【埼玉県】「知事公館de お花見を！with かっぽフェスタ2026」を開催します！～知事公館を特別開放～

埼玉県

普段は県民の皆様に開放していない知事公館を特別開放し、桜のお花見会を開催します。

また、県庁内「福祉の店」かっぽと障害者施設が出店する『かっぽフェスタ』を開催し、カレーやクッキー、手芸品などを販売します。その他にも皆様に楽しんでいただけるブースを多数ご用意しています。ぜひ、ご家族、ご友人、お誘い合わせの上お越しください！

１ 開催期日

令和８年３月２８日（土）小雨決行

２ 開催時間

１０：００～１４：００

３ 会場

県知事公館（さいたま市浦和区常盤４丁目１１-８）

４ 内容

・県庁内「福祉の店」かっぽと障害者施設による「かっぽフェスタ」

・トロンボーン奏者「宮下宣子氏」によるミニコンサート

・盲導犬ユーザーの方が盲導犬とのくらしについて語るトークイベント

・叡明高等学校茶道部による「お茶処」

・障害のある方が描いた個性あふれる魅力的な「障害者アート展示」

・オリジナルマグネット制作体験

※各イベントにより開催時間が異なりますのでご注意ください。

５ 備考

駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

６ 問合せ先

・かっぽフェスタについて

埼玉県庁内「福祉の店」かっぽ 048-830-7788

・かっぽフェスタ以外について

埼玉県障害者福祉推進課 総務・計画・団体担当 048-830-3310

【参考】

「福祉の店」かっぽは障害者の働く場を創造し、社会参加を促進するため、障害者団体が平成９年４月に県庁第二庁舎１階に設置した売店です。