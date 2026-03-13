【埼玉県】埼玉県公立学校教員採用選考試験（令和８年度実施）の要項及び採用案内を公開しました～オンライン説明会、セカンドキャリア向け説明会も開催します～

埼玉県

埼玉県公立学校教員採用選考試験（令和８年度実施）の要項及び採用案内を、本日公開しました。採用見込数、日程等は以下のとおりです。

埼玉県の未来を担うこどもたちを導く教師を目指しませんか。皆さんの志願を心からお待ちしています。

要項及び採用案内は、教職員採用課のホームページからダウンロードすることができます。

また、埼玉県の教員を目指す方が誰でも気軽に参加していただけるオンライン説明会を開催します。

さらに、民間企業等での勤務経験があり教員への転職を検討されている方や、教員の仕事に興味がある方を対象とした、セカンドキャリア向け教員採用説明会についても、引き続き開催します。

＜チラシ＞

１ 採用見込数

小学校等教員 ６５０名（ ７００名）

中学校等教員 ５２０名（ ４５０名）

高等学校等教員 ２５０名（ ２５０名）

特別支援学校教員 ２００名（ ２００名）

養護教員 ３５名（ ３５名）

栄養教員 ５名（ ５名）

合計 １，６６０名（１，６４０名）

注：（ ）内の数字は、前年度の採用見込数

２ 試験に関する日程

詳細は要項をご覧ください。

（１）出願期間

令和８年４月３日（金曜日）１０時から５月８日（金曜日）１７時まで

※全ての志願区分において、インターネット出願のみとする。

（２）試験日

ア 第１次試験、大学３年生等チャレンジ選考

令和８年７月５日（日曜日）

イ 第２次試験

(ｱ) 小学校等教員、中学校等教員、養護教員、栄養教員

令和８年８月８日（土曜日）、８月９日（日曜日）、８月３０日（日曜日）

(ｲ) 高等学校等教員、特別支援学校教員

令和８年８月２日（日曜日）、８月１７日（月曜日）及び８月１８日（火曜日）から２１日（金曜日）までのうち指定された１日

３ 教員採用試験オンライン説明会

詳細は別添のチラシをご覧ください。

（１）開催日時

第１回 令和８年３月２９日（日曜日）１１時から１２時まで

第２回 令和８年４月 ８日（水曜日）１９時から２０時まで

※内容は２回とも同じです。

（２）その他

説明会の内容、申込方法等については教職員採用課のホームページをご覧くだ

さい。

４ セカンドキャリア向け教員採用説明会

詳細は別添のチラシをご覧ください。

（１）開催日時

令和８年４月１２日（日曜日）１３時３０分から１６時３０分まで

（２）会場

彩の国すこやかプラザ（JR 京浜東北線「与野駅」西口より徒歩10 分）

（３）その他

説明会の内容、申込方法等については教職員採用課のホームページをご覧くだ

さい。

５ ホームページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2210/r9kyouinsaiyou/r9top.html

６ 問合せ先

埼玉県教育局市町村支援部教職員採用課採用試験担当

埼玉県さいたま市浦和区高砂３-１５-１（県庁第二庁舎４階）

電話 ０４８-８３０-６７９５

メール a6790-01@pref.saitama.lg.jp