものにするハートフルな企画です 。

企画概要

よしもと漫才劇場の特設スペースにて日本郵便が制作した「特製ハガキ」をご来場者様に配布します 。

ファンの皆様から、卒業するメンバーへ東京に行っても頑張ってもらいたいという想いを込めた応援メッセージを記入いただき、専用ポストへ投函していただきます 。

集まったお手紙はキャンペーン終了後に各芸人本人へと届けられ、劇場のSNSなどを通じて本人からファンへの感謝とともにご紹介する予定です。

企画詳細・応募方法

・応募期間: 2026年3月13日(金)から3月31日(火)まで

・ポスト設置場所: よしもと漫才劇場(大阪) 5Fロビー 特設スペース

・対象芸人（卒業メンバー6組）:

ツートライブ、セルライトスパ、たくろう、ダブルヒガシ、カベポスター、はるかぜとともに

・特製ハガキについて: 宛名面にはメッセージ記入欄があり、裏面には6組の写真がプリントされています 。

＜参加手順＞

１.劇場ロビーにて「特製ハガキ」を受け取る

２.応援メッセージを記入し、ロビー内に設置された「特製専用ポスト」へ投函

卒業ライブスケジュール

たくろう:

卒業単独ライブ「たくろう」 3月15日(日) よしもと漫才劇場

ツートライブ:

卒業漫才単独「シーシャバーのオーナーの桐原さん」 3月18日(水) よしもと漫才劇場

はるかぜとともに:

卒業単独ライブ「ポポポスペースシッパー」 3月20日(金・祝) よしもと漫才劇場

セルライトスパ:

単独ライブ「大阪最後の単独ライブ」 3月22日(日) よしもと漫才劇場

カベポスター:

卒業公演「いい度C素揚げ」 3月29日(日) よしもと漫才劇場

ダブルヒガシ:

なんばグランド花月初単独ライブ「ビッジョーイ!!」 3月31日(火) なんばグランド花月

※日程順