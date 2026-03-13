シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下「CBRE」）と農林中央金庫（代表理事理事長 北林太郎、以下「 農林中金」）は、このたび、不動産投資分野に関する協力関係の強化を目的とする基本合意書（以下、「本合意」）を締結しましたので、お知らせします。

■ 背景

国内外において金利上昇及び物価上昇が継続する中、物件の価値向上や再生を通じて収益拡大を図る「バリューアッド投資」への期待が一段と高まっています。こうした市場環境を背景に、両者は、不動産投資に関する豊富な知見に加え、それぞれが有する投資機能・アセットマネジメント機能・ネットワークを活用し、魅力的な不動産投資機会の創出を目指します。本合意を通じて、双方グループのアセットマネジメント事業における資産運用残高の拡大を図ります。

■ 具体的な取組

１. バリューアッド型不動産投資の投資機会創出

両者が有する不動産投資の専門的知見、投資機能、アセットマネジメント機能、マーケットアクセスを相互に活かし、バリューアッド型投資への投資機会を拡大します。

２. サステナビリティの推進

バリューアッド投資を通じて、築古不動産の機能・環境性能改善、省エネ化、再活用などに取り組むことで、不動産を起点とした環境貢献と地域価値向上を図ります。

３. 国内外のパートナーとの連携

国内外の機関投資家・投資パートナーの参画も視野に、より幅広い投資エコシステムの形成を検討します。

CBREは、リーシングマネジメント、賃貸・売買仲介、プロパティマネジメントなど、中立的な立場でソリューションを提供するサードパーティーサービスプロバイダーとしての機能を最大限に発揮します。

農林中金は、CBREのアセットマネジメントにおけるバリューアッド型投資や開発案件投資の実績・知見を活用したエクイティ投資を通じ、不動産投資手法・戦略の多様化とグループ資産運用ビジネスの規模拡大を図ります。

本パートナーシップを通じて、両者は、日本の不動産市場における新たな価値創造を推進します。

CBREアセットマネジメントについて

CBRE アセットマネジメント部門は、顧客・投資家のニーズに応じて、カスタムメイドの投資運用サービスを国内外で提供しています。不動産投資運用の各フェーズおいて、CBRE内の各サービスラインと連携し、ワンストップで付加価値の高いサービスを提供します。オフィス、商業施設、物流施設、ホテルはもとより、近年需要が高まっているデータセンターなど、多様なアセットに対応しています。CBREの国内拠点との連携や、海外ネットワークの活用や英語によるコミュニケーションなど、グローバルな対応も可能です。

シービーアールイー株式会社について

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの20以上の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国8拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,700名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook

農林中央金庫について

農林中央金庫は、農業協同組合（JA）、漁業協同組合（JF）、森林組合（JForest）、その他の農林水産業者の協同組織を会員（出資団体）とする民間金融機関です。当金庫は、こうした協同組織のために金融の円滑化を図ることで、農林水産業の発展に寄与し、国民経済の発展に資するとの社会的役割を担っています（農林中央金庫法第1条）。会員から受け入れた資金をもとに、国際分散投資とスケールメリットをキーワードに効率的に運用することで、得られた収益を会員に還元し続けていくことを目的として、投資ビジネスを実践しております。国内機関投資家のなかでも早期からオルタナティブ投資に取り組んでおり、特に不動産投資については国内屈指の規模で運用を行っています。また、資産運用ビジネスの観点では、2021年に農中JAML投資顧問を設立し、不動産アセットマネジメント事業を展開しております。

本プロジェクトに関するお問合せ

シービーアールイー株式会社（CBRE）

アセットマネジメント部 部門長

エグゼクティブ ディレクター 野津 彰 akira.nozu@cbre.com TEL080-7091-3023

アセットマネジメント部 アクイジションズ

アソシエイト ディレクター 酒井 大輔 daisuke.sakai@cbre.com TEL080-7603-6200

農林中央金庫

経営企画部 広報コミュニケーション班 （藏方・丹羽） TEL:03-6362-7172