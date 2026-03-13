「養老孟司氏」と「AI養老先生」がともに客員教授に就任

学校法人片柳学園

2026年3月1日、東京工科大学(東京都八王子市、学長：香川豊)に、解剖学者で東京大学名誉教授の養老孟司氏と、同氏の知識や思想をもとに生み出されたAIデジタルヒューマン「AI養老先生」がともに客員教授として就任しました。

養老孟司氏は、『バカの壁』など多数の著書や論文をはじめ、東京大学医学部解剖学第二講座教授を務めた研究者・教育者です。「AI養老先生」は、養老孟司氏の著書からパーソナリティを学習したAI、さらには言語だけでなく本人の身振りや話し方など身体的な面からも創造された、身体性を伴う疑似人格です。養老氏が代表を務めるメタバース推進協議会、東京大学、株式会社NTTデータによる共同プロジェクトとして開発され、2025年10月の大阪・関西万博で初めて一般公開されました。

「AI University」を掲げ、先進的なAI教育と研究を推進する東京工科大学においては、養老氏のような著名な知識人かつ教育・研究者のパーソナリティを学習した「AI養老先生」を客員教授として迎えることは、AIの技術的な観点の先端研究にとどまらず、AIアバター教員ならではの課題の探究などにつながることが期待されます。今後の具体的な取り組み内容につきましては、随時発表させていただきます。

養老孟司氏とAI養老先生養老孟司氏

■養老孟司氏 プロフィール

1937年神奈川県鎌倉市生まれ。解剖学者。1962年、東京大学医学部卒業。東京大学医学部助手・助教授を経て、1981年同大学医学部教授。1995年に東京大学を退官し、その後同大学名誉教授。人体の構造と脳・身体の関係をテーマとした研究を行うとともに、科学・社会・自然観をめぐる幅広い著作活動でも知られる。2003年に刊行した著書『バカの壁』は大きな話題となり、ベストセラーとなった。昆虫採集家としても知られ、自然と人間の関係についての講演・執筆活動を行っている。

2026年3月1日、自身をもとに生まれたデジタルヒューマン「AI養老先生」とともに、東京工科大学客員教授に就任。

■東京工科大学

学校法人片柳学園が、1986年に東京都八王子市に開学。1999年に日本初の「メディア学部」、2003年に「バイオニクス（現・応用生物）学部」と「コンピュータサイエンス学部」を設置。2015年に「工学部」を設置しました。現在、6学部と大学院を有する理工系総合大学として約8,000名の学生が在籍しています。また、同学校法人は国内最大級の総合専門学校である「日本工学院」も有しています。

公式HP https://www.teu.ac.jp