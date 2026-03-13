【埼玉県】「知事公館de お花見を！with かっぽフェスタ2026」を開催します！～知事公館を特別開放～
埼玉県
普段は県民の皆様に開放していない知事公館を特別開放し、桜のお花見会を開催します。
また、県庁内「福祉の店」かっぽと障害者施設が出店する『かっぽフェスタ』を開催し、カレーやクッキー、手芸品などを販売します。その他にも皆様に楽しんでいただけるブースを多数ご用意しています。ぜひ、ご家族、ご友人、お誘い合わせの上お越しください！
１ 開催期日
令和８年３月２８日（土）小雨決行
２ 開催時間
１０：００～１４：００
３ 会場
県知事公館（さいたま市浦和区常盤４丁目１１-８）
４ 内容
・県庁内「福祉の店」かっぽと障害者施設による「かっぽフェスタ」
・トロンボーン奏者「宮下宣子氏」によるミニコンサート
・盲導犬ユーザーの方が盲導犬とのくらしについて語るトークイベント
・叡明高等学校茶道部による「お茶処」
・障害のある方が描いた個性あふれる魅力的な「障害者アート展示」
・オリジナルマグネット制作体験
※各イベントにより開催時間が異なりますのでご注意ください。
５ 備考
駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
６ 問合せ先
・かっぽフェスタについて
埼玉県庁内「福祉の店」かっぽ 048-830-7788
・かっぽフェスタ以外について
埼玉県障害者福祉推進課 総務・計画・団体担当 048-830-3310
【参考】
「福祉の店」かっぽは障害者の働く場を創造し、社会参加を促進するため、障害者団体が平成９年４月に県庁第二庁舎１階に設置した売店です。